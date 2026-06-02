技嘉於 COMPUTEX 2026 展出獲國際大獎肯定 AI 電競筆電陣容 GiMATE 全新進化升級遊戲與創作體驗

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展出 AI 電競筆電陣容，並聚焦榮獲展會 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 與德國紅點設計大獎肯定的機種，包含旗艦 AORUS MASTER 16、全方位多工 GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC 及適合遊戲與 AI 運算的 GIGABYTE GAMING A16 PRO。本次展出核心亮點為技嘉獨家 AI 智慧助理 GiMATE 的進化版本，透過更直覺的操作，全面強化遊戲、創作與生產力情境下的日常控制體驗。
技嘉持續擴展獨家智慧助理 GiMATE 體驗，帶來更多可客製化效能與提升日常便利性的功能。全新進化包含 RGB Fusion 3.0，其搭載的全新 RGB Music Mode可讓筆電的燈光效果與遊戲畫面或影音內容即時同步；AI Visual 則提供 OLED 螢幕多種情境的顯示模式，包括Cinema（電影）、Racing（賽車）/ FPS（第一人稱射擊） 與E-paper（電子紙）等，在任何情境皆能提供使用者最合適的視覺體驗；效能上在旗艦 AORUS MASTER 16 升級的 Customize Mode 則讓使用者能以更彈性的方式，在效能與電源效率之間取得最佳平衡，適合硬核玩家與需要讓 CPU 和 GPU 資源分配更有效率的 3D 建模師或影音創作者等。此外，技嘉與 NVIDIA 合作開發的 GiMATE Creator 導入 NVIDIA NVFP4 量化技術，提升 RTX™ 50 系列筆電 GPU 在生成式 AI 應用中的運算效率，使進階模型運行更快速、更實用。
作為本次陣容主力，AORUS MASTER 16 為榮獲 COMPUTEX Best Choice Award 肯定的旗艦機種，專為極致效能而生。其搭載 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆電 GPU，在僅 19 公釐的超薄機身中，提供高階遊戲與 AI 應用所需的強勁算力。AORUS MASTER 16 完整支援最新 GiMATE 功能套件，並具備 MUX 切換功能，提供更直接的 GPU 控制體驗；為確保在高負載下維持穩定效能，採用 WINDFORCE INFINITY EX 散熱系統，可解熱高達 230 瓦，協助在長時間運作下維持穩定輸出與低噪音表現。
同場展出的還包括榮獲德國紅點設計大獎的 GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC，搭載 RTX™ 5070 筆電 GPU（12GB VRAM），以 DLSS 4.5 強化 3A 遊戲大作畫質體驗，同時強化大型語言模型運行效率。GIGABYTE GAMING A16 PRO 鎖定 AI 玩家需求，搭載RTX™ 5080 筆電 GPU，機身厚度僅 19.45 公釐，在可攜設計中帶來更強、更穩定的長時間輸出；搭配 180° 平躺式轉軸，方便使用者在遊戲與協作情境間快速切換。
歡迎蒞臨南港展覽館 1 館 4 樓的 GIGABYTE 消費性產品攤位（攤位號碼：M0520），體驗完整筆電產品陣容。更多資訊請造訪技嘉官方網站：
https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_tw_aipc
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SOURCE GIGABYTE