AppliedAI公司與麥肯錫咨詢公司攜手合作，利用AI人工智能快速重構受監管的企業營運流程

此次合作結合麥肯錫的轉型專 家 （包括旗下專職人工智能技術部門 QuantumBlack ）與 AppliedAI 的 Opus 人工智能流程管理平台 ( APX) ， 協助有監管和審查要求的行業 / 機構搭建新一代人工智能自動化企業營運流程。

雙方團隊曾合作為一家歐洲領先的化工製造商部署人工智能流程方案，將原本需要兩周的供應商審批流程縮短至不到五分鐘完成，人工工作量減少達到99%以上。 阿聯酋阿布扎比和紐約2026年6月2日 /美通社/ -- AppliedAI公司與麥肯錫咨詢公司宣佈展開合作，利用智能代理人工智能幫助受監管的企業重塑中後勤部門營運流程。此次合作將結合麥肯錫端到端的轉型能力（包括旗下QuantumBlack的技術實力）以及AppliedAI公司的Opus智能流程管理平台，合作重點關注受監管行業和業務流程運營。麥肯錫研究顯示，62%的組織機構正在試驗人工智能代理，但只有23%的組織機構已將代理系統規模化部署到企業內部。當前的瓶頸已不再是模型能力，而是執行能力：即是如何將模型能力轉化為可控、符合生產級標準且經得起監管審查的工作流程。此次合作旨在彌合這個差距，將從轉型戰略到運營工作流程的落地週期從數月壓縮至數周。

Opus智能流程管理平台能夠協助企業 / 機構去探索、構建、運行、最佳化以及管理代理式工作流程，並內置持久化企業記憶層，使每次部署都能轉化為不斷積累的組織智能。該平台無需依賴特定模型，能夠自動編排企業現有系統中的工作，並且其設計目標是讓業務相關人員（而不僅僅是技術團隊）擁有並且持續開發其需要業務的工作流程，這亦反映了一種更廣泛的趨勢，即是把人工智慧能力交給最接近實際工作的人員。 此次合作將麥肯錫的業務領域與變革管理方面的專長、包括QuantumBlack的深厚技術實力，與Opus的自身強大功能相結合，幫助客戶快速重新構想並部署代理式企業工作流程。雙方的合作模式如下，麥肯錫主導識別和重構企業現有繁瑣低效工作流程，利用Opus智能流程管理平台上的人工智慧功能協調業務和技術相關人員，並大規模嵌入代理式系統運作所需的治理和運營模式變革。AppliedAI公司則提供平台，在其上構建、部署並持續改進這些重新構想的工作流程。這一聯合方案旨在加速縮短價值實現時間，提升代理式流程轉型的投資回報。

麥肯錫QuantumBlack環球合作及聯盟主管Ben Ellencweig表示：「我們與AppliedAI公司的合作，正好滿足了中後台工作流程對代理式解決方案的需求。同時，它還引入了支持企業AI路線圖的新工具，能夠快速梳理業務需求，重新設計工作流程，從而加速我們的AI推進進程。客戶現時只需數周，就能完成由轉型策略到落地營運、兼備監管及審計功能的整個流程，而非以往的數個月。」 實際應用案例 歐洲一間大型化工製造商受嚴格監管，其供應商入職審批流程一向依賴人手、步驟繁緩且容易出錯。相關數據分散於多個系統，團隊亦需不斷跟進進度。麥肯錫與 AppliedAI 透過 Opus 平台自動化數據收集、合規審查及合作方溝通流程，取得以下成果：

人工處理工作量減少99%以上

流程週期從約兩周壓縮至實際處理時間不到五分鐘

數據準確性、合規水平和實時流程透明度得到顯著提升 雙方計劃將这套成功模式，在各受監管行業大規模推廣：先找出營運成本最高、流程最繁瑣的環節，聯同前線負責人員重新設計工序，再快速將符合監管要求的智能代理流程正式上線。AppliedAI 公司創辦人兼行政總裁阿里亞・波爾弗魯尚（Arya Bolurfrushan）表示： 「全球企業每年花費龐大資源處理各類必要但機械化的工序。我們從根本出發打造 Opus 平台，專為運用智能代理技術的企業而設，把數十年來散落於文件、員工經驗及舊系統內的流程知識，在短短數分鐘內轉化為符合監管、可正式營運的智能工作流程。透過與麥肯錫合作，我們得以將這套流程重塑方案，大規模引入各受監管行業，涵蓋紐約、倫敦的金融服務業，法蘭克福的工業企業，以至海灣地區國家級大型項目。」

麥肯錫資深合夥人、中東歐非地區業務拓展主管阿卜杜拉・伊夫塔希（Abdellah Iftahy）指出： 「不少企業開展 AI 轉型時都滿懷宏大目標，但空有構想而無法落地，只會徒添挫敗，無法創造實際價值。是次合作正好回應客戶訴求：以符合監管、可審查且高效的人工智能重塑營運，真正為企業的損益表帶來正面影響。」 AppliedAI公司簡介 AppliedAI公司是阿聯酋的AI領軍企業，也是一家全球化的企業級AI公司，主力開發人工智能流程管理平台- Opus，協助受監管企業設計、建立、執行及優化各類合規智能代理工作流程。公司總部設於阿布扎比，服務範圍覆蓋美洲、歐洲、中東及亞洲各地。詳情請瀏覽官方網站：opus.com。

麥肯錫咨詢公司簡介 麥肯錫是一家全球管理咨詢公司，致力於幫助組織機構加速可持續和包容性增長。我們為私營、公共和社會部門解決複雜問題，為其所有持份者創造積極變革。憑藉前瞻策略與創新科技，幫助組織機構以更可持續的方式進行創新，實現持久的績效提升，並培育能迎合現今及未來發展的團隊。垂詢詳情，請訪問www.mckinsey.com。 麥肯錫與AppliedAI公司的業績存在財務利益關聯。本新聞稿僅供參考，不構成、且不得以任何方式被視為——法律、稅務或投資建議，亦不構成出售或要約購買AppliedAI企業集團任何成員權益的要約/招攬。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/appliedaiai-302787842.html SOURCE AppliedAI