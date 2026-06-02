微星科技 40 週年技術特展限時進駐松菸

限時四天免費入場：親臨見證微星四十載品牌故事與工藝傳奇，南港展覽館專車直達松菸特展
台北2026年6月2日 /美通社/ -- 迎來創立 40 週年重要里程碑，全球電競與高性能運算領導品牌 MSI 微星科技今日宣布，將於 6 月 4 日（四）至 6 月 7 日（日）於台北松山文創園區 5 號倉庫，限時舉辦「MSI 40 週年特展」。本次特展採免費入場，不僅獲得全球晶片巨頭與產業領袖聯合祝賀，現場更將同步實體展出 COMPUTEX 2026 金獎旗艦產品、引爆全球社群話題的跨界 IP 聯名、以及最新遊戲大作體驗，全面打造 COMPUTEX 展期最具指標性的跨界技術盛宴。
微星科技董事長 徐祥表示：「四十年前，微星科技憑藉對技術研發的熱情，從一張頂尖的超頻主機板寫下序章；四十年後的今天，微星不僅在電競領域奠定了不可動搖的全球領導地位，更將這股深厚的硬體底氣延伸至 AI 高性能運算等前瞻領域。這次 40 週年特展進駐松菸，不僅是一場榮耀軌跡的回顧，更是微星向全球夥伴與玩家展現品牌邁向下一個十年、全面賦能 AI 未來生態系的工藝轉化與實力承諾。」
八大官方展區：從經典研發到 AI 未來的工藝轉化
「MSI 40 週年技術特展」將松菸 5 號倉庫轉化為沉浸式的技術空間，透過精準的互動設計，將四十年的研發底蘊轉化為八大實體亮點：
開場影片 (啟航艙)：作為特展的序章,三面環繞巨型螢幕將觀眾全然包覆,以一分鐘的開場短片,帶領眾人快速回顧微星科技四十年來的成長軌跡與重要里程碑,並前瞻品牌邁向下一個世代的願景,為整趟時光之旅揭開序幕。
MSI 40年里程碑 (時空數據廊道)：重溫 1986 年微星由五位創辦人研發出全球首張可超頻 286 主機板的創新起點，並公開展出全球晶片產業巨頭領袖聯名祝賀的珍貴歷史見證。同時也陳列多款奠定微星工藝地位的歷代核心代表作，包含經典主機板 K7 Pro、開創電競王朝招牌配色的紅黑龍 Z87-G45 GAMING 主機板，以及歷代里程碑式的經典顯示卡與筆電，勾勒出微星四十年的研發底蘊與技術沉澱。除此之外，現場將引領觀眾近距離朝聖榮獲 COMPUTEX 2026 最高榮譽金獎的傳奇顯示卡 GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z。
設計與製造生產 (創世智造基地)： 解構微星極致的硬體研發與製造實力，強調微星從設計、製造、測試整個流程皆自行完成的一條龍產線，彰顯自有工廠對卓越品質的嚴格把關。此外，本區亦規畫考驗硬體裝配實力的「一日組裝挑戰賽」，參觀者可透過完成展區任務解鎖限定盲盒扭蛋機，親自抽出品牌限量周邊。
聯名限定商品 (跨界聯盟)： 呈現科技與當代文化的深度碰撞，大秀多款引爆全球話題的殿堂級 IP 跨界聯名新作。除了首展採用動態熱感應變色技術的《葬送的芙莉蓮》聯名特仕硬體外，現場更同步集結《新世紀福音戰士》、《魔物獵人》聯名系列，以及全台限量的《玩具總動員》主題全套全景概念主機等。
商務與創作系列 (商務創作領地)： 專為高階商務人士、數位創作者與現代教育環境量身打造。不只展示頂級筆電，更全面集結 PRO MAX 系列高階系統 PC、專業商用螢幕與風格週邊。展區依據智慧辦公室與數位教育場域進行亮點展示，完美詮釋高效生產力工具的輕薄工藝、色彩準確度與全天候穩定運作的強悍續航力。
電競系列 (電競極限競技場)：打造讓硬派玩家熱血沸騰的頂級競技殿堂。現場打造了MGA (MSI Gaming Arena)舞台以及PC電競桌機供民眾進行1 VS 1對戰，還配置了MSI Claw 掌機對戰專區，並引進多款最新強檔大作的現場實機試玩，包含《惡靈古堡九：安魂曲》與《索尼克賽車：交叉世界》系列等。展期更邀集重量級人氣 KOL 親臨現場，將於 6/5 (五) 夜間 18:00 後、以及 6/6 (六) 至 6/7 (日) 的下午與晚上時段，與現場玩家展開互動遊戲 PK 賽。
