SEG Solar宣佈在美國建設第三座工廠，以10.6吉瓦產能成為美國最大的本土太陽能製造商

休斯敦2026年6月2日 /美通社/ -- 領先的美國太陽能組件製造商SEG Solar（簡稱「SEG」）宣佈計劃在得克薩斯州大休斯敦地區建設其第三座美國製造工廠。這座新的4.6吉瓦工廠預計將使SEG規劃的美國組件年產能達到10.6吉瓦，進一步鞏固其作為美國最大的本土太陽能組件製造商之一的地位，並推進其長期美國本土化戰略。
作為其持續的美國拓展的一部分，SEG已與當地一家建築公司簽署協議，在佔地約115萬平方英尺的地塊上建設新的4.6吉瓦工廠，包括一座工廠和一座倉庫。此項宣佈恰逢SEG第二座4吉瓦工廠即將盛大開業之際，該工廠定於2026年8月7日開業。第三座工廠預計到2027年3月完工，商業化生產預計於2027年5月啟動。
新工廠計劃支持SEG向下一代異質結(HJT)技術轉型，實現與美國市場不斷演變的需求相匹配的高效組件生產。該工廠還旨在通過強化供應鏈可追溯性、材料管控和合規管理，支持符合FEOC（受關注外國實體）要求的組件生產。
為進一步支持其美國製造拓展，並在不斷變化的貿易和供應鏈政策中增強彈性，SEG已啟動在印度尼西亞建設矽錠和矽片工廠的規劃。這一上游整合旨在保障關鍵組件供應，增強SEG全球供應鏈的彈性。SEG同時也在評估美國境內的潛在選址，計劃建設一座專用的異質結電池製造工廠，進一步推進其關鍵製造流程本土化戰略，並加強對下一代太陽能技術的掌控。
憑藉擴大美國組件產能、上游供應鏈整合以及向異質結技術轉型的規劃，SEG持續以可靠、合規、高效的太陽能解決方案，助力美國能源轉型。
關於SEG Solar
SEG成立於2021年，是一家領先的垂直一體化光伏製造商，總部位於美國得克薩斯州休斯敦，致力於為公用事業、商業和住宅市場提供可靠且具成本效益的太陽能組件。截至2025年底，SEG已向全球交付超過7.5吉瓦的太陽能組件，組件產能達6.5吉瓦。
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SOURCE SEG Solar