技嘉擴大 AI TOP 生態系版圖，迎接 AI Agent 新時代

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 持續推進地端運算願景，進一步擴展 AI TOP 生態系。AI TOP 聚焦「在地端實現AI」，是一套專為地端 AI 運算打造的完整生態系，透過專屬硬體與最佳化系統整合，降低 AI 開發門檻。隨著 AI Agent 持續進化，從對話工具逐步發展為能執行任務、自動化工作流程並持續運作的智慧系統，AI TOP 提供從個人到企業應用皆適用的可擴展平台，協助使用者於地端部署 AI。
作為 AI TOP 生態系最新成員，AI TOP 100 B850 專為高負載 AI 工作而生。系統搭載 AMD Ryzen™ 9 9950X 處理器，並可選配 GeForce RTX™ 5090 或 Radeon™ AI PRO R9700 顯示卡，結合高效能運算與先進圖形加速能力，滿足 AI 運算需求。透過最高支援 128GB DDR5-5600 記憶體與伺服器等級 1600W 80 PLUS 白金級電源供應器，AI TOP 100 B850 提供進階 AI 應用所需的穩定性、擴展性與長時間運算效能。所有工作負載皆於本地端完成，無須依賴雲端運算，同時確保敏感資料隱私性及安全性。
AI TOP 的核心在於其專為 AI 工作負載打造的完整硬體生態系。從 AI TOP 主機板、顯示卡、SSD 到首次亮相的 AORUS P1600W 80 PLUS 鈦金級 PCIe 5.1 AI TOP 電源供應器，每項產品皆經過專門設計與驗證，以滿足長時間 AI 運算需求。目前 AI TOP 產品陣容涵蓋三大部署層級：專為個人與邊緣 AI 應用打造的 AI TOP ATOM、針對開發者與團隊部署打造的 AI TOP 100 Z890 與全新 AI TOP 100 B850，以及為企業級 AI 研究設計的 AI TOP 500 TRX50，全面支援從個人實驗到大型模型開發的多元 AI 工作負載。為確保長時間 AI 運算穩定性，所有 AI TOP 系統皆經過嚴格測試，可支援 24 小時持續運作。同時，為進一步簡化 AI 部署流程，AI TOP 預先驗證超過 100 種主流模型，無論是 PyTorch、TensorFlow 等開發框架，還是 OpenClaw 開源軟體，皆能實現開箱即用的完美相容性。
透過專為 AI 打造的硬體配置、完整系統平台，以及可擴展的生態系布局，AI TOP 為使用者提供完整的地端 AI 部署基礎，加速 AI 應用從開發走向實踐。歡迎前往 COMPUTEX 2026 技嘉消費產品展區（南港展覽館一館 4 樓 M0520 攤位）體驗更多展出內容；產品資訊請參閱 GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.
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SOURCE GIGABYTE