Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 公佈總持倉約 3.74 億美元，其中包括 OpenAI、Beast Industries、超過 11,000 枚以太幣 (ETH) 及逾 2.83 億枚 WLD 代幣

截至 2026 年 5 月 27 日為止，Eightco 的財庫組成：9,000 萬美元 OpenAI 股權（間接持有）、1,800 萬美元 Beast Industries 股權、11,068 枚以太幣、2.83 億枚 WLD 持倉，以及 1.44 億美元現金及現金等價物，總值約 3.74 億美元 當今世界充斥深偽技術，World 成功破解「雙重人類」之困 獨立數據指出，OpenAI 即將推出的社交網絡將落入一個非人類內容比例已達 15% 至 43% 的類別中，這使 Worldcoin 的人類證明網絡更顯重要 數據顯示，機械人、人工智能生成的內容及虛假活動，目前已佔八個核心互聯網領域活動的 15% 至 75%，當中包括 Polymarket 交易量的 75%、網絡流量的 53% 及電郵的 47%，這證明互聯網上人類足跡日漸減少

Eightco 讓投資者間接投資於多間極為破格創新的私人公司，包括 OpenAI 及 Beast Industries 賓夕法尼亞州伊斯頓2026年6月2日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS)（「Eightco」或「本公司」）今日宣佈其總持倉的最新狀況，強調其在數碼資產及領先私營科技公司策略投資方面的佈局領先在前。 截至 2026 年 5 月 27 日下午 4:00 （美國東部時間）為止，ORBS 的持倉包括：9,000 萬美元的 OpenAI 投資（透過特殊目的載體 (SPV) 間接持有）、1,800 萬美元的 Beast Industries 投資、100 萬美元的 Mythical Games 投資、283,452,700 枚 Worldcoin（世界幣，簡稱 WLD）（按每枚 WLD 0.35 美元計算，根據 Coinbase 報價）、11,068 枚以太幣（Ethereum，簡稱 ETH），以及總額達 1.44 億美元的現金與穩定幣，總持倉約 3.74 億美元。

過去一週，ORBS 財庫資產的重點摘要 ORBS 管理層深信，公司財庫投資組合，已包括未來人工智能 (AI) 及數碼金融生態中多項不可或缺的關鍵元素。 在這些持倉中，過去幾週的重點包括： 5 月 20 日，OpenAI 宣佈，其一個內部通用推理模型自主推翻了 Paul Erdős（保羅‧埃爾德斯）於 1946 年提出的離散幾何核心猜想。 破解一個橫跨 80 年的數學難題，本已令人驚歎，但最令數學研究者意外的，是證明過程所採用的方法。 OpenAI 的模型採用了代數數論來解決此問題，而非沿用已知的證明方向 (buildfastwithai)。

5 月 24 日，《Beast Games World Champions》第 3 季 (WITN TV) 的現場錄影，於北卡羅萊納州格林維爾市的 Dowdy-Ficklen（道迪-菲克倫）體育場進行。 Jimmy Donaldson 在格林維爾地區長大，所以這次活動某程度上可視為一場返鄉活動。 《Beast Games》是 Amazon Prime Video 上收看人數最多的無劇本實境節目系列 (IMDB)。

5 月 15 日，OpenAI 於美國為 Pro 用戶推出 ChatGPT Personal Finance（ChatGPT「個人理財」）。據 OpenAI 介紹，此功能可讓用戶安全連結逾 12,000 間機構的銀行、券商及信用卡帳戶，並進一步深化 OpenAI 與用戶之間的緊密聯繫 (OpenAI)。

5 月 12 日，由 Jimmy Donaldson（亦即 MrBeast）帶領的 Beast Industries，首次公開向廣告客戶進行業務簡報。 Beast 推出了雙向創作者市集，並發佈了自家創作者分發引擎 Vyro。 管理層預測 2026 年全年收入將達 16 億美元，較 2025 年的 8.99 億美元有所增長 (Digiday； TIME 100 Most Influential Companies 2026)。 Beast Industries 行政總裁 Jeff Housenbold 在簡報中表示：「我們不再只是一個 YouTube 頻道。 我們正在人工智能時代建構新一代媒體平台，運用科技、數據及全球知識產權 (IP)，以前所未有的規模將品牌與粉絲連繫起來。」

