飛宏集團攜手 ZEROVA 布局 AI 與智慧能源市場 啟動「AI Power × Smart Energy」雙引擎策略

因應 AI 時代帶來的龐大算力與能源需求，飛宏集團（Phihong Group）於 2026 COMPUTEX 正式揭示「AI Power × Smart Energy」雙引擎發展策略，整合飛宏電源事業與旗下智慧能源品牌 ZEROVA（馳諾瓦科技），加速布局 AI 基礎建設與智慧能源市場。

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、低軌衛星（LEO）通訊及智慧應用快速發展，全球資料中心、邊緣運算與智慧基礎建設需求持續攀升，帶動電力供應與能源管理的重要性日益提高。

在此趨勢下，飛宏認為電力已不再只是設備運作的基礎條件，而是驅動 AI、生產力與數位轉型的重要戰略資源。

市場研究機構普遍預期，未來數年 AI 將持續推升資料中心用電需求，企業競爭力也將逐步從運算能力延伸至能源效率與電力管理能力。

生成式 AI、大型語言模型（LLM）與邊緣 AI 應用快速普及，帶動全球資料中心、網路通訊與智慧終端設備對高效率電源的需求持續攀升。

相關產品已廣泛應用於資料中心、網通設備、工業自動化、邊緣運算與 AIoT 場域，成為支撐 AI 時代數位Ｐ基礎建設的重要能源核心。

隨著全球無人化、自動化與智慧移動市場快速成長，市場對高效率、小型化、快速充電及高可靠度能源管理系統需求同步攀升，也讓 Battery Charger 成為 AI 與機器人產業鏈的重要基礎元件之一。

除了 AI 基礎建設領域外，飛宏亦積極布局動力電池（Power Battery）相關應用市場，並結合Type-C與高功率密度技術，積極切入高成長的移動應用市場。

Battery Charger 拓展新市場 瞄準機器人與無人系統商機

隨著 AI 運算能力持續提升，電源系統正從過去的輔助角色，逐步成為影響系統效能、能源效率與營運成本的重要環節。

透過整合電源模組與充電技術，飛宏進一步強化「電力 × 移動裝置 × 智慧應用」的技術連結，開拓AI時代下的新興成長場域。隨著機器人、自主移動設備與無人系統市場快速成長，Battery Charger 亦成為飛宏布局 AI 邊緣應用與智慧移動市場的重要產品線之一。

ZEROVA 推動 Smart Energy Infrastructure打造 AI 驅動智慧能源平台

作為飛宏集團智慧能源布局的重要核心，ZEROVA 於 2026 年正式推動「Smart Energy Infrastructure（智慧能源基礎建設）」發展策略，從傳統 EV Charging 供應商進一步升級為智慧能源整合平台。

以 AI-EMS（AI Energy Management System）為核心架構，ZEROVA 整合 EV Charging、BESS（Battery Energy Storage System）、Smart EMS（智慧能源管理系統）及 Dynamic Power Distribution（動態功率分配）技術，打造兼具高效率、高韌性與高擴充性的智慧能源網絡，協助客戶因應未來電動化與能源轉型需求。