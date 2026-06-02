「致態」鎖定遊戲玩家與高效能創作者 力推旗艦級固態硬碟

亞太地區同步開賣 台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球SSD市場正迎來多元選擇新局面！長江存儲（YMTC） 旗下零售儲存品牌「致態」（ZHITAI）宣布啟動亞太佈局。首度在今年COMPUTEX期間，發表三款新一代固態硬碟（SSD），包括「TiPro9000」、「TiPlus9100」與「TiPlus7100s」。所有產品皆採用長江存儲自主研發的專利核心技術架構「晶棧®Xtacking®」以及原廠NAND Flash顆粒，期盼讓台灣消費者，在享受極速效能的同時，擁有最穩定、可靠的體驗。 迎接AI新世代 致態（ZHITAI）三大新品COMPUTEX亮相 台灣市場有成熟的PC DIY、電競與內容創作生態，消費者對性能、體驗都有一定程度的專業，是檢視產品力的指標市場。「致態」（ZHITAI）近年積極開發一系列高品質SSD產品，並首度在今年COMPUTEX期間，啟動台灣市場品牌宣傳計畫，主打三款新一代固態硬碟（SSD） ，包括旗艦級的「TiPro9000」、高端的「TiPlus9100」與「TiPlus7100s」。此外，致態與華碩攜手合作的吹雪聯名版產品也即將推出，為用戶提供更多樣的產品選擇。

TiPro9000是致態首款旗艦級PCIe 5.0 SSD，採用獨立DRAM設計搭配智慧SLC快取機制，可大幅提升SSD讀寫與資料傳輸效能，最高讀取速度飆上14,900MB/s，無論是載入大型3A開放世界遊戲地圖，還是8K影片剪輯，都能火力全開。另外，TiPro9000還配備可拆卸式散熱片，加上單面顆粒配置，兼顧高效散熱與安裝彈性，絕對是電競玩家、影音創作者的不二選擇。 對於想體驗Gen5高速效能的玩家來說，TiPlus系列首款PCIe 5.0 SSD產品TiPlus9100是最有吸引力的選擇。讀取效能高達12,000MB/s，加上採用單面PCB設計，強大的溫度控制功能，能有效降低過去PCIe 5.0 SSD在輕薄裝置上容易過熱的缺點，確保穩定運作不降頻，即使在高負載場景下長時間使用，也能做到性能穩定釋放不降頻。讓使用者盡情投入在大型3A遊戲、直播、4K影片剪輯中，想升級輕薄筆電、小型主機的需求也可以被完美滿足。

同步登場的TiPlus7100s，則是致態持續深耕PCIe 4.0市場的主力SSD產品。最高連續讀取速度可達7,400MB/s，並同樣採用單面顆粒設計，具備低功耗、低發熱與長壽命特性。除了適合舊電腦升級外，也非常適合用於擴充PS5等遊戲主機，適合初次升級SSD的使用者、日常玩家、學生族群，以及日常內容創作與高效能辦公等使用情境。 2026 COMPUTEX期間，致態新品在南港展覽館二館四樓華芸、一館四樓和台北世貿一館二樓Aitimes展區亮相。凡前往攤位，有機會獲得品牌好禮。 以用戶為中心 聚焦亞太佈局

從旗艦級TiPro9000、高端高效能TiPlus9100，到滿足大眾硬體產品升級需求的 TiPlus7100s，致態透過多樣的產品組合，滿足不同使用者在遊戲、專業創作與日常儲存需求。 「亞太市場正在成為高性能存儲需求持續升級的重要區域之一。」長江存儲零售業務負責人范增緒（Frank）表示，隨著AI應用、內容創作、遊戲娛樂與高性能PC場景快速發展，消費者對SSD的需求已不再局限於容量，而是更加關注速度、穩定性、可靠性與長期使用體驗。 「致態將從用戶需求出發，把技術創新轉化為更高效、更穩定、更可靠的產品體驗。」范增绪強調，致態以COMPUTEX為起點，接下來將陸續佈局韓國、新加坡等亞太市場，期待能把高性能產品組合帶給更多消費者。他承諾，未來，致態將持續完善通路與在地化服務，讓更多用戶享受到高品質儲存產品帶來的美好體驗。

佈局線上線下全通路 打造台灣市場在地保固服務 為了提升台灣市場的服務品質，致態也持續完善在地售後服務系統。除提供「五年原廠保固」外，致態也在台灣市場推出「在地保固」服務。凡在任一通路購買致態SSD產品，90天內有任何問題，都可以享有免費更換新品服務，同時，全台18間原價屋門市也都提供在地保固服務。 致態TiPro9000、TiPlus9100和TiPlus7100s即日起正式開賣，皆提供1TB、2TB及4TB三種容量選擇，建議售價依照容量從7,949元起 。目前產品已陸續於原價屋、欣亞數位、PChome與momo購物網等通路上架。

【附件】 「致態」(ZHITAI)三款SSD產品規格與建議售價資訊 系列 TiPro9000 儲存容量 1TB 2TB 4TB NVMe協定 PCIe 5.0 外觀尺寸 M.2 2280 保固期限 5年 連續讀取速度(MB/s) 14,900 14,900 14,900 連續寫入速度(MB/s) 13,500 13,800 13,800 隨機讀取速度(K IOPS) 1,750 2,100 2,100 隨機寫入速度(K IOPS) 2,200 2,200 2,200 快取（DRAM） 1GB LPDDR4 2GB LPDDR4 4GB LPDDR4 TBW 600TBW 1,200TBW 2,400TBW 管理軟體 致態天樞大師 加密功能 支援TCG Pyrite協定 系列 TiPlus9100 儲存容量 1TB 2TB 4TB 傳輸介面 PCIe Gen5.0 x 4, NVMe2.0 外觀尺寸 M.2 2280 保固期限 5年 連續讀取速度(MB/s) 12,000 12,000 11,950 連續寫入速度(MB/s) 10,700 10,700 10,700 隨機讀取速度(KIOPS) 1,850 1,850 1,850 隨機寫入速度(KIOPS) 1,850 1,850 1,850 快取（DRAM） 無 產品重量（不含包裝） 約7克 TBW 600TBW 1,200TBW 2,400TBW 管理軟體 致態天樞大師 生產地區 中國 加密功能 支援TCG Pyrite協定 系列 TiPlus7100s 儲存容量 1TB 2TB 4TB 傳輸介面 PCIe Gen4x4 保固期限 5年 連續讀取速度(MB/s) 7,400 7,400 7,400 連續寫入速度(MB/s) 6,900 6,900 6,900 隨機讀取速度(KIOPS) 1,500 1,400 1,200 隨機寫入速度(KIOPS) 1,500 1,500 1,500 快取（DRAM） 無 產品尺寸 80mmx22mm TBW 600TBW 1,200TBW 2,400TBW 【關於致態 ZHITAI】 長江存儲旗下零售儲存品牌「致態ZHITAI」成立於2020年，專注於SSD、行動儲存與多元儲存解決方案產品，並以長江存儲自主創新的「晶棧®Xtacking® 」架構技術為核心，持續推動高效能、高品質的儲存體驗，積極拓展全球消費市場與電競、PC DIY、創作者等多元應用領域。更多品牌資訊，歡迎造訪：https://www.ymtc.com/en/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302788061.html SOURCE ZHITAI