5 月 20 日，多間媒體引述消息報道，OpenAI 疑似正籌備在未來數星期內提交首次公開招股 (IPO) 申請（《華爾街日報》(WSJ)） 。 OpenAI 的首次公開招股將被視為 2026 年極受矚目的首次公開招股之一。

Eightco 董事會成員 Thomas "Tom" Lee 表示：「OpenAI 的模型無需任何人為引導，便能解開一道橫跨 80 年的數學難題，盡顯超凡的推理能力。 我們相信，此成果鞏固了我們的投資論述，也就是讓 OpenAI 佔 ORBS 資產負債表約 24% 的份額。」 根據 Fundstrat 編制的數據，「非人類」目前在各大平台上所佔的交易量份額估計如下：

Polymarket 交易量的 75% 網絡流量的 53% 已發送電郵的 47% 美國股票買方執行量的 44% 新網站創建的 35% 網上產品評論的 30%

Eightco：掌握關鍵的宏觀大趨勢 Eightco 的業務建基於三大趨勢，公司預期這些趨勢將主導未來十年的創新：分別是人工智能、數碼身份及創作者經濟。Eightco 透過間接投資 OpenAI（佔 ORBS 財庫持倉 24%）、Worldcoin (26%) 及 Beast Industries (5%)，在每個趨勢中穩佔先機。

人工智能 — OpenAI Eightco 已投資約 9,000 萬美元於特殊目的載體，以間接持有 OpenAI 母公司的股權，此部分佔其財庫資產約 24%，在所有已披露資料的上市載體中，其集中度屬最高之列。 OpenAI 的消費者應用程式 ChatGPT 是全球第一的消費者人工智能應用程式（Sensor Tower），並在 2026 年 2 月每週活躍用戶突破 9 億，成為有史以來增長最快的消費者科技（UBS 經由 Reuters）。 數碼身份 — WLD 代幣 Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.3%，是公開披露中規模最大的機構持倉，同時相當於 Eightco 財庫資產約 26%。 Worldcoin 是 World 的原生代幣，而 World 是全球性人類證明網絡，由 Tools for Humanity（Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦）建立，並由 World Foundation 負責管理。 其 Orb 裝置所發出的 World ID，能守護私隱之餘，亦可驗證使用者為獨一無二的人類，而非人工智能代理。

按照 World 已公佈的商業模式，應用程式須為每次驗證付費，而終端用戶的驗證服務則保持免費。憑證發行機構及 World 協定均可從真人驗證服務中創造收益。 根據 Tools for Humanity 的資料，World 發現橫跨銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理型人工智能等 13 個行業，合共 6.35 萬億美元的潛在市場收入機遇。 創作者經濟 — Beast Industries Eightco 持有 1,800 萬美元的 Beast Industries 股權，約佔其財庫資產的 5%。 Beast Industries 擁有全球規模最大的直面消費者觸及網絡之一，旗下各平台合計粉絲人數超過 5 億，核心人物 MrBeast 更是全球 YouTube 上觀看次數最多的創作者。 隨著人工智能將內容生產商品化，分發渠道及受眾信任變成越來越稀缺的資產。

關於 Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是一間公開上市的控股公司，正在推行前所未有的 Worldcoin (WLD) 財庫策略，讓投資者憑單一代號即可間接投資於本週期三大趨勢：透過持有 OpenAI 的間接投資參與人工智能，透過作為 WLD 及人類證明協定的最大公眾持倉參與數碼身份，以及透過持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權參與創作者經濟。 在 Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR)、MOZAYYX、World Foundation、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR 等一眾頂尖機構投資者的支持下，Eightco 正為代理型人工智能時代建立人類驗證的基礎設施層。 更多資訊：

