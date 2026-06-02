TOMY將推出首款配備Gravity Cannon的Ultrasaurus模型：ZOIDS「AZ-17DX ULTRA SAURUS GRAVITY CANNON Ver.」定於2027年2月下旬發售

Ultrasaurus是一款巨型恐龍機體，自1986年首次推出以來，一直是ZOIDS品牌中的經典形象。在ZOIDS原創動畫（1999-2000年）中，它因其動畫原創武器Gravity Cannon而備受矚目。AZ-17DX ULTRA SAURUS GRAVITY CANNON Ver.是首款配備該武器的Ultrasaurus模型，忠實還原了它在動畫中的造型。不含武器配件的AZ-17 ULTRA SAURUS將同步登陸電器行、愛好商店、模型專營店、線上店鋪及TOMY MALL。

東京2026年6月2日 /美通社/ -- 總部位於東京葛飾區的TOMY Company, Ltd.宣布，旗下ZOIDS真實可動拼裝模型（自行組裝電動玩具）「AZ-17DX ULTRA SAURUS GRAVITY CANNON Ver.」計劃於2027年2月下旬，通過官方線上商城「TOMY MALL」 ( https://takaratomymall.jp/ )開售。該產品隸屬於ZOIDS品牌旗艦系列ADVANCED Zi，歸高端收藏玩具線T-SPARK旗下，適用年齡15歲及以上。

TOMY Company, Ltd.角色與收藏品事業部部長海保良雄(Yoshio Kaiho)表示：

「T-SPARK品牌現已邁入第三個發展年頭，我們始終秉持趣味理念持續優化模型設計，目前旗下系列已擴充至14個。本財年，我們將著重提升各系列產品的吸引力，進一步豐富產品線。

Ultrasaurus自1986年面世後，便深受ZOIDS粉絲喜愛。時隔40載，我們運用現代工藝對其重新打造，並為其搭載Gravity Cannon。未來我們也會繼續憑借精巧的可動結構與出眾設計，為玩家帶來全新體驗與驚喜。

T-SPARK同樣收獲了海外成年粉絲的大力支持，在亞洲與北美地區人氣尤高，全球市場的期待值也不斷攀升。除參與國際玩具展會外，我們還計劃通過快閃活動，以及在香港開設首家獨立品牌門店，進一步加強與消費者的互動溝通。」