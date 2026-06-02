技嘉於 COMPUTEX 2026 展出獲國際大獎肯定 AI 電競筆電陣容 GiMATE 全新進化升級遊戲與創作體驗

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展出 AI 電競筆電陣容，並聚焦榮獲展會 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 與德國紅點設計大獎肯定的機種，包含旗艦 AORUS MASTER 16、全方位多工 GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC 及適合遊戲與 AI 運算的 GIGABYTE GAMING A16 PRO。本次展出核心亮點為技嘉獨家 AI 智慧助理 GiMATE 的進化版本，透過更直覺的操作，全面強化遊戲、創作與生產力情境下的日常控制體驗。

技嘉持續擴展獨家智慧助理 GiMATE 體驗，帶來更多可客製化效能與提升日常便利性的功能。全新進化包含 RGB Fusion 3.0，其搭載的全新 RGB Music Mode可讓筆電的燈光效果與遊戲畫面或影音內容即時同步；AI Visual 則提供 OLED 螢幕多種情境的顯示模式，包括Cinema（電影）、Racing（賽車）/ FPS（第一人稱射擊） 與E-paper（電子紙）等，在任何情境皆能提供使用者最合適的視覺體驗；效能上在旗艦 AORUS MASTER 16 升級的 Customize Mode 則讓使用者能以更彈性的方式，在效能與電源效率之間取得最佳平衡，適合硬核玩家與需要讓 CPU 和 GPU 資源分配更有效率的 3D 建模師或影音創作者等。此外，技嘉與 NVIDIA 合作開發的 GiMATE Creator 導入 NVIDIA NVFP4 量化技術，提升 RTX™ 50 系列筆電 GPU 在生成式 AI 應用中的運算效率，使進階模型運行更快速、更實用。