X：@iamhuman_orbs

網站：8co.holdings

常見問題 ORBS 股票是甚麼？ Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是於 Nasdaq 上市的控股公司。 ORBS 讓投資者間接投資於：OpenAI 及 Beast Industries。 哪間機構擁有最多 Worldcoin (WLD)？ Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 持有 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.30%，是全球公開披露中規模最大的機構持倉。 人類證明是甚麼？ 人類證明是加密驗證方式，用於核實用戶是真實而獨特的人類個體，而非機械人或人工智能代理。 在代理型人工智能時代，這是社交網絡、銀行體系、代理型商業以及任何需要「一人一帳戶」系統的基礎設施。 Eightco (ORBS) 與人類證明有何關聯？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 是 Worldcoin (WLD) 在公開披露中規模最大的機構持倉者，而 WLD 正是驅動 World 人類證明網絡的代幣。 誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？ Kevin O'Donnell 是 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的行政總裁。 公司董事局成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究主管，及 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) 主席），以及擔任董事局顧問的 Brett Winton（ARK Invest 首席未來策略師）。 前瞻性聲明 本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的所有陳述，均屬前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：公司對人工智能、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年創新的預期；對代理型人工智能發展與採用的預期；有關 OpenAI 疑似正籌備提交首次公開招股申請的媒體報告，以及 OpenAI 的首次公開招股將被視為 2026 年極受矚目的首次公開招股之一的預期；Beast Industries 管理層對 2026 年全年收入將達 16 億美元的預測指引；關於 Beast Industries 有能力成為新一代媒體平台的預期；有關 Beast Games 是 Amazon Prime Video 上收看人數最多的無劇本實境節目系列的陳述；對 World ID 協議在企業及消費者應用中獲採用的預期；認為人類證明驗證正成為代理型人工智能時代下社交網絡、銀行、代理型商務及金融系統的必需基礎設施的信念，以及有關需要在人類社會及經濟更多領域推行人類證明驗證機制的陳述；有關互聯網平台上非人類及機械人活動百分比的陳述，包括 Polymarket、網絡流量、電郵、股票交易執行、網站創建及網上產品評論；有關 World 在銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理型人工智能等行業的可涉足收入機會的陳述；公司的財庫策略及其對 OpenAI 的間接持倉（通過特殊目的載體）、對 WLD 和 Beast Industries 的持倉所帶來的預期效益的陳述； 公司對其財庫組合持有未來人工智能及數碼金融系統關鍵組成部分的信念；有關當人工智能使內容生產商品化時，分發渠道與受眾信任之重要性的陳述；有關 OpenAI 自主推翻離散幾何學中的一項核心猜想以及 OpenAI 模型推理能力的陳述；有關 ChatGPT Personal Finance 推出及能力的陳述；以及有關公司董事會成員就公司對 OpenAI 投資論述有力程度所作的陳述。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其並非控股股東的私營企業（包括 OpenAI 及 Beast Industries）的管理或營運；公司策略投資（包括其在 OpenAI 股權（透過特殊目的載體持有）中的間接持倉、在 WLD 的持倉及在 Beast Industries 股權的持倉）遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；數碼資產價格（包括 WLD 及 ETH）的波動，可能對公司庫房持倉價值產生重大影響；監管變化、未來立法及規則制定對數碼資產、人工智能應用或生物特徵資料收集造成負面影響；與人類證明技術及 World 網絡的開發、應用及市場接受程度相關的風險；代理型人工智能在企業與消費應用層面上的部署步伐及發展路向存在不確定性；對 OpenAI 產品路線圖，以及任何首次公開招股之時間或成功與否的不確定性；與 Beast Industries 能否實現其收入指引或增長預測相關的風險；有關非人類互聯網活動的第三方數據可能出現不準確或有變的風險；以及公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變。 考慮到上述風險及不確定因素，投資者務必審慎行事，不應對該等前瞻性陳述寄予不切實際的倚賴。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

消息來源：Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/eightco-holdings-nasdaq-orbs--3-74--openaibeast-industries-11-000--eth--2-83--wld--302787741.html SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)