Hyundai Motor 推出由 Boston Dynamics Atlas 擔綱演出的「School of Football」宣傳活動，迎接 FIFA World Cup 2026™

全新五集社交媒體短片系列講述 Atlas 學習足球的歷程，探索人類情感與創意

透過以人為本的機械人技術與故事敘述方式，將 Hyundai Motor 的 FIFA World Cup 2026™ 平台「Next Starts Now」（未來始於當下）理念具體呈現

Atlas 展示高難度「Ghost Rabona」動作，透過真實機械人動作展現 Boston Dynamics 的 Physical AI 能力 韓國首爾2026年6月2日 /美通社/ -- Hyundai Motor Company 今日宣佈推出全新全球宣傳活動「School of Football」，由 Boston Dynamics 人形機械人 Atlas® 擔綱演出。 作為 Hyundai Motor 「Next Starts Now」（未來始於當下）FIFA World Cup 2026™ 平台的一部分，該宣傳活動以足球作為全球共通語言，透過表表達、情感與運動，探索以人為本的機械人技術未來發展。

有別於傳統產品示範方式，該宣傳活動採用故事導向的敘事手法，講述 Atlas 觀察人類在足球運動中展現的熱情與創意，並開始學習這項運動的歷程。 透過這段旅程，Hyundai Motor 展現機械人技術如何超越單純功能層面，體現人類的好奇心、適應力及表達能力。 Hyundai Motor Company 執行副總裁兼全球營銷總監 Sungwon Jee 表示：「透過『School of Football』，Hyundai Motor 運用足球這種全球共通語言，以引人入勝、以人為本的直觀方式，展現機械人技術發展的下一篇章。 隨著 FIFA World Cup 2026™ 日益臨近，Atlas 的歷程體現了我們的信念：創新始於人類——源於人們的熱情、創意與表達，而機械人技術則有助拓展未來的無限可能。」

「School of Football」如何結合機械人技術與足球？ 「School of Football」以五集連載式社交媒體短片系列形式呈現，講述 Atlas 從初步探索到掌握高階技巧的學習歷程。 Atlas 首先觀察球迷的情感與活力，由此激發對足球運動的好奇心

Atlas 其後接受包括步法、傳球及射門等基礎訓練

該系列展現其技能循序漸進的提升過程，模擬人類的學習模式

故事最終以 Atlas 完成高難度技術動作「Ghost Rabona」作結 5 月 25 日至 5 月 29 日期間，Hyundai Motor 全球社交媒體頻道將陸續發佈該系列影片，其強調持續學習、反覆練習及不斷優化——這些都是足球訓練與機械人技術開發的核心原則。

這項宣傳活動在技術層面有何重要意義？ 該宣傳短片透過真實場景中的實際操作，展示新一代電動 Atlas 的能力，並藉由 具身運動 (embodied movement) 所呈現的 Physical AI，在以運動為靈感的動態環境中展現其技術實力。 宣傳片中所有動作均由 Atlas 親身完成，並未使用電腦生成影像 (CGI)，進一步突顯其真實性及工程技術的可信度。 當中最引人注目的「Ghost Rabona」動作，講求精準的時機掌握、平衡控制及欺騙對手的動作設計，其技術難度極高，遠超單純模仿動作的層次。 為了實現這項技術，Atlas 會以極細緻的層面分析及建模真實人類的足球動作數據。 其後，這些動作數據會被轉換至以物理規律為基礎的模擬環境中，讓機械人透過 Reinforcement Learning（強化學習）接受大量訓練，在無數次反覆試驗與修正的過程中，持續優化穩定性、準確度及執行表現。

執行這些動作需要結合多項先進技術能力，包括： 動態平衡控制 ：在不穩定且非對稱的姿勢下維持平衡

：在不穩定且非對稱的姿勢下維持平衡 全身協調能力 ：協調多個關節及肢體同步運作

：協調多個關節及肢體同步運作 即時適應能力 ：因應重心及動量變化作出即時調整

：因應重心及動量變化作出即時調整 精準運動控制：在受物理條件限制的情況下維持精確動作執行 6 月 4 日，Hyundai Motor 將發佈更多幕後花絮內容，展示其與 Boston Dynamics 的合作過程。 該影片將重點介紹 Atlas 動作背後的開發及訓練流程，以及機械人學習與動作設計方面的技術洞察。 影片亦展示機械人系統如何透過受運動啟發的複雜真實世界物理挑戰，不斷演進和提升能力。

這項宣傳活動的重要意義何在？ 「School of Football」體現 Hyundai Motor 「Progress for Humanity」（推動人類進步）的願景，展示如何讓先進技術變得： 更易於理解 ——透過故事敘述

——透過故事敘述 更具吸引力 ——透過運動

——透過運動 更以人為本——透過情感與創意 透過跟隨 Atlas 的學習旅程，該宣傳活動闡述創新如何源於人類的啟發，以及機械人技術如何拓展未來的無限可能。 該活動亦突顯 Hyundai Motor Group 與 Boston Dynamics 的綜合優勢，展現 Boston Dynamics 在動態機械人技術及具身人工智能 (Embodied AI) 領域的領導地位，同時彰顯 Hyundai Motor Group 致力推動人工智能驅動的移動出行及機械人創新的承諾。

展望未來，Hyundai Motor Group 視人形機械人為全球 Physical AI 市場的一大重要增長領域。 集團計劃於位於美國佐治亞州薩凡納市的 Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) 內的 Robot Metaplant Application Center (RMAC) 訓練 Atlas，並以將其部署於工業環境為目標，推動人機協作發展。 5 月 28 日，Hyundai Motor 亦發佈了一段 由其全球品牌大使孫興慜 (Son Heung-min) 參與演出的觀看反應影片 (reaction video)，進一步延伸是次宣傳活動於社交媒體平台上的討論熱度，並將故事與全球足球社群連繫起來。 關於 Hyundai Motor Company

Hyundai Motor Company 成立於 1967 年，業務遍及全球逾 200 個國家及地區，擁有超過 120,000 名員工，致力應對全球各地現實世界的移動出行挑戰。 秉持「Progress for Humanity」（推動人類進步）的品牌願景之下，Hyundai Motor 正加快步伐，轉型成為智能出行方案供應商。 公司投資於機械人技術及先進空中交通 (AAM) 等尖端科技，旨在創造革新破格的出行方案，並透過開放式創新引進未來的出行服務。 為了實現全球可持續發展的未來，Hyundai 將繼續運用業界領先的氫燃料電池及電動車技術，致力推出零排放車輛。