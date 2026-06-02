Quantinuum 與三菱電機簽署諒解備忘錄，啟動策略性量子計算合作夥伴關係

Quantinuum 與三菱電機計劃探索先進工業工程及設計應用，並借助Quantinuum高保真度量子運算平台來推動相關創新應用。 東京2026年6月2日 /美通社/ -- Quantinuum 今日宣布，已與三菱電機株式會社 (Mitsubishi Electric Corporation) 簽署一份不具約束力的諒解備忘錄 (MOU)，以建立策略合作夥伴關係框架，旨在加速量子計算技術於先進工業工程及設計領域的應用與發展。 該協議為雙方奠定合作基礎，將共同發掘具高影響力的工業應用案例，並探索量子計算及量子與經典計算混合方法，以應用於下一代工程工作流程。 初步預期的重點領域包括電腦輔助工程 (CAE)，例如計算流體力學 (CFD)，以及更廣泛的模擬與設計應用，並將利用 Quantinuum 量子平台上的邏輯量子位元運算能力來推動相關發展。

Quantinuum 總裁兼行政總裁 Rajeeb Hazra 表示：「我們很高興能夠與三菱電機展開今次合作，並朝向為工業工程帶來具實際意義的量子計算應用邁進。 透過結合 Quantinuum 領先的量子計算能力，以及三菱電機深厚的工程專業知識，我們期望能夠應對全球部分最複雜的設計與模擬挑戰。」 在擬議的合作夥伴關係下，Quantinuum 將向三菱電機提供其高保真度的離子阱量子系統使用權，並就量子算法開發提供專家諮詢支援。 三菱電機則將貢獻其領域專業知識，涵蓋電磁場分析、結構分析以及熱流體模擬，應用於多種工業範疇，包括工廠自動化、能源與公共設施、空調系統以及樓宇系統等。

三菱電機資訊科技研發中心高級總經理 Mikio Takabayashi 表示：「我們很高興能與 Quantinuum 展開討論，並在此諒解備忘錄框架下推進戰略性量子計算合作夥伴關係。」 「透過結合製造業專業知識與數碼洞察分析，我們希望評估量子技術在工業工程中的可行性及潛在應用，同時構思新概念並探索具潛力的應用案例，期望能對社會及環境作出貢獻。」 該諒解備忘錄反映雙方一致認為，及早參與量子計算領域，有望隨着技術逐步邁向商業化應用，為長遠發展帶來策略性優勢。 雙方認為，提早行動的機構將更有優勢參與塑造應用案例、建立專屬專業知識及保障知識產權，並在需求持續上升之際，確保能優先取得新興量子基礎設施的使用機會。

透過該諒解備忘錄，雙方將評估未來合作機會，期望加速技術創新，並為全球產業創造可持續的長遠價值。 關於 Quantinuum Quantinuum 是一家領先的量子計算公司，提供全棧式平台，旨在令量子計算技術能夠於實際世界環境中部署應用。 該公司已商業化部署多代量子系統，基於成熟的 QCCD 架構，並透過創新設計與功能實現行業領先的精準度，根據平均雙量子位元閘保真度達到業界最高水平[1]。Quantinuum 亦正與製藥、材料科學、金融服務，以及政府與工業等多個領域的市場領導者保持積極合作。

該公司在全球擁有約700名員工，其中包括頂尖科學家及研究人員。 其技術團隊中超過70%成員擁有博士或碩士學位。 Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德 (Broomfield, Colorado)，並在美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其設施。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantinuum.com。 關於三菱電機株式會社 在其企業理念指引下，三菱電機株式會社 (TOKYO: 6503) 以可持續發展作為核心營運原則，並致力維繫包括社會、客戶、股東及員工在內各持份者的信任。 三菱電機在追求盈利能力、資本效率及增長的同時，與客戶緊密合作，開發具增值效益的解決方案，以應對當今複雜的挑戰，並同時提升公司的可持續企業價值。 三菱電機成立於1921年，擁有逾一個世紀的經驗，致力提供可靠且高品質的產品及解決方案。 三菱電機旗下擁有超過200間集團公司，全球員工約15萬人，為國際公認的領先企業，業務涵蓋電氣及電子設備與系統的製造、推廣及銷售，橫跨多個領域，包括公共事業系統、能源系統、防衛及太空系統、工廠自動化系統、汽車設備、樓宇系統、空調系統及家電產品、數碼創新，以及半導體與裝置等。 三菱電機於截至2026年3月31日止的財政年度錄得綜合收入5.8947萬億日圓（約368億美元*）。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.MitsubishiElectric.com

*160日圓兌1美元，為截至2026年3月31日東京外匯市場的概算匯率。 關於前瞻性陳述的警示性聲明 本新聞稿載有若干可能被視為「前瞻性陳述」的內容，該等定義符合1995年《私人證券訴訟改革法案》。 前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。 「預期」、「假設」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「或會」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「推算」、「未來」、「將會」、「尋求」、「可預見」等詞語及其否定語，或類似用語及措辭，均用以識別前瞻性陳述。 該等陳述乃基於管理層根據其經驗，以及對歷史趨勢、當前經濟及行業狀況、預期未來發展及其他其認為適當因素所作出的假設及評估而作出。 本新聞稿所載的前瞻性陳述亦受多項重大風險及不確定因素影響，包括但不限於影響本公司營運、市場、產品、服務及價格的經濟、競爭、政府政策及技術因素。 新因素可能不時出現，而 Quantinuum 無法預測所有此類因素。 任何前瞻性陳述僅於提出陳述當日有效，而除法律另有規定外，Quantinuum 並不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性陳述的任何責任或義務。

[1] 截至2025年12月31日。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/quantinuum--302787836.html SOURCE Quantinuum