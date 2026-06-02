中國骨科機器人錕鋙®登陸巴西 國際醫院首台臨床手術完成

香港2026年6月2日 /美通社/ -- 巴西當地時間5月29日，聖保羅州雅烏市Santa Casa de Jaú醫院手術室內，一台來自中國深圳的骨科手術機器人，完成了其在國際醫院的首次臨床落地。這台名為錕鋙®的全骨科手術機器人由元化智能科技自主研發，在骨科醫生José Roberto Pengo Junior主導下，協助完成了一名73歲女性患者的左側全膝關節置換術。術後X光平片顯示，患者下肢力線精准恢復，手術達到預期臨床效果。 公立醫院落地，考驗真實臨床能力 對於醫療器械企業而言，獲得海外註冊許可只是進入市場的開始，真正的考驗往往發生在醫院內部。Santa Casa de Jaú是巴西當地具有代表性的公立醫療機構。在引入錕鋙®之前，醫院團隊對系統的規劃能力、導航精度及與現有臨床體系的適配性進行了系統評估，最終決定採用該系統輔助手術。

尤為值得關注的是，此次手術使用的是巴西本地假體品牌。這意味著錕鋙®須在一套全新的假體數據體系下完成術前規劃、截骨執行與術中導航，是對其開放平台能力的一次真實臨床檢驗。主刀醫生Pengo Junior術後表示，系統與本地假體的數據匹配表現符合預期，能夠自主選擇熟悉的假體品牌，對臨床醫生而言具有重要的實用價值。 打破「捆綁」慣例，開放架構切中市場痛點 在骨科手術機器人領域，主流國際產品大多與特定假體品牌存在深度綁定關係，醫院在引入機器人輔助手術的同時，實際上也在一定程度上被限定了假體選擇權。對於巴西、東南亞等新興市場而言，本地假體品牌往往在成本與供應鏈上具有明顯優勢，但在封閉架構的機器人面前，這些優勢難以發揮。

錕鋙®採用開放平台設計，支持多品牌植入物數據接入，可兼容不同假體品牌的參數數據庫。此次手術中，系統完成了對本地假體數據的完整適配，手術規劃、截骨執行與術後力線均達到預期精度。業內人士指出，開放假體兼容能力直接決定了骨科機器人能否真正融入當地醫院的臨床生態，這一差異在新興市場的落地競爭中尤為關鍵。 亞毫米精度，技術實力支撐臨床表現 錕鋙®採用「三車協同」架構，由主控台車、導航儀車與機械臂車共同組成。系統術前基於患者CT影像完成三維重建，對下肢力線與截骨範圍進行量化分析；術中導航系統以335Hz高刷新率持續追蹤解剖結構變化，機械臂在安全邊界約束下將執行精度控制在亞毫米級別。系統同時具備術中實時間隙量化能力，將原本依賴經驗的軟組織平衡判斷轉化為可量化的數據參考，有效降低術後假體鬆動與翻修風險。

雙總部協同，國際化佈局持續提速 錕鋙®能夠在巴西公立醫院完成臨床落地，背後是元化智能近年來持續推進國際化佈局所積累的基礎。錕鋙®已獲得巴西等多個國家和地區的註冊許可，並於近期取得由BSI頒發的歐盟MDR證書——這一認證被業界視為目前全球最嚴格的醫療器械監管體系之一，是眾多海外醫院評估產品資質的重要參考。 在國際化戰略佈局上，元化智能於2022年在香港科學園設立國際總部，2024年獲得「香港品牌」認證，形成深圳研發中心與香港國際窗口協同發展的雙總部格局。目前，錕鋙®國內累計臨床應用已超過6000例，覆蓋關節、脊柱及創傷等多個骨科場景，並已建立七大臨床中心。

此次巴西手術的完成，標誌著錕鋙®正式邁入國際醫院真實臨床應用場景。元化智能方面表示，公司將持續面向東南亞、歐洲、南美等區域推進市場合作，錕鋙®的開放架構，將使其能夠在不同假體生態與臨床習慣的市場環境中，找到屬於自己的位置。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302787899.html SOURCE 元化智能