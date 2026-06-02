李寧品牌與庫裡品牌達成長期合作，共啟全球運動領域全新可能

李寧品牌是由享譽世界的體操奧運冠軍李寧先生於1990年創立的中國專業運動品牌，具有獨特的運動員基因。斯蒂芬•庫裡作為當代最具全球影響力的運動員之一，以其創造性的方式重新定義了現代籃球，也憑借不斷突破與革新的表現，激勵了新一代運動人群。本次合作，既源於李寧與斯蒂芬•庫裡兩位頂級運動員在精神層面的共鳴，也彰顯了雙方品牌在願景與理念上的高度契合。

北京2026年6月2日 /美通社/ -- 北京時間2026年6月2日，李寧品牌正式宣佈，與四屆總冠軍、兩屆常規賽最有價值球員、奧運金牌得主、美國籃球運動員斯蒂芬•庫裡（Stephen Curry）及庫裡品牌（Curry Brand）達成長期合作。雙方將以品牌共建為基礎，圍繞多品類專業運動裝備開發、體育文化推廣與新一代年輕運動群體鏈接，共同探索李寧品牌與庫裡品牌全球化發展的更多可能。

「我希望庫裡品牌未來能夠成為一個長期深耕、推動體育領域發展、並為全球運動員帶來真正影響的品牌。」庫裡表示：「這也是此次與李寧合作令我興奮的原因。李寧先生是運動員出身的品牌創始人，我們都相信體育能夠改變人生、激勵下一代。無論是在我們的交流中，還是在我對產品的實際體驗中，我都感受到了這一點。李寧具備頂尖產品力與創新力，這也使我對雙方未來能夠在籃球、高爾夫和運動生活領域共同創造拓展充滿信心。這次合作意味著庫裡品牌能與一個真正理解認同我們的標準與願景的夥伴一起，攜手並進。」

李寧品牌的研發創新實力和專業產品能力，亦是雙方達成合作的重要因素。庫裡對此高度肯定，「李寧球鞋的品質、舒適度和性能，是最令我印象深刻的，它幫助我在賽場上充滿信心，也讓我確信，李寧能夠支持庫裡品牌實現對於創新與設計的追求。」

李寧集團董事長、李寧品牌創始人李寧先生表示：「運動具有點燃激情的力量，也持續激勵一代又一代年輕人突破自我、激發潛能。李寧品牌與斯蒂芬•庫裡對於體育有著相同的理解與追求，此次合作體現了雙方對專業性的執著、對創新精神的堅持，以及對新世代運動人群的關注與承諾。我們期待以此為契機，不斷突破，開創全球運動領域全新可能。」