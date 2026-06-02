技嘉擴大 AI TOP 生態系版圖，迎接 AI Agent 新時代

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 持續推進地端運算願景，進一步擴展 AI TOP 生態系。AI TOP 聚焦「在地端實現AI」，是一套專為地端 AI 運算打造的完整生態系，透過專屬硬體與最佳化系統整合，降低 AI 開發門檻。隨著 AI Agent 持續進化，從對話工具逐步發展為能執行任務、自動化工作流程並持續運作的智慧系統，AI TOP 提供從個人到企業應用皆適用的可擴展平台，協助使用者於地端部署 AI。

作為 AI TOP 生態系最新成員，AI TOP 100 B850 專為高負載 AI 工作而生。系統搭載 AMD Ryzen™ 9 9950X 處理器，並可選配 GeForce RTX™ 5090 或 Radeon™ AI PRO R9700 顯示卡，結合高效能運算與先進圖形加速能力，滿足 AI 運算需求。透過最高支援 128GB DDR5-5600 記憶體與伺服器等級 1600W 80 PLUS 白金級電源供應器，AI TOP 100 B850 提供進階 AI 應用所需的穩定性、擴展性與長時間運算效能。所有工作負載皆於本地端完成，無須依賴雲端運算，同時確保敏感資料隱私性及安全性。