晶泰科技孵化虛擬細胞引擎 INFevo（無界進化）完成數千萬元天使輪融資，加速藥物新靶點發現與臨床轉化

北京2026年6月2日 /美通社/ -- 人工智能（AI）+機器人驅動研發創新的平台型企業晶泰科技（2228.HK）今日宣布，其深度孵化的前沿AI生物企業——無界進化（INFevo）已完成數千萬元天使輪融資，由順為資本、紅杉中國與松禾資本共同參與。INFevo 專注於構建基於 AI 的「虛擬細胞」系統（Virtual Cell System），旨在深度解碼生命語言，從而精准指引創新藥物發現與細胞工程化設計。 當前，生物醫藥研發普遍面臨臨床轉化率極低的困境。以中樞神經系統疾病、免疫疾病及抗衰老等復雜領域為例，研發成功率長期徘徊在 5% 至 8%。其根本原因在於，行業始終缺乏能夠代表並預測人體復雜系統的研究體系，而動物模型與人體之間存在巨大的物種差異，導致大量候選分子在臨床後期失敗。破解這一難題的關鍵，在於從靜態的結構認知走向動態的系統研究。科學界普遍認為，構建高保真虛擬細胞，是以系統級定量模擬跨越從實驗室到人體的預測鴻溝的關鍵技術。

為實現這一目標，INFevo 采用「全棧 AI 基礎大模型 + 高通量自動化實驗」的雙驅路徑，通過建立能夠預測遺傳、化學和環境擾動下細胞狀態演化的數字模型，並形成自我強化的「干濕閉環」，將虛擬細胞從科研概念加速推向工業級高效研發工具的進程。 自創立之初，INFevo便秉持全球化商業視野，直擊藥物研發的核心痛點，並已組建起一支兼具底層科學硬實力與工業交付經驗的跨界團隊。 作為晶泰科技內部孵化的戰略項目，INFevo 在藥物創新價值鏈上與晶泰形成高度協同。晶泰在小分子、大分子、多肽及核酸等領域具備「分子級」和「結構級」的高效設計與篩選能力，而 INFevo 則從「細胞級」和「系統生物學級」提供AI模型與轉化預測。二者的銜接，首使藥物發現鏈條上長期割裂的分子優化與轉化預測有望首次打通，極大深化雙方的能力護城河。

INFevo依托晶泰科技作為上市頭部科技企業的行業積澱、工程化交付底座與全球產業資源，得以快速跨越初創企業的平台建設階段。借助中國豐富的科研與多維臨床數據資源優勢，公司有望加速實現從前沿技術創新到全球商業落地的完整閉環，通過構建以AI+Biology 大模型為基礎的虛擬細胞模型，聯合全球制藥及生物工程合作伙伴，共同探索生命科學的「無界進化」。 關於無界進化（INFevo） 北京無界進化科技有限公司（INFevo）致力於構建行業領先的AI虛擬細胞模型，為全球藥物創新提供變革性的生物學研究工具。公司整合生物領域最先進（SOTA）的自研基礎大模型OCOO與自動化、智能化的細胞實驗平台，打造全球領先的AI時代生物醫藥創新研究平台，從而有力支撐基礎生物學的科研突破。同時，公司還通過有效銜接臨床研究，加速創新成果的落地轉化。圍繞抗衰老、神經退行性疾病、自身免疫疾病、代謝疾病、腫瘤等具有挑戰性的研究方向，無界進化正加速建立起一套覆蓋新機制與新靶點發現、虛擬藥物篩選與評價，以及臨床方案優化的全功能AI生物學平台。

關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司采用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標准化的機器人自動化相結合的方式，為制藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-infevo-302787769.html SOURCE 晶泰科技