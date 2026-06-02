飛宏集團攜手 ZEROVA 布局 AI 與智慧能源市場 啟動「AI Power × Smart Energy」雙引擎策略

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、低軌衛星（LEO）通訊及智慧應用快速發展，全球資料中心、邊緣運算與智慧基礎建設需求持續攀升，帶動電力供應與能源管理的重要性日益提高。
因應 AI 時代帶來的龐大算力與能源需求，飛宏集團（Phihong Group）於 2026 COMPUTEX 正式揭示「AI Power × Smart Energy」雙引擎發展策略，整合飛宏電源事業與旗下智慧能源品牌 ZEROVA（馳諾瓦科技），加速布局 AI 基礎建設與智慧能源市場。
AI 基礎建設需求崛起 電力成為新世代關鍵資源
生成式 AI、大型語言模型（LLM）與邊緣 AI 應用快速普及，帶動全球資料中心、網路通訊與智慧終端設備對高效率電源的需求持續攀升。
市場研究機構普遍預期，未來數年 AI 將持續推升資料中心用電需求，企業競爭力也將逐步從運算能力延伸至能源效率與電力管理能力。
在此趨勢下，飛宏認為電力已不再只是設備運作的基礎條件，而是驅動 AI、生產力與數位轉型的重要戰略資源。
飛宏深化 AI 電源布局 切入關鍵基礎建設供應鏈
憑藉超過 50 年電源技術基礎，飛宏持續強化高效率、高可靠度與模組化電源解決方案，並透過平台化設計策略切入 AI 基礎建設相關應用領域。
本次 COMPUTEX 展出重點涵蓋：
- PoE（Power over Ethernet）電源
支援高速網通設備、智慧監控及 AIoT 應用場景。
- Open Frame / Embedded Power Module（工控內建電源模組）
滿足工業自動化、智慧製造與邊緣運算設備需求。
- Redundant Power（冗餘電源系統）
提供資料中心與關鍵任務系統高可靠度供電架構。
- Battery Charger Solution（Type-C整合）
結合 Type-C 與高功率密度設計，支援新世代動力電池與智慧裝置應用。
- Platform-Based Power Architecture（平台化電源架構）
提升產品共用性、系統整合效率與全球市場導入速度。
相關產品已廣泛應用於資料中心、網通設備、工業自動化、邊緣運算與 AIoT 場域，成為支撐 AI 時代數位Ｐ基礎建設的重要能源核心。
隨著 AI 運算能力持續提升，電源系統正從過去的輔助角色，逐步成為影響系統效能、能源效率與營運成本的重要環節。
Battery Charger 拓展新市場 瞄準機器人與無人系統商機
除了 AI 基礎建設領域外，飛宏亦積極布局動力電池（Power Battery）相關應用市場，並結合Type-C與高功率密度技術，積極切入高成長的移動應用市場。
- 無人機（Drone）
- 人形機器人與服務型機器人（Robotics）
- 自動化設備與AGV / AMR
- 智慧行動設備與戶外應用裝置
隨著全球無人化、自動化與智慧移動市場快速成長，市場對高效率、小型化、快速充電及高可靠度能源管理系統需求同步攀升，也讓 Battery Charger 成為 AI 與機器人產業鏈的重要基礎元件之一。
透過整合電源模組與充電技術，飛宏進一步強化「電力 × 移動裝置 × 智慧應用」的技術連結，開拓AI時代下的新興成長場域。隨著機器人、自主移動設備與無人系統市場快速成長，Battery Charger 亦成為飛宏布局 AI 邊緣應用與智慧移動市場的重要產品線之一。
ZEROVA 推動 Smart Energy Infrastructure打造 AI 驅動智慧能源平台
作為飛宏集團智慧能源布局的重要核心，ZEROVA 於 2026 年正式推動「Smart Energy Infrastructure（智慧能源基礎建設）」發展策略，從傳統 EV Charging 供應商進一步升級為智慧能源整合平台。
以 AI-EMS（AI Energy Management System）為核心架構，ZEROVA 整合 EV Charging、BESS（Battery Energy Storage System）、Smart EMS（智慧能源管理系統）及 Dynamic Power Distribution（動態功率分配）技術，打造兼具高效率、高韌性與高擴充性的智慧能源網絡，協助客戶因應未來電動化與能源轉型需求。
因應 AI 與電動化發展對能源調度能力的需求提升，本次 COMPUTEX，ZEROVA 以「Smart Energy Infrastructure」為展示主軸，呈現從充電設備、儲能系統到智慧能源管理平台的整合能力。本次展會期間，ZEROVA 亦同步展示多項新世代高功率與分體式充電解決方案，包括面向重型運輸與大型車隊市場的第二代 Megawatt Charging System（MCS）兆瓦級充電平台，以及專為歐洲車隊市場打造的 DL 與 DX Series 分體式充電解決方案，展現其在大功率充電、能源調度與智慧能源管理領域的技術實力。相關產品將支援大型車隊、物流運輸、商用車及未來重型電動運輸場景需求。
ZEROVA 認為，未來充電基礎建設競爭的核心，將不再只是充電功率，而是能源調度能力、電網互動能力以及 AI 驅動的智慧管理能力。透過 AI-EMS 平台整合充電、儲能與能源管理技術，ZEROVA 持續協助全球合作夥伴建構更高效率、更具韌性且面向未來的智慧能源基礎建設。
目前 ZEROVA 已持續深化於美洲、歐洲與亞太市場的全球布局，並與公用事業單位、充電營運商（CPO）、車隊營運商及能源合作夥伴攜手合作，共同推動 AI 與電動化時代下的新世代能源生態系發展。
建立三位一體競爭力 邁向平台型企業轉型
透過飛宏與ZEROVA的整合，飛宏集團正逐步建立「電力 × 數據 × 能源」三位一體競爭優勢，持續強化：
- 電力效率優化（Power Efficiency）
- 能源智慧調度（Energy Intelligence）
- 基礎建設整合能力（Infrastructure Integration）
同時，集團持續優化全球供應鏈與製造體系，推動產能整合至越南現代化工廠，提升營運效率與供應彈性，強化全球競爭力。
展望未來 從電源供應商邁向智慧能源領導者
展望未來，飛宏集團將持續聚焦 AI 基礎建設、低軌衛星通訊、智慧製造與自動化、電動車及智慧能源系統，以及無人系統與智慧移動設備等高成長市場。
透過「AI Power × Smart Energy」雙引擎驅動策略，飛宏不僅掌握 AI 時代對電力基礎建設的龐大需求，更進一步向能源管理與基礎建設整合領域邁進。
在 AI、電動化與能源轉型三大趨勢交匯下，飛宏集團正從傳統電源供應商邁向 AI 基礎建設與智慧能源整合服務提供者，持續深化電源技術、能源管理與基礎建設整合能力，並透過全球布局掌握下一世代能源基礎建設所帶來的成長契機。
飛宏集團表示，此次 COMPUTEX 不僅展現 AI 電源與智慧能源技術成果，更象徵集團由傳統 Power Supply 供應商，逐步轉型為 Power Infrastructure 與 Smart Energy Solution Provider，全面布局 AI 時代的新世代基礎建設市場。
更多資訊請參閱：
www.zerovatech.com
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SOURCE 飛宏集團; ZEROVA Technologies