科大委任李競存教授為醫學院創院院長

香港 - 2026年6月1日 - 香港科技大學（科大）今日宣布委任國際知名臨床醫學科學家李競存教授為醫學院創院院長，任期由2026年6月1日起生效。



科大宣布委任國際知名臨床醫學科學家李競存教授為醫學院創院院長。科大校長葉玉如教授（左二）、校董會副主席及遴選委員會主席施熙德女士（右二）、李競存教授（中）、工學院院長羅康錦教授（右一）及理學院院長王殷厚教授（左一）會見傳媒。

科大早前就醫學院院長一職進行全球招聘，李教授憑藉其卓越的學術領導能力、在醫學教育及生物醫學創新方面的傑出成就，以及從零建立醫學院的獨特經驗，獲選出任此重要職位。



李教授曾於2016年至2021年出任美國伊利諾伊大學厄巴納—香檳分校（UIUC）卡爾伊利諾伊醫學院（Carle Illinois College of Medicine）創院院長。該醫學院以工程與科技為核心，是全球首批以跨學科為基礎設計的創新醫學院之一。在其任內，李教授主導制定結合科技的醫學課程，參與創院師資招聘，並成功建立多個臨床與學術合作夥伴關係。首批畢業生在專業執業資格考試中更取得100%合格率，充分體現課程的卓越質素與嚴格標準。



李教授現為該醫學院榮休院長及榮休教授，以及史丹福大學醫學院放射學系兼任教授。他的學術生涯橫跨多所頂尖機構，包括史丹福大學、美國國家衛生研究院（NIH）、威爾康奈爾醫學院、維克森林醫學院及UIUC。他畢業於多倫多大學並取得榮譽醫學博士學位，並取得聖荷西州立大學工商管理碩士學位。



科大正積極籌建新醫學院，計劃開辦四年制第二學位內外全科醫學士課程（MBBS），並預計於2028/29學年迎來首批學生。李教授在課程設計方面的豐富經驗，尤其是培育兼具臨床能力與工程及科學背景的「醫學創新人才」的模式，將為科大建立具前瞻性和國際水平的醫學教育體系奠定穩固基礎。



李教授以促進跨學科合作見稱，多年來致力於推動放射學、生物工程、計算機科學及納米科技之間的合作，為科大打造融合科技與醫療的創新醫學教育模式奠定重要基礎。科大醫學院致力結合臨床醫學與工程、數據科學及前沿科技，推動創新醫療發展。李教授在跨學科整合方面的專長，與科大的發展方向高度契合。



除了在醫學教育領域的領導地位，李教授亦是卓越的生物醫學創新者。他為美國國家發明家學院院士，並獲頒大學放射學家協會金獎，亦為多個國際專業學會院士，包括美國放射學院、美國醫學生物工程學會，以及國際磁共振醫學學會。他持有20項於美國、澳洲及歐洲註冊的專利，並曾創辦以科研成果轉化為基礎的企業。



科大校董會主席沈向洋教授表示：「我衷心祝賀李競存教授出任醫學院創院院長。李教授卓越的專業知識與豐富經驗，對科大發展切合未來需要的創新醫學教育模式，發揮不可或缺的重要作用。成立一所全新的醫學院，是科大三十五載歷史中最為重大的使命之一。我們有信心，李教授將以傑出的領導才能帶領醫學院長足發展。校董會將全力支持，確保這項使命圓滿成功。」



科大校長葉玉如教授表示：「李競存教授集醫學院創院院長經驗，卓越學術成就，以及以科技驅動醫學教育的遠見於一身，實屬難得。他的領導才能對建立一所具國際競爭力、貼近本地需要，並能為香港及區內醫療發展作出貢獻的醫學院至關重要。我們衷心歡迎李教授加入科大，並期待他帶領他的團隊創建科大醫學院，培育新一代醫學人才，並推動醫療創新。我亦由衷感謝校董會副主席施熙德女士擔任遴選委員會的主席，以及霍泰輝教授、梁憲孫教授等其他成員，感謝他們在整個招聘過程中付出的努力與專業貢獻。」



科大醫學院創院院長李競存教授說：「我深感榮幸獲委任為科大醫學院的創院院長。回到我成長的地方——香港，在科大肩負起這個重要使命，同時有機會回饋這片孕育我的土地，對我而言具有深遠的意義。科大向來善於將宏大願景落實為具體成果。我期待在科大建立一所融合工程、數據科學與生物醫學創新的醫學院。我將運用自身經驗，並透過與本地及大灣區的合作夥伴緊密協作，攜手培育新一代能革新醫療、造福病人與社會的醫學創新人才。」



李教授於香港出生及成長，與本地學術及醫療界保持長期聯繫，對香港發展為國際醫學教育及創新樞紐具深厚承擔。未來，科大將全力支持李教授拓展與教學醫院、政府、業界及全球醫學界的合作，並進一步加強與大灣區及其他地區的聯繫。



