宏利香港與阿里雲簽訂策略性合作協議 攜手加速並推進AI創新

香港2026年6月2日 /美通社/ -- 宏利香港今日宣佈與領先的全球AI基礎設施提供商及阿里巴巴集團旗下智能骨幹阿里雲建立策略合作夥伴關係。雙方將建立協作框架，推動負責任的人工智能（AI）創新，加快AI技術在業務層面的部署。該合作亦有助於促進AI在保險業的應用發展，進一步鞏固香港作為區內AI創新樞紐的地位。 此次合作建基於宏利致力於打造 AI 驅動型企業的策略願景，以及宏利在香港及全球持續深化AI領先優勢與投資的發展勢頭。根據雙方簽訂的合作備忘錄，結合宏利在保險及金融服務方面的深厚專業實力與阿里雲領先的AI與雲端技術，雙方將共同探索開發AI應用項目，以提升客戶體驗、營運效能並促進可持續的長遠增長。相關協作將遵循嚴格的保安、私隱保障及負責任AI原則，並符合適用的法律、監管及數據治理要求。

根據協議，宏利香港與阿里雲將積極探索共建聯合AI中心，培育新一代AI應用，並開發切合宏利業務重點的創新應用場景。這方面的合作預期將重點推動AI解決方案融入數碼客戶體驗流程，具體涵蓋強化欺詐偵測能力，以及進一步提升個人化服務體驗。 此外，該合作亦提供框架，用於識別及評估潛在的共同開發機會，在合適情況下推進市場化合作，並對可帶來實質業務效益的新興技術進行評估。相關計劃將視乎雙方進一步協議及監管部門的審批而定。

宏利香港及澳門首席AI及數據總監劉宏隽博士表示：「此次與阿里雲的合作，標誌著我們在拓展AI生態系統方面邁出的重要一步。通過探索共建聯合AI中心，我們將構建一個系統化的協作平台，共同開發可推動客戶體驗及業務流程革新的創新AI方案。我們將此次合作視為在嚴謹的數據治理及監管框架下，推動創新並加速開發具影響力AI應用的重要動力。」 宏利香港及澳門首席資訊總監李安杰表示：「此次合作立足於宏利香港與阿里雲既有的技術合作夥伴關係，這方面的合作持續為我們在港澳市場推進多項數碼化項目提供有力支援。此番攜手，標誌著雙方關係的進一步深化，未來將聚焦於強化技術基礎建設，在配合不斷演進的客戶需求、分銷模式及營運需求下，全力推動負責任的AI應用。」

阿里雲公共雲副總裁及金融行業部總經理張翅認為：「此次合作體現了雙方以AI與雲技術驅動行業創新的共同願景。阿里雲將與宏利深度協同，把行業洞察與全棧AI能力相結合，打造真正解決業務問題的AI方案，為客戶和金融數字化生態創造長期價值。」 宏利已在其香港多個業務領域部署AI應用，涵蓋客戶互動工具、通過數據分析支援前線銷售，以及通過智能自動化提升營運效率與服務響應水平。這些舉措是宏利整體企業策略的重要組成部分，旨在將AI以負責任的方式融入日常營運及決策環節。宏利正著力推動AI的大規模部署，持續釋放價值，為公司上下帶來實質性效益，並預期於2027年前創造超過10億加元的企業級AI價值 [i]。

宏利香港及澳門概覽 宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過260萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。 宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

關於阿里雲 阿里雲 （https://www.alibabacloud.com/）是全球領先的全棧 AI +雲端解決方案服務商。基於基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）及模型即服務（MaaS）的三層架構，阿里雲提供全面、靈活、可擴展且安全可靠的雲端服務。憑藉阿里巴巴自主研發的大語言模型及多模態AI模型系列Qwen（中文名：千問）作為核心驅動，阿里雲以全棧AI能力賦能全球企業。自 2023 年問世以來，全球開發者可透過Hugging Face獲取Qwen模型開放權重版，或透過阿里雲一站式企業級 AI 開發平台百煉的API接口，使用Qwen基礎模型完整套件。

[i] 我們AI項目的預期價值包括：已實現的持續性成本節省、由AI驅動工作流程所帶動的收入增長、防範詐騙成效的提升，以及對業務增長的承接能力。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-ai-302788376.html SOURCE 宏利香港