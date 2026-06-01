孖士打律師行委任新一屆首席合夥人

香港 - 2026年6月1日 - 孖士打律師行宣佈委任陳宇文律師為本所新一屆首席合夥人，接替任職十年的董光顯律師。



此前，陳律師擔任本所訴訟與爭議解決業務組的管理合夥人，也是管理委員會四名成員之一。今後，他將領導管理委員會，全面統籌本所的業務營運與策略佈局。



陳律師屢獲國際權威法律評級機構的認可，榮登建築法領域中的領先律師榜。同時，他亦擔任香港國際仲裁中心及中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員。此外，他還擔任由香港各界人士組成的「2036工作小組」主席，致力推動大灣區聯合申辦2036年奧運會。



談到此次任命，董律師表示：「陳律師才幹出眾，對於由他接任本所首席合夥人一職，我深感欣慰且充滿信心。他深諳本所的歷史傳承、核心價值及律師團隊的專業優勢，具備充分的能力和動力帶領孖士打開啟一個新篇章，鞏固其香港律師事務所的卓越地位，並穩步躋身全球獨立律師事務所的領先之列。」董律師將繼續擔任本所合夥人，專注拓展本所在香港及中國內地的業務。



陳律師表示：「我衷心感謝董律師在本所經歷重大轉型期間的卓越領導能力。在董律師的領導下，本所重塑了香港法律市場的格局，並進一步鞏固客戶及本地社區對本所的信任。這次領導層的交接是在堅實基礎上實現持續發展，為本所新一代律師奠定穩健的成長與發展根基。展望未來，我們作為一所香港的獨立律師事務所已確立清晰的新願景，縱使身處前所未有的全球變局中，仍將憑藉穩固的價值觀，堅持以客為本，應對挑戰，把握發展先機。」



自2024年12月2日正式恢復獨立運營以來，孖士打在晉升內部人員及引進外部人才方面均取得顯著成果，並為多個矚目案件和交易提供了法律服務。與此同時，本所亦獲得多項業界殊榮，並在近日獲得《金融時報》創新律師大獎的認可，獲評為亞太區創新律師事務所之一，彰顯本所在亞太地區的卓越地位。





