索斯科攜新一代水冷技術亮相COMPUTEX

香港 - 2026年6月2日 - 全球領先的工程進入解決方案製造商索斯科，宣佈參加 6 月 2 日至 5 日參加台北Computex 這一年度盛事。這場全球重量級科技大展，匯集產業菁英、工程團隊與合作夥伴，也是索斯科和高效能雲端資料中心、伺服器、網通、液冷產業同業展示最新技術、交流合作的重要平台。





亮相台北 Computex，索斯科將首度展出全新盲插浮動裝置與助推 / 助拔裝置。這套專屬硬體設備，針對水冷伺服器與高密度數據中心環境量身打造。產品設計精準解決業界常見痛點：盲對位不易、乾斷連接存有安全隱憂，以及插拔阻力過大導致安裝與維護作業不便等問題。全新方案透過優化結構設計，順利克服高密度運算帶來的各項挑戰。



盲插浮動裝置具備絕佳的對位容差，讓伺服器與機櫃組裝時，能夠穩定且輕鬆地完成插拔作業。整套設備搭配專用雙轉軸彈出裝置，不僅降低操作力道，更搭載可折式握把，方便從設備正面進行操作。兩者相互搭配，透過符合人體工學的推拉、折裝設計，可藉由彈出裝置精準施力，完成盲插浮動裝置的啟動與鎖固，確保流體管路連接穩固、完全無洩漏。



索斯科業務發展總監鄭家雄表示："緊跟全球客戶需求與行業發展步伐，向來是我們不變的核心要務。我們很榮幸展出這款專為攻克水冷領域難題而研發的創新產品。該方案已在各大頂尖客戶專案中實地驗證，可為AI與高效能運算應用提升整體效率與可靠度。"









