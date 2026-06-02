Ultima Markets於聖西羅呈獻獨家貴賓之旅，共慶十周年與國米雙冠榮耀

賽場之上，盡顯冠軍水准；交易領域，十年堅守信賴。 毛裡求斯埃比恩網絡城2026年6月2日 /美通社/ -- Ultima Markets近日於米蘭為其客戶及機構合作伙伴舉辦了一場專屬貴賓商務尊享之旅，共賀兩大重要裡程碑：國際米蘭足球俱樂部(FC Internazionale Milano)歷史性斬獲雙冠佳績，以及Ultima Markets成立十周年。 值此國米正式捧起隊史第21座意甲冠軍獎杯及第10座意大利杯之際，本次活動以"10 Years of Trust. Focused on Tomorrow"（十年信賴，篤行致遠）為主題，在傳奇的聖西羅球場為嘉賓們帶來獨特觀賽體驗，同時見證Ultima Markets十年發展之路。

這場沉浸式旅程盡展世界級足球賽事的激情與榮光。嘉賓們走進球場幕後區域，親身感受賽場熱烈氛圍，在世界級體育盛會與專業交易服務相融的氛圍中交流洽談。Ultima Markets打造如此高規格的獨家體驗，彰顯品牌致力於回饋客戶信賴、為合作伙伴帶來非凡體驗的初心。 秉持冠軍信念，閃耀全球舞台 國米此次雙冠王彰顯了其重壓之下運籌帷幄、始終如一的競技理念，這亦是Ultima Markets在交易服務中堅守的准則。過去十年間，Ultima Markets憑借超高速技術與嚴格合規，實現了機構級增長，斬獲逾50項行業大獎，加入聯合國全球契約組織(UN Global Compact)，並與威利斯Willis Towers Watson達成合作，進一步強化資金保障體系。

此次裡程碑活動也凸顯了Ultima Markets不斷擴大的全球布局。旗下英國實體Ultima Markets UK Limited近期已獲得英國金融行為監管局(FCA)授權，標志著其全球擴張邁出重要一步。 目前Ultima Markets旗下多家運營實體分別受英國金融行為監管局、南非金融部門行為監管局(FSCA)及毛裡求斯金融服務委員會(FSC)監管。品牌在各個經營轄區內嚴守監管規范，始終維系機構客戶的充分信任。 關於Ultima Markets Ultima Markets是首選的交易服務平台，提供合規安全的差價合約交易服務。作為國際米蘭足球俱樂部官方區域合作伙伴，Ultima Markets將足球熱情與交易專業融為一體。自2016年以來，公司的服務已覆蓋全球170多個國家，上線千余種金融產品，累計斬獲50余項國際大獎，其中包括全球最佳差價合約經紀商獎(Best CFD Broker Global)。公司積極響應聯合國全球契約組織倡議，將經營發展與全球可持續發展目標相結合，堅定踐行可持續發展、教育與負責任增長的長期發展理念。

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