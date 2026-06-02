「第27屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽頒獎典禮表揚本地動畫精英 促進文化交流與業界合作 專家分享助拓國際視野

香港2026年6月1日 /美通社/ -- 「DigiCon6 ASIA大賞」是國際動畫界一年一度的重要盛事，亦被譽為亞洲區最具影響力的動畫短片創作比賽之一，吸引來自多個地區的創作人參與。多年以來，香港數碼娛樂協會與日本東京廣播電視控股股份有限公司 (TBS控股公司) 攜手合辦香港區比賽，致力發掘並表揚本地優秀的動畫創作人才。近十多年來，該比賽更獲得文創產業發展處的鼎力支持成為主要贊助機構，使比賽規模和影響力持續擴展。香港數碼娛樂協會於5月29日在Premiere Elements舉行了「第27屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽頒獎典禮，嘉許獲獎的香港動畫短片，頒發香港區金獎、最佳故事獎、最佳藝術獎及特別獎等獎項。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生與專程來港參與盛會的TBS控股公司代表TBS DigiCon6總部海外事務部負責人結城祟史先生出席了典禮並頒獎及致辭。在活動中，四川大學藝術學院設計系副教授暨動畫導演李文愉先生及北京電影學院動畫學院教授暨動畫導演陳廖宇先生更評價了今屆香港區比賽的部分獲獎作品。頒獎禮結束前，現場亦播放多部本地優秀的數碼內容作品，讓本地觀眾也可以感受到香港動畫的魅力。 今屆「DigiCon6 ASIA 大賞」香港區比賽共接獲91份參賽作品，大會按照適用於各參賽地區的賽制，首先選出金獎、最佳故事獎及最佳藝術獎的作品，再安排有關作品代表香港參加於2025年在日本東京舉行的「DigiCon6 ASIA 大賞」亞洲總選，與來自其他參賽地區的作品爭奪最高殊榮。今屆「DigiCon6 ASIA 大賞」亞洲總選頒獎典禮已於2025年11月在日本東京順利舉行，共有14個亞洲地區參與，除了中國香港，還有孟加拉、中國內地、印度、印尼、伊朗、日本、韓國、老撾、馬來西亞、蒙古、斯里蘭卡、中國台灣地區同泰國。

率領香港代表團前往日本參與亞洲總選頒獎典禮的香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生，在今天的典禮上也表示：「香港動畫人才及本地創作作品水平每年持續提升，充分展現業界不斷增強的實力與潛力。政府的持續支持對推動行業發展至關重要。同時，我們亦樂見本地創作人之間形成良性競爭，激發更多創意與突破。未來，我們將繼續攜手努力，為推動香港數碼娛樂產業的長遠發展而奮進。」 「第27屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽的完整得獎名單如下： 獎項 作品 製作單位 金獎 樹妮妮

Morph Workshop 最佳故事獎 嗡嗡嗡 牛角包工作室 最佳藝術獎 遙途 焦慮出口 次世代大獎 Ostrich Express Zhu Tianchen 數碼創意賞 鐵臂貓黑別 影陶士媒體創作有限公司 數碼創意賞 流星與煙火 Koi Design & Grocery 數碼創意賞 小路保 叁飛工場有限公司 數碼創意賞 九宵 ManyMany Creations Limited 數碼創意賞 Planet Foodies 尼卡思文化有限公司 數碼創意賞 LOVER THOSEHERE STUDIO 數碼創意賞 霑騷 Queenkong Land ACG., Co., Ltd 數碼創意賞 叔叔不行鳥 3 木田創作 數碼創意賞 Kagami PAPAPAPA Studio 「第27屆DigiCon6 ASIA大賞 」香港區比賽延伸活動

除了是次頒獎典禮外，香港數碼娛樂協會亦於2026年5月28至29日舉辦「第27屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽的一系列延伸活動，包括《亞洲大師論壇》，以及《香港區比賽及亞洲總選得獎作品放映會》。 《亞洲大師論壇》特別邀請兩位來自中國內地的星級亞洲動畫大師，包括：四川大學藝術學院設計系副教授及動畫導演李文愉先生及北京電影學院動畫學院教授及動畫導演陳廖宇先生，親臨香港，與大家一同分享創作歷程及心得，並以不同角度與大家一同探討動畫業界新動向以及未來的發展趨勢。

有關日本東京廣播電視控股股份有限公司 (TBS 控股公司 ) TBS控股公司總部位於日本東京，是國家電視和廣播網絡的重要站點。它有28個聯盟的新聞網絡及34個聯盟的無線電網絡，稱為日本新聞網和日本無線電網絡。業務範圍除了跨越日本國內之外，還有分佈在世界各地的海外新聞機構。業務範圍包括: 根據廣播法和其他廣播相關規定製作及發行電視節目、光碟和視頻等的一般電視廣播，以及電信服務電視廣播 (JORX-TV/JORX DTV) 。 有關「文創產業發展處」 文創產業發展處(文創處)於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。

出席典禮並頒獎及致辭的嘉賓包括香港數碼娛樂協會會長彭子傑先生與專程來港參與盛會的TBS控股公司代表TBS DigiCon6總部海外事務部負責人結城祟史先生。在活動中，四川大學藝術學院設計系副教授及動畫導演李文愉先生、北京電影學院動畫學院教授及動畫導演陳廖宇先生以及香港著名動畫人盧子英先生，將分別評價今屆香港區比賽的部分獲獎作品，現場更會播放多部本地優秀的數碼內容作品，讓本地觀眾也可以感受到香港動畫的魅力。 活動照片：

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SOURCE 香港數碼娛樂協會