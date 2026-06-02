SEG Solar宣佈在美國建設第三座工廠，以10.6吉瓦產能成為美國最大的本土太陽能製造商

休斯敦2026年6月2日 /美通社/ -- 領先的美國太陽能組件製造商SEG Solar（簡稱「SEG」）宣佈計劃在得克薩斯州大休斯敦地區建設其第三座美國製造工廠。這座新的4.6吉瓦工廠預計將使SEG規劃的美國組件年產能達到10.6吉瓦，進一步鞏固其作為美國最大的本土太陽能組件製造商之一的地位，並推進其長期美國本土化戰略。

作為其持續的美國拓展的一部分，SEG已與當地一家建築公司簽署協議，在佔地約115萬平方英尺的地塊上建設新的4.6吉瓦工廠，包括一座工廠和一座倉庫。此項宣佈恰逢SEG第二座4吉瓦工廠即將盛大開業之際，該工廠定於2026年8月7日開業。第三座工廠預計到2027年3月完工，商業化生產預計於2027年5月啟動。