技嘉「ENTER INFINITY」席捲 COMPUTEX 2026，大秀 PC 創新、AI 運算與電競體驗頂尖實力

台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技今日正式於 COMPUTEX 2026 以「ENTER INFINITY」為主題盛大開展，吸引眾多國內外媒體、產業夥伴與參觀者湧入展區，親身體驗技嘉於 PC 創新、AI 運算、電競領域的最新成果。適逢成立 40 週年，技嘉透過 ENTER INFINITY 主題，不僅回顧四十年來持續推動運算技術演進的重要里程碑，更展現從高效能 PC 到 AI 時代的發展藍圖，揭開下一個運算世代的全新篇章。
作為本次展區焦點之一，技嘉旗下電競品牌 AORUS 首度揭曉 40 周年 INFINITY 系列限定產品，涵蓋主機板、顯示卡、機殼與電競周邊。其中，結合航太科技與資料中心級工程設計的 X870E AORUS INFINITY NEXT 旗艦主機板，採用火箭推進器等級散熱材料與業界首創 3D 金屬列印技術，整合低軌衛星與資料中心級 Quad OptiMOS 電源架構，展現技嘉持續突破效能與散熱極限的工程實力。搭配 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 INFINITY 顯示卡、AORUS C510 GLASS INFINITY 機殼，以及 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠，共同詮釋高效能與工藝美學兼具的新世代 PC 體驗。
除了硬體創新外，技嘉亦提供 AI TOP 解決方案、AI BOX 外接顯示卡與搭載獨家 AI 助理「GiMATE」的 AI 電競筆電，展示完整的地端 AI 生態系布局。參觀者可實際體驗從 AI 模型部署到 AI 應用創作的完整流程，展現地端 AI 如何逐步融入創作、生產力與日常工作情境。
在 PC 美學與沉浸式體驗方面，技嘉持續拓展 STEALTH 背插式設計與 AERO WOOD 木質美學產品陣容，展現高效能硬體與生活風格設計的融合。現場同步展出多款高效能主機板、顯示卡，以及全新 AORUS ELITE 系列的 OLED 與 Mini LED 電競螢幕，帶來更細膩的畫質表現與視覺效果，吸引大量國際媒體、創作者駐足體驗。歡迎前往 COMPUTEX 2026 技嘉消費產品展區（南港展覽館一館 4 樓 M0520 攤位），探索 ENTER INFINITY 所描繪的未來運算藍圖；企業級解決方案展區位於 1 樓 K0802 攤位。更多資訊請參閱：COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS 新聞與媒體資料
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SOURCE GIGABYTE