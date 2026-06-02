技嘉「ENTER INFINITY」席捲 COMPUTEX 2026，大秀 PC 創新、AI 運算與電競體驗頂尖實力

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技今日正式於 COMPUTEX 2026 以「ENTER INFINITY」為主題盛大開展，吸引眾多國內外媒體、產業夥伴與參觀者湧入展區，親身體驗技嘉於 PC 創新、AI 運算、電競領域的最新成果。適逢成立 40 週年，技嘉透過 ENTER INFINITY 主題，不僅回顧四十年來持續推動運算技術演進的重要里程碑，更展現從高效能 PC 到 AI 時代的發展藍圖，揭開下一個運算世代的全新篇章。

作為本次展區焦點之一，技嘉旗下電競品牌 AORUS 首度揭曉 40 周年 INFINITY 系列限定產品，涵蓋主機板、顯示卡、機殼與電競周邊。其中，結合航太科技與資料中心級工程設計的 X870E AORUS INFINITY NEXT 旗艦主機板，採用火箭推進器等級散熱材料與業界首創 3D 金屬列印技術，整合低軌衛星與資料中心級 Quad OptiMOS 電源架構，展現技嘉持續突破效能與散熱極限的工程實力。搭配 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 INFINITY 顯示卡、AORUS C510 GLASS INFINITY 機殼，以及 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠，共同詮釋高效能與工藝美學兼具的新世代 PC 體驗。