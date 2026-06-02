中國首例鹼基編輯治療鐮貧患者持續15個月無血管閉塞危象

上海2026年6月2日 /美通社/ -- 當地時間2026年6月2日，專注於新型基因編輯技術、處於臨床階段的創新生物醫藥科技企業正序生物（上海）宣布，中國首例鹼基編輯臨床治療的 鐮刀型細胞貧血病（ sickle cell disease ， SCD ） 患者在接受CS-206注射液治療後，已 持續擺脫血管閉塞危象（ VOCs ， vaso-occlusive crises ）超過 15 個月。 患者於2025年2月14日接受CS-206回輸，末次輸血時間為回輸後第11天。自回輸至今，患者未再出現VOCs並持續脫離貧血狀態， 已達到主要療效終點 。隨訪數據展現了正序生物CS-206注射液良好的安全性和有效性。

患者是一位來自尼日利亞的21歲女性，治療前有反復發作的嚴重VOCs。在2025年2月接受正序生物CS-206注射液治療後，患者快速高效地實現了造血重建：第13天獲得中性粒細胞植入，第21天血小板濃度達到50x10^9/L以上；治療後1個月內胎兒血紅蛋白（HbF）水平顯著且持續上升，鐮狀血紅蛋白（HbS）水平顯著且持續降低；治療後3個月起，HbF與HbS比例持續穩定在6:4。未發現產品相關的不良事件。

CS-206注射液是正序生物自主開發的一款針對鐮刀型細胞貧血病（簡稱「鐮貧」）的鹼基編輯藥物，利用由上海科技大學自主研發的自主原創的高精准變形式鹼基編輯器tBE（transformer Base Editor）（Wang et al., Nat Cell Biol, 2021），對采集的患者自體造血干細胞中的HBG1/2啟動子區域進行精准鹼基編輯，模擬健康人群中天然存在的有益鹼基突變，重新激活γ-珠蛋白的表達，從而快速提升患者胎兒血紅蛋白水平。該療法可有效抑制紅細胞鐮變，顯著減少血管閉塞危象和溶血。與基於CRISPR技術的基因編輯療法相比，CS-206注射液具有不需要切斷DNA雙鏈即可對單個鹼基進行精准校正的底層技術優勢，不會引發患者基因組DNA大片段缺失、染色體突變、脫靶突變等風險，更安全高效；同時還能使患者迅速地完成造血重建，更快速並大幅提升胎兒血紅蛋白水平從而降低鐮刀狀血紅蛋白的占比，更高效且穩定地阻止紅細胞發生鐮變。