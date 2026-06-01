大新銀行與中小企聯合會攜手推《SME ESG 約章》2026

支持本地中小企藉ESG認證拓展商機

香港 - 2026年6月1日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）與香港中小型企業聯合會（「中小企聯合會」）今年再度合作，攜手推出《SME ESG 約章》2026 (「約章」），持續推動本港中小企邁向可持續轉型，並在ESG議題上由「認知」與「評估」邁向「實踐」與「價值創造」，協助企業將 ESG 融入營運策略，並轉化為推動業務增長的動力。



在過去兩年，共有超過70家中小企成功通過《SME ESG 約章》獲得免費獨立評核及認證。今年大新銀行及中小企聯合會進一步強化「約章」作為中小企 ESG 實踐平台的角色，配合線上自我評估工具及相關支援，協助企業制訂清晰可行的行動路線，逐步提升其 ESG 表現。



大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐指出：「中小企是大新銀行的重點客戶群之一，亦是本行ESG策略的關鍵持份者。隨着市場對可持續發展的關注提升，企業愈加重視 ESG 對長遠發展的價值，中小企亦逐步面對來自客戶及合作夥伴的相關要求。今年，大新銀行繼續支持《SME ESG 約章》，在協助中小企掌握基本要求的同時，亦通過實踐案例，說明 ESG 不僅關乎合規，亦可成為提升競爭力及拓展業務的助力。我們期望幫助中小企逐步將 ESG 融入業務，建立更具韌性的營運基礎，並穩步推進可持續發展。」



中小企聯合會會長郭志華先生指出：「經過兩年的推廣，我們很高興看見參與《SME ESG 約章》及獲得認證的中小企大幅增加。今年我們除了繼續通過ESG 線上自我評估平台，吸引更多中小企認識和實踐ESG，亦會繼續加強『ESG大使』的動員力，希望業界通過分享自身經驗，鼓勵更多中小企參與『約章』。同時，我們積極爭取政府及監管機構對《SME ESG 約章》的認可，以提高約章的認受性。」



中小企可於2026年6月1日至11月15日申請參加「約章」，大新銀行及中小企聯合會將全方位支援參與的中小企，通過宣傳活動、工作坊、技術諮詢、審核認證、公眾教育及加強企業聯繫等，協助中小企實踐可持續經濟轉型。





