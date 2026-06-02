晶泰科技研發食品級口服肽Tensotide™獲美國Self-GRAS認證，AI設計分子破局千億代謝健康消費品市場

深圳2026年6月2日 /美通社/ -- 全球領先的 AI+機器人藥物與材料研發平台企業晶泰科技（2228.HK）今日宣佈，依托其 AI 多肽開發平台 PepiX™，公司已成功自主開發了一款關注血糖健康管理的創新口服食品原料——多肽 Tensotide™，獲美國 Self-affirmed GRAS（一般認為安全）認定。這標誌著 Tensotide™ 屬於 「公認安全」的食品級原料，可在美國合法應用於食品及膳食補充劑產品中。這是繼公司此前成功推出的固發功效成分「雙子星」 多肽 AquaKine™ 和小分子 Remeanagen™ 之後，晶泰科技在消費健康領域實現的又一關鍵里程碑，再次驗證了其 AI 研發平台在消費品與食品原料成分開發方面的持續轉化能力。

以AI入局千億代謝健康管理市場,

破解口服產品的「不可能三角」 全球肥胖與高血糖人群持續激增，代謝健康已成為最剛性的消費需求之一。根據弗若斯特沙利文報告，全球減重保健食品市場 2025 年已突破 200 億美元，中國市場年複合增長率超過 14%。 當前，市場上的控糖減重產品普遍面臨 「有效的不安全、安全的效果弱、效果好的價格高」 的困局。GLP-1 類處方藥雖療效明確，但價格昂貴、需注射給藥，而口服制劑使用限制條件多，且整體存在胃腸與甲狀腺相關副作用警示，僅限醫囑範圍內使用，難以覆蓋大眾日常健康管理場景。在口服產品領域，各技術路線同樣存在明顯短板：傳統保健品如苦瓜素、白芸豆提取物等天然植物成分，作用機理模糊、臨床證據不足，效果難以標準化；普通功能肽及口服大分子蛋白多為天然片段，穩定性差、易被胃酸降解，難以在消化道中穩定發揮作用，產業化價值有限；小分子化學成分則受制於嚴格監管，難以進入日常消費場景。市場亟需更加安全、有效和日常可及的消費品級產品。

Tensotide™ 分子的設計正是針對這一市場缺口，兼具良好的效果、高穩定性、高安全性、成本可控易量產等差異化優勢。作為可加入食品和膳食補充劑的成分，它為控糖人群提供更加豐富的日常產品選項。立項之初，晶泰科技便選擇了經過豐富安全性與有效性驗證的生理學機制，以調節能量代謝通路、抑制碳水化合物的降解和吸收為核心機制，為有血糖管理需求的消費者提供一種可融入日常飲食的輔助方案。這一成分在動物模型上展現出良好的效果，最高可降低餐後血糖峰值達 30%。同時，Tensotide™ 在40℃環境下、強酸、強鹼及多種消化酶的耐受性方面表現出良好的穩定性，解決了長期困擾功能肽產業化的「口服難」問題，使其在健康補劑和食品添加劑應用場景中具備廣泛的適用性。

* 以上實驗數據源自動物模型，該結果不代表產品實際功效，不代表人體使用效果，產品功效因人而異 目前，該成分已獲中國發明專利授權，並完成了 PCT 國際專利申請與公斤級工業化生產驗證，表明晶泰科技已打通口服功能肽從AI設計、合規申報到工業化量產的全鏈條，商業化條件趨於成熟。 * 以上實驗數據源自小鼠模型動物，該結果不代表產品實際功效，不代表人體使用效果，產品功效因人而異 Tensotide™ 作為一種無色無味、安全性突出的口服功能肽，既可用於膳食補充劑開發，也可作為食品原料靈活添加至主食、零食、飲料等滿足消費者低升糖（GI）飲食需求的日常消費品中。食品原料的價格體繫在普惠性上具有天然優勢，具備快速滲透市場的潛力，適用人群更廣泛。Tensotide™ 憑借其合規資質、安全性與應用靈活性，有望成為大健康消費品的新一代標誌性功能原料。

從化妝品到食品:

消費品領域的持續突破 Tensotide™ 的獲批並非晶泰科技首次將 AI 平台能力拓展至消費健康領域。此前，公司已成功將基於 AI 設計篩選的固發功效成分註冊為化妝品成分——多肽 AquaKine™ 和小分子 Remeanagen™；基於這兩款成分開發的 Groland 高嵐頭皮煥活精華曾獲天貓防脫新品榜第一名，並於近日入選 Instyle 雜誌第八屆美妝必買榜單。 此次 Tensotide™ 獲得國際食品原料合規認定，將晶泰科技在消費品功效成分領域的佈局從美妝個護進一步延伸至膳食健康，標誌著晶泰科技 AI 平台在醫藥、化妝品、膳食補充劑三大領域實現了技術復用與商業閉環。

這種跨賽道的拓展，展現了晶泰科技將同一套 AI+機器人底層能力在不同市場需求與合規路徑下進行高效遷移的系統性優勢。通過優先聚焦產品的安全性和使用體驗，公司將其前沿的分子設計能力應用於創新型化妝品功效成分和食品成分的發現與開發，能夠以更短的合規路徑進入市場空間巨大、現金流清晰的消費品領域。這為晶泰科技在藥物研發主線之外，構建了一條具有高潛力的第二增長曲線。 晶泰科技董事局主席溫書豪博士表示：「Tensotide™ 獲得美國權威認證，是 PepiX™ 平台在消費健康領域的一次重要驗證。它證明我們能夠運用製藥級別的分子開發能力，高效交付安全、可及的日常健康解決方案。這不僅是單個分子的突破，更代表了一片藍海市場——讓 AI 驅動的精準分子設計，開發出真正滿足大眾需求的產品，讓 AI 的技術普惠真正改善人們的生活。」

隨著 Tensotide™、AquaKine™、Remeanagen™ 三款分子的監管認證與商業化落地，晶泰科技已構建起覆蓋代謝健康與美容抗衰的消費健康雙賽道矩陣。未來，晶泰科技將持續拓展抗衰老、血脂管理、尿酸管理等熱點領域的消費品成分開發，針對大眾在健康與美容方面的核心市場需求，以高標準研發平台持續設計產出高安全性、滿足日常使用場景的功能分子，逐步將健康管理與年輕化從醫療場景延伸至日常消費場景，為大眾帶來效果明確的好產品。 PepiX™AI平台賦能:

將功能肽發現帶入工程化時代

Tensotide™ 的成功並非偶然，它再次驗證了晶泰科技 PepiX™ AI 多肽開發平台從源頭創新、精準設計到產業落地的全鏈條能力。傳統多肽研發高度依賴 「試錯法」，普遍面臨設計盲目、穩定性差、產業化難三大瓶頸——分子命中率不足 5%，研發週期長達 1 至 3 年，且天然肽易被酶解、合成成本高、難以穩定量產。 PepiX™ 平台融合了生成式AI分子設計、自動化合成與高通量濕實驗篩選三大核心能力，形成了 「干實驗設計+濕實驗驗證」 的高效閉環。在設計端，AI 算法能夠在廣闊的序列空間中同步優化穩定性、靶點親和力與口服利用度；在驗證端，規模化並行的自動化機器人工作站可實現數千個候選分子的快速合成與活性測試，使研發週期從數年縮短至數月。正是這一工程化的研發體系，使得Tensotide™以醫藥級平台的高標準開發，實現了食品級的安全性保障。在保持高活性的同時，該多肽分子在不同酸鹼環境及多種酶作用條件下仍可保持較好的結構穩定性，可廣泛應用於各類食品基質中，成為極具競爭力的新一代口服功能性成分。在多肽合成環節，生產工藝已實現公斤級穩定量產，純度超過 95%，成本可控，具備大規模商業化條件。

PepiX™ 平台完整覆蓋 Hit（苗頭化合物）發現到 PCC（臨床前候選化合物）開發的多肽藥物發現流程，支持線性肽、環肽和雙環肽等多種分子類型。目前，PepiX™ 平台已實現多賽道技術落地，正在重點佈局腦部/眼部遞送、口服多肽、環肽等多種類型的高潛力多肽分子的開發。 關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

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