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商業動向
出版：2026-Jun-02 10:28
更新：2026-Jun-02 10:28
PR Newswire

晶澳太陽能以雙重技術突破與綜合解決方案領跑光伏行業周期後市場

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北京2026年6月1日 /美通社/ -- 晶澳太陽能近期發布光伏行業周期後市場發展戰略路線圖。公司持續領跑TOPCon與BC（背接觸）兩大技術賽道，並穩步向全面一體化能源解決方案模式邁進。

晶澳太陽能 -- 值得信賴的全球綠色能源合作伙伴 (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

全球光伏行業在經歷周期性下行後逐步企穩，晶澳太陽能經營狀況實現明顯回暖。2026年第一季度，公司同比虧損大幅收窄，彰顯經營基本面持續向好，發展動能再度提振。

技術層面，晶澳太陽能在主流技術與下一代前沿技術創新領域繼續保持領先。旗下標桿TOPCon組件DeepBlue 5.0近期創下全球量產效率新高，進一步鞏固其在度電成本表現至關重要的大型雙面光伏電站中的標桿地位。與此同時，公司下一代BC技術平台迎來重大裡程碑，旗下HyperGen電池轉換效率達到28.2%，經TÜV Rheinland認證，再度刷新世界紀錄。

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HyperGen電池依托先進的BC架構，融合強化鈍化技術與優化電流收集設計，在充分挖掘效率潛力的同時，保證正面輸出功率穩定。該技術尤其適用於對空間利用率與外觀品質有較高要求的高性能分布式光伏場景。

晶澳太陽能表示，TOPCon與BC兩大技術定位各異、互為補充。目前全球裝機占比最高的大型雙面光伏項目，仍以TOPCon技術為最優選擇；BC技術則主打高端戶用及工商業應用場景。雙技術並行策略可根據不同應用場景精准匹配產品，助力公司全面覆蓋集中式與分布式兩大市場領域。

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在組件技術之外，晶澳太陽能正加速從產品制造商向綜合能源解決方案服務商轉型。公司不斷拓展光伏組件、儲能、電力電子及智能運維等業務能力，打造集硬件設備、系統集成與人工智能管控於一體的端到端系統解決方案。

這套「組件+儲能+智能運維」模式已落地全球多個市場，推動業務從傳統設備銷售向長期能源服務協議模式轉變。通過整合光伏發電、儲能系統與智能運維平台，晶澳太陽能為全球客戶提升系統效能、可靠性與全生命周期價值。

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光伏行業已然邁入結構性競爭新階段。晶澳太陽能憑借其雙重技術領先地位與綜合能源發展戰略，將持續立足創新前沿，助力全球向清潔、穩定的新型能源體系轉型。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302787817.html

SOURCE 晶澳太陽能科技股份有限公司

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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