TOMY將推出首款配備Gravity Cannon的Ultrasaurus模型：ZOIDS「AZ-17DX ULTRA SAURUS GRAVITY CANNON Ver.」定於2027年2月下旬發售

東京2026年6月2日 /美通社/ -- 總部位於東京葛飾區的TOMY Company, Ltd.宣布，旗下ZOIDS真實可動拼裝模型（自行組裝電動玩具）「AZ-17DX ULTRA SAURUS GRAVITY CANNON Ver.」計劃於2027年2月下旬，通過官方線上商城「TOMY MALL」 ( https://takaratomymall.jp/ )開售。該產品隸屬於ZOIDS品牌旗艦系列ADVANCED Zi，歸高端收藏玩具線T-SPARK旗下，適用年齡15歲及以上。
圖片1：ULTRA SAURUS
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Ultrasaurus是一款巨型恐龍機體，自1986年首次推出以來，一直是ZOIDS品牌中的經典形象。在ZOIDS原創動畫（1999-2000年）中，它因其動畫原創武器Gravity Cannon而備受矚目。AZ-17DX ULTRA SAURUS GRAVITY CANNON Ver.是首款配備該武器的Ultrasaurus模型，忠實還原了它在動畫中的造型。不含武器配件的AZ-17 ULTRA SAURUS將同步登陸電器行、愛好商店、模型專營店、線上店鋪及TOMY MALL。
TOMY Company, Ltd.角色與收藏品事業部部長海保良雄(Yoshio Kaiho)表示：
「T-SPARK品牌現已邁入第三個發展年頭，我們始終秉持趣味理念持續優化模型設計，目前旗下系列已擴充至14個。本財年，我們將著重提升各系列產品的吸引力，進一步豐富產品線。
Ultrasaurus自1986年面世後，便深受ZOIDS粉絲喜愛。時隔40載，我們運用現代工藝對其重新打造，並為其搭載Gravity Cannon。未來我們也會繼續憑借精巧的可動結構與出眾設計，為玩家帶來全新體驗與驚喜。
T-SPARK同樣收獲了海外成年粉絲的大力支持，在亞洲與北美地區人氣尤高，全球市場的期待值也不斷攀升。除參與國際玩具展會外，我們還計劃通過快閃活動，以及在香港開設首家獨立品牌門店，進一步加強與消費者的互動溝通。」
新品資訊：ZOIDS、TRANSFORMERS、TOYRISE
- AZ-17DX ULTRA SAURUS GRAVITY CANNON ver.
搭載Gravity Cannon後，該款模型位列系列尺寸頂尖梯隊，長721毫米、高379毫米、寬392毫米，同時保留靈活的動態可動效果。
圖片2：動畫系列中的發射場景
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開發者寄語：
「為回應廣大ZOIDS動畫愛好者的期待，我們著手打造這款配備Gravity Cannon的Ultrasaurus模型。產品依靠齒輪傳動結構，完整還原從裝填到發射*的整套動作流程，兼顧運行穩定性與強勁動感。希望大家能喜愛這款在體型與配置上均創下系列新高的ZOIDS模型。」
*模型可還原發射姿態，但炮彈不會實際射出。
發售：2027年2月下旬 / 預售開啟：2026年7月上旬
版權：(C) TOMY (C) ShoPro
發售渠道：僅限TOMY MALL
- TRANSFORMERS OVERGEAR Optimus Prime
載具形態參考現實載具設計，造型逼真；機器人形態細節刻畫豐富。
圖片3：OVERGEAR Optimus Prime
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開發者寄語：
「這款TRANSFORMERS OVERGEAR Optimus Prime可變形為坦克運輸車。設計過程中，我們重點凸顯車輛九個後輪構成的機械輪廓，同時賦予機器人形態硬朗大氣的氣場。」
發售：2027年春季 / 預售開啟：2026年6月
版權：(C) TOMY
TOYRISE：多元IP內容實體化
- 推出全新Getter Robo周邊企劃，創作理念為「倘若玩具先行問世」
- 推出動畫《Brave》系列核心機體：Fire Dagwon、ChoRyujin
- 推出動畫《Eldran》系列核心機體：Raijin-Oh
圖片4：《Brave》系列配色參考 -- Fire Dagwon（左）/ Choryujin（中）
《Eldran》系列配色參考 -- Raijin-Oh（右）
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圖片5：Force Getter Robo產品圖
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版權：(C) Go Nagai -- Ken Ishikawa / Dynamic Planning
TRANSFORMERS與TOYRISE通用信息
適用年齡：15歲及以上
發售渠道：電器行、愛好商店、模型專營店、線上店鋪及官方商城TOMY MALL等
T-SPARK在香港開設首家品牌門店
拓展全球品牌體驗機會
T-SPARK於2026年5月1日在香港開設了首家獨立品牌門店「T-SPARK ZONE HONGKONG」。該品牌積極拓展海外市場，尤其是亞洲和北美。自品牌推出以來，香港一直是一個重點市場，T-SPARK從2024年起已連續兩年參加該地區大型展會香港動漫電玩節(Animation-Comic-Game Hong Kong)。該實體門店讓香港的模型愛好者能夠親身體驗T-SPARK產品，近距離與品牌互動。
門店信息
店名：T-SPARK ZONE HONGKONG
營業時間：11:00-20:00（香港當地時間）
地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊9樓02號鋪
官網：https://www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/tspark_zone_HongKong/
*本新聞稿中的產品圖片僅供參考。產品最終規格、造型及配色可能存在差異。
關於T-SPARK：
「T-SPARK」是TOMY Company開發的成人向收藏玩具統一品牌，象征著創新與精致的探索體驗。依托品牌在變形、合體、可動結構領域的專長（這些特色一直深受模型愛好者青睞），T-SPARK致力於為玩家打造豐富有趣的收藏玩樂體驗。
T-SPARK官方網站：https://www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/
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SOURCE TOMY Company, Ltd.