索斯科攜新一代水冷技術亮相COMPUTEX

香港 - 2026年6月2日 - 全球領先的工程進入解決方案製造商索斯科，宣佈參加 6 月 2 日至 5 日參加台北Computex 這一年度盛事。這場全球重量級科技大展，匯集產業菁英、工程團隊與合作夥伴，也是索斯科和高效能雲端資料中心、伺服器、網通、液冷產業同業展示最新技術、交流合作的重要平台。
亮相台北 Computex，索斯科將首度展出全新盲插浮動裝置與助推 / 助拔裝置。這套專屬硬體設備，針對水冷伺服器與高密度數據中心環境量身打造。產品設計精準解決業界常見痛點：盲對位不易、乾斷連接存有安全隱憂，以及插拔阻力過大導致安裝與維護作業不便等問題。全新方案透過優化結構設計，順利克服高密度運算帶來的各項挑戰。
盲插浮動裝置具備絕佳的對位容差，讓伺服器與機櫃組裝時，能夠穩定且輕鬆地完成插拔作業。整套設備搭配專用雙轉軸彈出裝置，不僅降低操作力道，更搭載可折式握把，方便從設備正面進行操作。兩者相互搭配，透過符合人體工學的推拉、折裝設計，可藉由彈出裝置精準施力，完成盲插浮動裝置的啟動與鎖固，確保流體管路連接穩固、完全無洩漏。
索斯科業務發展總監鄭家雄表示："緊跟全球客戶需求與行業發展步伐，向來是我們不變的核心要務。我們很榮幸展出這款專為攻克水冷領域難題而研發的創新產品。該方案已在各大頂尖客戶專案中實地驗證，可為AI與高效能運算應用提升整體效率與可靠度。"
關於索斯科
索斯科是全球領先工程進入解決方案的設計製造商，致力通過優秀的品質和效能，以及美學和人體工學設計，為產品創造恒久的第一觸感。在過去80多年間，索斯科通過創新的工程進入解決方案和加強產品的觸點體驗，為全球知名品牌的客戶創造價值，當中的應用範疇包括交通運輸、工程機械、醫療器械、資料中心等各方面。
憑藉技勝一籌的工程科技資源、創新產品和專業的環球團隊，索斯科為世界各地的器械設計師提供最廣泛及優質的工程進入解決方案。
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