Chubb安達人壽香港 提升旗艦產品「安達傳承守創V」 助客戶更快回本

- 全新三年保費繳付期提供短至六年的保證回本，為本港市面上同類計劃中最快回本的選擇之一
- 靈活人壽保險金支付選項及傳承功能媲美私人信託，為富裕客戶制定專屬規劃方案，達成個人財富目標
據香港貨幣及金融研究中心的調查 顯示，香港有40%的準退休人士視市場波動為影響其儲蓄的主要考量。有見及此，安達傳承守創V提供全面性的解決方案，兼顧客戶對資產流動性及長遠跨世代財富傳承的需要。
「安達傳承守創V」設有兩個計劃選項，滿足不同的理財需要：
- 安達傳承守創V – 豐足（保費繳付期：3年 / 5年）： 兼具高資金效率與流動性，配合更快的保證回本期，助客戶把握中短期的財富增值機遇
- 安達傳承守創V ‒豐成（保費繳付期：2年 / 5年 / 8年 / 12年）： 專為中長期儲蓄目標而設，提供多項提取及支付選項，協助客戶輕鬆實現跨世代傳承
此外，「安達傳承守創V」打破傳統家族信託的高資產門檻，提供具彈性及相宜的替代方案，讓財富傳承規劃不再遙不可及。計劃客戶可享有靈活傳承功能，包括可指定多名繼任受保人及繼任持有人、為保障未成年繼任持有人權益而設的保單暫管服務選項、以及指定慈善組織為受益人等。
計劃的其他主要特色包括：
- 領先市場2的回本速度：全新的「安達傳承守創V ‒ 豐足」3年繳選項保證於6年內實現回本。
- 維持財務流動性：客戶可透過提取現金及年金方式運用保單價值，應對各項預期及突發的財務需要。
Chubb安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀女士 表示：「『安達傳承守創儲蓄保險計劃V』守護客戶的珍摯所愛，重視靈活與穩健，保障下一代之餘，同時為財富增值。透過全新推出的3年繳選項，我們提供香港市場保証回本期最短的計劃之一，給予客戶更大優勢實現個人的理財目標。是次升級進一步強化『安達傳承守創 V 』作為領先市場的儲蓄保險方案，令財富規劃更輕鬆易達。我們很榮幸能夠與客戶並肩前行，助他們延續傳世價值。」
安達傳承守創儲蓄保險計劃V為安達傳承守創系列的最新產品。欲了解更多詳情，請瀏覽 https://www.chubb.com/hk-zh/personal/chubb-my-legacy-insurance-plan-v.html
本文章僅供一般參考之用，不應視作專業意見、建議及並非保單的一部分。本文章應與涵蓋更多產品資訊的其他資料一併閱讀。此類資料包括但不限於載有主要產品風險的產品介紹冊、載有詳細細則及條款的保單條款、利益說明（如有）、保單文件及其他相關推銷資料，這些資料可因應要求提供。如有需要，您亦可考慮尋求獨立專業意見。本文章只可在香港展示，並不構成向香港境外地區出售保險產品的要約、游說購買或提供保險產品的邀請。以上計劃為獨立保單的產品，並可毋須捆綁式地與其他保險產品一併購買。
- 「6年保證回本」是指截至第6個保單週年日，保證現金價值將等於或高於已繳付的保費總額。
- 截至2026年4月24日，此比較乃基於由香港保險業監管局授權、並名列於授權保險人名冊內之主要長期保險公司，所提供具有相同保費繳付期類型之主要儲蓄保險產品。
附錄
有關「安達傳承守創儲蓄保險計劃 V 」（「安達傳承守創 V 」）
- 計劃類型：分紅終身壽險計劃
- 對象：尋求兼具彈性傳承功能及財富增長潛力方案的客戶
- 計劃設有2個選項。客戶可根據個人財務需要作出選擇，除了投保個別選項，亦可將兩者結合，從而在長遠財富增長及實現短中期保證回報間取得理想平衡。本計劃相比其他傳統理財工具（例如定期儲蓄），提供更靈活多樣的資產傳承方式。
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| 安達傳承守創V ‒ 豐足
| 安達傳承守創V ‒ 豐成
| 保費繳付期
| 3 / 5 年
| 2 / 5 / 8 / 12 年
| 計劃特點
| 著重短中期的潛在財富積累，並提供較早的回本期
| 著重優化傳承規劃，中長期回報極具競爭力（潛在內部回報率高達6.5%）
- 更具彈性及資產門檻更低的信託替代方案
- 「安達傳承守創 V 」所提供的高度靈活性使其可發揮如同「簡易信託」的功能，助客戶實現切合他們所需的傳承規劃：
- 靈活傳承規劃： 客戶可以無限次更改保單受保人
- 多位繼任受保人：可最多指定5位繼任受保人，並指明繼承的先後次序
- 多項人壽保險金支付選擇：提供多達 10 種支付方式，例如可選擇以一筆過、分期或兩者結合的方式提取人壽保險金
- 保單延續選項：當受保人身故時，指定受益人將成為新的安達傳承守創V保單的保單持有人及受保人
- 分拆保單：可將部分現金價值轉移至一份以另一位受保人為對象的新保單，同時保留原保單的生效年份及日期，以實現多元化的傳承規劃目的
- 保單暫管服務：可彈性預設提取安排並指定臨時保單持有人，確保未成年的繼任保單持有人在成年前獲得充足支持
- 慈善捐贈：可指定慈善機構為保單受益人
關於安達
安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 45,000 名。其他資訊請參閱：https://www.chubb.com/ 。