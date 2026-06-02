晶澳太陽能以雙重技術突破與綜合解決方案領跑光伏行業周期後市場

技術層面，晶澳太陽能在主流技術與下一代前沿技術創新領域繼續保持領先。旗下標桿TOPCon組件DeepBlue 5.0近期創下全球量產效率新高，進一步鞏固其在度電成本表現至關重要的大型雙面光伏電站中的標桿地位。與此同時，公司下一代BC技術平台迎來重大裡程碑，旗下HyperGen電池轉換效率達到28.2%，經TÜV Rheinland認證，再度刷新世界紀錄。

全球光伏行業在經歷周期性下行後逐步企穩，晶澳太陽能經營狀況實現明顯回暖。2026年第一季度，公司同比虧損大幅收窄，彰顯經營基本面持續向好，發展動能再度提振。

HyperGen電池依托先進的BC架構，融合強化鈍化技術與優化電流收集設計，在充分挖掘效率潛力的同時，保證正面輸出功率穩定。該技術尤其適用於對空間利用率與外觀品質有較高要求的高性能分布式光伏場景。

晶澳太陽能表示，TOPCon與BC兩大技術定位各異、互為補充。目前全球裝機占比最高的大型雙面光伏項目，仍以TOPCon技術為最優選擇；BC技術則主打高端戶用及工商業應用場景。雙技術並行策略可根據不同應用場景精准匹配產品，助力公司全面覆蓋集中式與分布式兩大市場領域。