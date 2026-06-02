Yuvarra正式營業 向國際財富市場推出獨立保費融資服務

- 該持牌獨立貸款平台推出獨立型保費融資方案，提供機構級資金支持，無資產管理規模門檻且無需資產抵押 香港2026年6月2日 /美通社/ -- 持牌獨立貸款機構Yuvarra今日宣佈正式啟動運營，為財富市場帶來全新的壽險保費融資模式。Yuvarra攜手LifeDirect，並依托衛智國際集團(Apeiron Group)的專業積澱，為財富管理師、理財顧問及其高淨值客戶提供獨立的壽險保費融資渠道。 過往，保費融資主要通過私人銀行渠道及綜合財富管理業務體系落地。如今，越來越多高淨值人士選擇與獨立理財顧問、多家族辦公室及專業財富管理機構合作，徹底重塑了保費融資服務的交付模式。Yuvarra可讓保費融資適配各類理財合作關係，助力更多理財顧問為客戶拓展服務邊界，且無需引入新的合作金融機構。

Yuvarra為理財顧問及其客戶拓寬了保費融資方案的範圍。貸款以壽險保單本身作為擔保，不涉及客戶的投資組合或其他資產。無資產管理規模要求、無需開立新的銀行賬戶，融資服務完全獨立於客戶現有的銀行及投資佈局。 Yuvarra首席執行官Larry Ikard表示：「財富管理師和理財顧問不必再帶著客戶去銀行辦理壽險保費融資。Yuvarra讓保費融資脫離了傳統的銀行關係。我們是貸款方、擁有充足的資金儲備，且只需將保單作為擔保。客戶與理財顧問無需改動任何原有資產及合作架構。」

此次正式啟動運營是與LifeDirect合作進行的。LifeDirect隸屬於保費融資行業的領軍企業、Truist Bank旗下子公司——AFCO Credit Corporation。憑借該銀行的機構級資產負債表優勢，Yuvarra得以穩健高效地開展業務。Yuvarra採用獨立治理架構，打造專為保費融資設計的精簡核保流程。該平台致力於為理財顧問及客戶提供透明高效的服務體驗，融資申請數周內即可完成審核批復，從提交申請到資金放款的全流程，財富管理師與理財顧問均可實時全程追蹤進度。 LifeDirect首席業務發展官Rene Stuifzand說道：「此次合作讓我們能更好地滿足全球日益增長的保費融資需求，同時進一步推進我們的貸款組合多元化。這也彰顯了我們深耕國際市場、為全球核心區域的理財顧問和客戶打造互聯互通的保費融資平台的堅定決心。」

對保險公司而言，Yuvarra的商業模式可直接帶動保單銷量增長、提升保單持續有效率。由於貸款僅以保單為擔保，與客戶投資組合的業績無關聯，徹底杜絕了貸款被提前收回、進而導致客戶退保的風險。通過破除傳統保費融資附帶的資產門檻與合作關係綁定要求，Yuvarra進一步擴大了可辦理保單融資的客群範圍。 Yuvarra是一家在開曼群島註冊成立、在香港運營的公司，目前已正式開展業務。更多詳情，請訪問官網：https://yuvarra.com/ 編者注 關於 Yuvarra

Yuvarra是一家獨立的貸款機構，面向亞洲高淨值人群、財富管理師及理財顧問，提供機構級保費融資服務。該公司依托Truist Bank的實力，借助衛智國際集團的專業力量，打破壽險保費融資對傳統銀行合作關係的依賴，打造流程更快、信息更透明、無利益衝突的融資模式，且僅以保單作為擔保。

關於 LifeDirect

LifeDirect是全球領先的壽險保費融資公司，專注提供高度定制化服務，為客戶打造專屬服務體驗。公司總部位於美國伊利諾伊州的萊克福裡斯特，隸屬於保費融資行業的領軍企業、Truist Bank旗下子公司——AFCO Credit Corporation。LifeDirect以科技賦能業務、極致優化審批效率，重新定義了行業服務標準。官網：LifeDirect.com 關於衛智國際集團

衛智國際集團是全球領先的一站式保險服務平台，主要面向高淨值人群。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/yuvarra--302787773.html SOURCE Yuvarra