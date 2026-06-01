2026 亞洲安全防護展覽會正式開幕　加速中小企業全球布局與國際買主對接

台北，台灣 - 2026年6月1日 - 由 AsianNet 亞洲網路與 TradeAsia 亞洲貿易網（www.eTradeAsia.com）共同舉辦的「亞洲安全防護展覽會」（Asian Safety & Security Online Exhibition 2026，ASSOE 2026）於今日（6 月 1 日）正式開幕。展會將持續至 2026 年 10 月 31 日，透過長達五個月的線上展覽模式，串聯全球安全防護產業供應商與國際買主，協助企業拓展海外市場、提升產品曝光，並創造更多跨境商機。





本次展覽聚焦智慧安防、工業安全、消防防災、門禁系統、CCTV 監控設備與各類安全防護解決方案，並結合 TradeAsia 亞洲貿易網的 B2B 平台資源與線上媒合機制，協助中小企業以更具成本效益的方式接觸國際採購需求，降低海外市場拓展門檻，提升國際詢價與合作機會。



接軌國際展覽檔期 協助企業同步掌握全球採購商機



為提升國際曝光與全球買主觸及機會，ASSOE 2026 展期亦同步搭配多項國際安全防護相關展覽，包括德國漢諾威消防救援及民防展（INTERSCHUTZ 2026）、墨西哥安防展（Expo Seguridad México）、美國安全防護用品展（NSC Safety Congress & Expo）、德國埃森安全消防器材展（SECURITY ESSEN）以及巴西國際安全防護展（FISP）等國際產業展覽。



透過線上展覽平台與國際展期曝光的結合，企業即使無需親自參與海外實體展覽，仍可持續接觸來自不同市場的國際買主。海外採購商則可透過平台快速搜尋產品、瀏覽供應商資訊並直接提交詢價，有助於提升採購效率與商務媒合速度。



聚焦安全防護產業應用 打造完整國際供應鏈交流平台



2026 亞洲安全防護展覽會涵蓋多元安全防護產業應用，展出項目包括門禁控制系統與設備、CCTV 監控產品、警報系統與感測器、車用安全產品、鎖具與保險箱、消防與防災設備、職場安全防護產品、道路交通安全設備、水域安全與救生產品、個人防護產品、安全防護服務及相關安全解決方案等。



隨著全球市場對風險管理、智慧安防與職場安全需求持續提升，企業對安全防護產品與整合型解決方案的需求亦同步增加。本次展會透過數位化展覽與 B2B 線上媒合架構，協助企業掌握國際市場趨勢，並進一步拓展海外商機與跨境合作機會。



數位展覽模式持續升級 提升曝光效益與商機媒合效率



亞洲安全防護展覽會透過 TradeAsia 亞洲貿易網的雲端 B2B 平台，提供展會專頁、線上產品展示、供應商專區與電子型錄等多元展示功能，協助企業增加國際曝光與產品搜尋機會。



國際買主可不受時間與地點限制，隨時瀏覽產品資訊、比較供應商並直接提交詢價，有助於縮短採購流程與商務溝通時間；對企業而言，則能更有效率地接觸具明確需求的海外買主，進一步提升商機媒合效率與實際詢價成效。



相較於傳統短期實體展覽，線上展覽更具長期曝光與持續流量累積優勢。透過五個月展期與持續性的數位曝光機制，企業能穩定累積國際詢盤與潛在合作機會，逐步建立長期海外市場布局。



持續深化國際市場布局 協助企業拓展海外商機



自 2024 年推出以來，亞洲安全防護展覽會已逐步累積穩定的海外買主流量與跨境詢價成果，並持續強化國際商務媒合與數位展覽服務機制。



主辦單位表示，未來將持續優化平台功能與國際推廣資源，進一步提升全球曝光效益與國際買主媒合效率，協助更多企業以更具競爭力的成本模式拓展海外市場，建立長期且穩定的國際商務合作機會。



展會專頁：

https://www.etradeasia.com/online-show/46/Asian-Safety-Security-Online-Exhibition-2026.html



歡迎有意拓展國際市場的企業參與展會，掌握全球買主商機，開啟跨境合作新機會。



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