先進智能AutoSys獲DEKRA德凱ISO 26262流程認證 AI車載感知與智駕實力躍升國際

新台北2026年6月2日 /美通社/ -- 高階智駕與軟體定義汽車（SDV）轉型浪潮持續發酵，功能安全已成為車用供應鏈不可或缺的關鍵要求。專注於AI自動駕駛與智慧感知解決方案的先進智能系統股份有限公司（AutoSys），通過DEKRA德凱的專業稽核，成功取得ISO 26262 ASIL-D功能安全流程最高等級認證，展現其車載感知系統開發流程已符合國際車用功能安全標準要求。 隨著汽車電子系統日益複雜，確保產品在各種失效情境下仍能維持安全相關功能已成為Tier-1供應商進入國際車廠供應鏈的關鍵憑證。先進智能（AutoSys）長期深耕於車用先進輔助駕駛系統（ADAS）、自動駕駛及影像感知技術，本次獲得DEKRA德凱認證，代表其從功能安全管理、系統開發、軟硬體設計到生產支援等流程，已具備支援ASIL D等級安全相關開發的能力，不僅滿足國際車廠所要求的嚴謹水準之外，更將加速先進智能車載感知競爭力躍進全球車用市場。

先進智能系統總經理許長豐表示：「AutoSys致力於提供高性能且具量產性的智能感知解決方案。此次通過ISO 26262 ASIL-D認證，是公司發展的重要里程碑。透過建立符合國際標準的安全生命週期管理，我們能協助客戶在開發智駕系統時，降低系統性失效風險、縮短驗證時程並確保法規遵循。未來我們將持續強化智慧演算法與硬體整合的安全性，成為全球汽車與智慧載具產業最值得信賴的技術夥伴。」 DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，在邁向自動駕駛與軟體定義車輛的過程中，感測系統如同車輛的「眼睛」，其穩定性與可靠度直接關乎行車安全。先進智能（AutoSys）團隊展現了優異的研發實力與對品質安全的承諾，順利通過ISO 26262最高等級認證，這將助力其在競爭激烈的車用市場中，贏得國際車廠與合作夥伴的信任與認可。DEKRA德凱將持續以百年安全專業與全球資源，協助更多台灣企業提升車載實力，邁向國際舞台。

隨著國際市場逐步強化UNECE R155、R156等資安與軟體更新法規，全球車廠對功能與網路安全要求持續升級，具備相關認證的供應商，將成為車廠優先合作夥伴。DEKRA德凱作為全球領先的檢驗、測試與認證機構，將持續提供ISO 26262、ISO/SAE 21434、TISAX、ISO 27001與Automotive SPICE等完整車載標準服務，以在地技術服務與全球認證經驗，協助更多企業夥伴加速接軌智慧交通與全球車用供應鏈。 關於先進智能系統（AutoSys Co.） 先進智能系統股份有限公司成立於2018年，AutoSys致力於成為ADAS、自動駕駛、機器人、無人機、智慧製造及智慧監控等領域的系統與解決方案領導廠商。公司所有核心技術均為自主開發，涵蓋演算法、系統設計與優化、安裝與校準等關鍵環節，以100%自主智慧財產權的軟體與專利為主要交付形式。同時，AutoSys為客戶提供具備量產能力的系統關鍵技術，並支援大規模生產、測試、組裝、實機展示與驗證等全流程技術服務。

Website: https://www.dekra.com.tw/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/autosysdekraiso-26262-ai-302787990.html SOURCE DEKRA德凱亞太區