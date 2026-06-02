Fee Brothers 推出水溶性油洗液，讓鹹味雞尾酒得以大規模製作

6 月 1 日於美國首度登場，今秋起陸續登陸海外市場 紐約州羅徹斯特2026年6月2日 /美通社/ -- 第五代家族經營的香料品牌 Fee Brothers 推出市場首見的水溶性油洗液系列，能讓酒吧更迅速、更穩定地製作鹹味雞尾酒，操作起來亦更簡便。 此系列初次推出時提供三種口味——煙肉、烤鴨及焦化牛油，讓調酒師無需經過傳統油洗過程，便能簡單地增加酒體的層次、香氣及絲滑口感，產品亦可作常溫保存。 Fee Brothers 董事長兼行政總裁 Jon Spacher 說：「出於對鹹味雞尾酒的熱愛，我們甚至在家中也自行嘗試油洗。 當我們成功做出保留原有風味及口感的水溶性版本後，將產品分享給大家亦是理所當然。」

油洗一向用來為雞尾酒增添醇厚及複雜風味，但這種方法需要浸泡數小時甚至數天、佔用冷凍庫空間、進行過濾，還會出現損耗。 Fee Brothers 油洗液既一舉掃除傳統作法的重重障礙，又保留調酒師追求的風味及質感。 這款水溶性系列能與雞尾酒渾然融合，不帶油膩，亦不分離。 只需幾滴，便令酒體更顯厚實圓潤，賦予奢華絲滑的口感。 鹹味雞尾酒日漸流行，酒吧紛紛尋找辦法，希望在呈獻此類風味的同時，不影響服務效率，也不增加人手負擔。 Fee Brothers 研發這款油洗液，旨在協助餐飲營運商在高客人流量的環境中推出鹹味雞尾酒，並確保不同值班人員與不同地點的出品可保持穩定一致。

Aqua Vitae 創辦人兼營運者 Matt Green 說：「這無疑是改寫業界規則的創舉。 效率極高之餘亦有條不紊。」 營運效率是產品開發過程中的核心重點。 此創新可減少食材與備料成本，同時免去整瓶烈酒油洗的工序，從而創造提升利潤率的契機。 Fee Brothers 油洗液免除繁重人手的備料環節，助營運商守穩利潤率，亦可以更穩定的方式推出鹹味雞尾酒。 酒吧可從而提升顧客體驗之道，且不加重後場負擔。 三款風味一律提供 5 安士甩蓋樽裝。 此產品系列不含麩質，配方專為保持風味穩定而設。 若存放得宜，油洗液自生產日期起計，建議保質期可長達三年。

產品將於 6 月 1 日在美國率先上市，其後將經分銷商及精選網上零售商逐步擴大供應。 歐盟市場將於 10 月在柏林 Bar Convent Berlin 展會上正式推出，Fee Brothers 預計手工雞尾酒酒吧及高流量場所將對此產品極感興趣。 關於 Fee Brothers Fee Brothers 創立於 1864 年，是五代相傳的家族企業，總部位於紐約州羅徹斯特，專門生產優質苦精、植物風味水、調飲混合液、鹽滷及調味糖漿。 Fee Brothers 深受全球調酒師信賴，融匯匠心工藝、穩定質素及創新思維，提升調飲藝術。 歡迎瀏覽 feebrothers.com 了解更多資訊，並查看媒體資料套件。

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