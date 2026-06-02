致態亮相台北國際電腦展：面向亞太地區游戲玩家與高性能創作者推出旗艦級SSD

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 隨著全球SSD（固態硬盤）市場迎來多元化選擇的新時代，長江存儲(YMTC)旗下消費存儲品牌致態(ZHITAI)正在擴大其亞太市場布局。在2026年台北國際電腦展(COMPUTEX 2026)期間，致態將發布三款新一代SSD，分別為TiPro9000、TiPlus9100和TiPlus7100s。三款產品均采用長江存儲自主研發並擁有專利的核心技術——「Xtacking®」（晶棧）架構3D NAND閃存芯片，為消費者提供穩定可靠的使用體驗以及超高速性能。 迎接AI（人工智能）新時代：致態在台北國際電腦展發布三款新品 在今年的台北國際電腦展上，致態讓其下一代SSD產品線首次亮相，推出三款新品：旗艦級TiPro9000、高性能TiPlus9100以及TiPlus7100s。此外，致態還與華碩(ASUS)聯手推出一系列聯名SSD產品，為用戶提供更豐富的選擇。

TiPro9000是致態首款旗艦級PCIe 5.0 SSD，采用獨立DRAM（動態隨機存取存儲器）設計搭配智能SLC（單層單元）緩存機制。這可以顯著提升SSD讀寫與數據傳輸性能，最高讀取速度可達14,900 MB/s。無論是加載3A開放世界游戲的超大地圖，還是剪輯8K視頻，TiPro9000都能滿速運行。此外，TiPro9000還配備可拆卸散熱片和單面芯片布局，在高效散熱與安裝靈活性之間取得平衡，是電競玩家和視頻創作者的終極之選。 對於想體驗Gen5高速性能的游戲玩家來說，TiPlus9100——TiPlus系列首款PCIe 5.0 SSD——乃是理想之選。它提供高達12,000 MB/s的讀取性能。結合單面PCB（印刷電路板）設計和強大的溫控能力，它能夠有效緩解早期PCIe 5.0 SSD在輕薄設備中常見的過熱問題，確保穩定運行不限流。即使在高負載下長時間使用，也能保持穩定的性能輸出，不會出現頻率下降。這讓用戶可以完全沉浸在大型3A游戲、直播和4K視頻剪輯中。它也非常適合用於升級超極本和小型個人電腦(PC)。

TiPlus7100s是致態面向PCIe 4.0市場的核心SSD產品。最高順序讀取速度可達7,400 MB/s，采用單面芯片布局，具備低功耗、低發熱、壽命長的特點。它非常適合老電腦升級以及PS5等游戲機的存儲擴展。該產品專為首次升級SSD的用戶、休閒游戲玩家和學生群體打造，同時也適合日常內容創作和高效辦公使用。 以用戶為中心，戰略性聚焦亞太市場增長 從旗艦級TiPro9000、高端高性能TiPlus9100，到滿足大眾硬件升級需求的TiPlus7100s，致態多元化的產品組合，全面覆蓋游戲、專業創作和日常存儲等不同用戶的多樣化需求。

長江存儲零售業務負責人范增緒(Frank Fan)表示：「亞太市場是推動高性能存儲升級需求的關鍵區域之一。」他指出，隨著AI應用、內容創作、游戲娛樂和高性能PC場景的快速發展，消費者對SSD的需求已不再局限於容量，而是更加關注速度、穩定性、可靠性和長期使用體驗。 范增緒強調說：「致態從用戶需求出發，追求技術創新，以提供更高效、更穩定、更可靠的產品體驗。」他指出，拓展亞太地區業務是致態的關鍵戰略重點。從台北國際電腦展出發，致態將逐步擴展至韓國和新加坡等其他市場，把其高性能存儲產品組合帶給亞太地區更多消費者。范增緒還表示，致態將持續完善其在該地區的銷售渠道和本地化服務，讓更多用戶能夠享受到高品質存儲產品帶來的出色體驗。

[附錄] 三款致態SSD產品的產品規格 產品 致態TiPro9000 容量 1024 GB 2048 GB 4096 GB 接口 PCIe™ Gen 5.0 × 4, NVMe™ 2.0 形狀 M.2 2280 保修期 5年 順序讀取速度(MB/s) 14,900 14,900 14,900 順序寫入速度(MB/s) 13,500 13,800 13,800 隨機讀取速度(K IOPS) 1,750 2,100 2,100 隨機寫入速度(K IOPS) 2,200 2,200 2,200 緩存類型 DRAM緩存 壽命指標(TBW) 600 TBW 1,200 TBW 2,400 TBW 管理軟件 致態UNIMASTER SSD管理軟件 加密功能 支持TCG Pyrite協議 產品 致態TiPlus9100 容量 1024 GB 2048 GB 4096 GB 接口 PCIe™ Gen 5.0 × 4, NVMe™ 2.0 形狀 M.2 2280 保修期 5年 順序讀取速度(MB/s) 12,000 12,000 11,950 順序寫入速度(MB/s) 10,700 10,700 10,700 隨機讀取速度(K IOPS) 1,850 1,850 1,850 隨機寫入速度(K IOPS) 1,850 1,850 1,850 緩存類型 DRAM-less架構 產品重量（不含包裝） 約7g 壽命指標(TBW) 600 TBW 1,200 TBW 2,400 TBW 管理軟件 致態UNIMASTER SSD 管理軟件 加密功能 支持TCG Pyrite 協議 產品 致態TiPlus7100s 容量 1024 GB 2048 GB 4096 GB 接口 PCIe™ Gen 4.0 × 4, NVMe™ 2.0 形狀 M.2 2280 保修期 5年 順序讀取速度 (MB/s) 7,400 7,400 7,400 順序寫入速度(MB/s) 6,900 6,900 6,900 隨機讀取速度(K IOPS) 1,500 1,400 1,200 隨機寫入速度(K IOPS) 1,500 1,500 1,500 緩存類型 DRAM-less架構 壽命指標(TBW) 600 TBW 1,200 TBW 2,400 TBW 關於致態 致態成立於2020年，是長江存儲旗下消費存儲品牌。專注於SSD、移動存儲及多元化存儲解決方案產品，依托長江存儲自主研發的「Xtacking®」（晶棧）架構技術，致態持續推動高性能、高品質的存儲體驗，積極拓展全球消費市場，並覆蓋電競、個人電腦DIY、創作者等多應用領域。垂詢致態品牌詳情，請訪問：https://www.ymtc.com/en/。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ssd-302788054.html SOURCE ZHITAI