AIoT 與AI PC (AI 未來實驗室)： 聚焦次世代頂尖算力與前瞻基礎建設，劃分為高階用戶端運算與智慧物聯網生態兩大核心。現場不僅集結最新世代 AI 筆電與桌機實機，更展示了 EdgeXpert AI 超級電腦系統整合方案、高效能 AI 伺服器，以及引領智慧城市綠能布局的次世代智慧充電樁系列。除此之外，此區還會展出MSI的LuckyClaw，主打一鍵安裝，零學習曲線，讓大家都可以輕鬆擁有自己的AI Agent。
40 周年特區： 矗立品牌四十年的榮耀豐碑，作為展覽的最終章。本區整合三大區塊，集兌換、收藏、購物與打卡於一身，為這趟旅程畫下完美句點。
禮品兌換 (物資補給站)： 專為玩家與社群粉絲打造的補給站。參觀者完成展區闖關後，可在此兌換豐富獎品，包含限定飲品、現烤雞蛋糕等暖心點心，並體驗 AI 拍貼機與韓式四格拍貼機，將專屬於這趟旅程的回憶帶回家。
販售區 (城際交易所)： MSI 官方周邊販售區。除了多款品牌周邊，更獨家推出 40 週年專屬商品，包含內含隱藏版角色的 Lucky 足球盲盒，是粉絲收藏不可錯過的逸品。
特仕機展示區： 重磅展出 Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic（史詩天龍座四十週年典藏特仕版）等限定版新品，象徵微星科技攜手全球夥伴，正式邁向未來的全新科技紀元。
專屬接駁與限定體驗，限時四天展開
為提供專業媒體與廣大玩家最優質的參觀體驗，特展採取階段性開放規劃。6 月 4 日至 5 日為「媒體與嘉賓日」，MSI 將貼心安排從「南港展覽館」直達「松山文創園區」的單向專屬接駁專車（其中 6 月 5 日限時開放至夜間 22:00），方便各界貴賓與媒體快速抵達展場進行深度採訪與交流；6 月 6 日至 7 日則全面轉為「大眾開放日」，MSI 誠摯邀請全球科技愛好者與廣大玩家親臨現場。
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【MSI 40週年特展 參觀資訊】
- 台北松山文創園區 5 號倉庫（免費入場）
- 2026 年 6 月 4 日（四）至 6 月 7 日（日）
6/4 (四) & 6/7 (日)： 10:00 - 18:00
6/5 (五) & 6/6 (六)： 10:00 - 22:00（限時夜間開放）
- 大會媒體與貴賓專屬接駁車（僅 6/4 - 6/5 行駛 / 單向接駁）：
南港展覽館（上車點）直達松菸： 11:00 / 14:00 / 16:30
(※ 專車僅提供單向去程接駁，現場不辦理回程載客，返程請利用捷運等大眾運輸工具)
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關於微星
微星科技是全球AI PC、電競、創作者、商務、AIoT領域的領導品牌，以先進的研發為根基及客戶的滿意為動力，在全球行銷超過120個國家。全系列產品的筆記型電腦、顯示卡、螢幕、主機板、桌機、週邊、伺服器、工業電腦、車用電子、充電椿以及服務型機器人受到消費者及客戶一致的喜愛及讚賞。微星科技致力打造兼具卓越品質、人性設計與風格時尚的數位精品，持續創新使用者價值，成為全方位的科技領導品牌。
適逢品牌創立 40 週年，微星不僅在技術上持續領先，更致力於推動永續轉型與企業社會責任，將科技創新與社會共好緊密結合。作為形塑未來科技的領導品牌，微星致力於透過卓越品質、直覺的使用者介面與美學設計，持續提升用戶體驗，並與全球夥伴共同邁向下一個輝煌的四十年。如果您需要了解更多產品信息，請前往 https://www.msi.com/
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SOURCE 微星科技