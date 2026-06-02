微星科技 40 週年技術特展限時進駐松菸

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 迎來創立 40 週年重要里程碑，全球電競與高性能運算領導品牌 MSI 微星科技今日宣布，將於 6 月 4 日（四）至 6 月 7 日（日）於台北松山文創園區 5 號倉庫，限時舉辦「MSI 40 週年特展」。本次特展採免費入場，不僅獲得全球晶片巨頭與產業領袖聯合祝賀，現場更將同步實體展出 COMPUTEX 2026 金獎旗艦產品、引爆全球社群話題的跨界 IP 聯名、以及最新遊戲大作體驗，全面打造 COMPUTEX 展期最具指標性的跨界技術盛宴。

微星科技董事長 徐祥表示：「四十年前，微星科技憑藉對技術研發的熱情，從一張頂尖的超頻主機板寫下序章；四十年後的今天，微星不僅在電競領域奠定了不可動搖的全球領導地位，更將這股深厚的硬體底氣延伸至 AI 高性能運算等前瞻領域。這次 40 週年特展進駐松菸，不僅是一場榮耀軌跡的回顧，更是微星向全球夥伴與玩家展現品牌邁向下一個十年、全面賦能 AI 未來生態系的工藝轉化與實力承諾。」

八大官方展區：從經典研發到 AI 未來的工藝轉化

「MSI 40 週年技術特展」將松菸 5 號倉庫轉化為沉浸式的技術空間，透過精準的互動設計，將四十年的研發底蘊轉化為八大實體亮點：