Dash Living收購時代廣場旁98間客房酒店，擴充香港物業版圖

該物業距離香港地標時代廣場僅三分鐘步行路程，可便捷前往香港會議展覽中心等熱門旅遊目的地及商務核心區。該物業將改造為酒店與服務式公寓的混合業態，採用Dash Living標誌性的全包式靈活居住模式，並更名為Dash Living on Morrison。

香港2026年6月2日 /美通社/ -- 亞太區領先的全整合式居住產業投資營運平台Dash Living（由高瓴投資（Hillhouse Investment）旗下實物資產策略部門Rava Partners支持）今日宣布，收購位於灣仔摩理臣山道39號的物業，該物業此前名為BeLiving Youth Hub。

依託Rava Partners資本支持，這家亞太區靈活居住業態龍頭拿下香港第十個項目，標的為一幢26層、擁有98間客房的物業。

Dash Living行政總裁兼創辦人Aaron Lee表示：「本次收購體現了我們強勁的發展勢頭，以及對Dash Living和香港市場長期增長前景的充分信心。隨着地產市場持續回暖、入境旅遊及海外人才流入大幅增長，我們看到了巨大的機遇，將這種地段不可替代、一個週期僅有一次的投資機會帶給我們的資本合作夥伴。」

作為Dash Living在香港管理的第10項物業，Dash Living on Morrison令該公司在香港的在管資產規模突破5億美元。

高瓴合夥人兼Rava聯席主管Joe Gagnon表示：「憑藉數碼化營運平台創造超額回報的成熟往績，Dash Living穩居香港居住行業龍頭地位。當前市場復甦態勢明確，我們十分樂於繼續支持Dash在香港市場拓展業務，以優越成本取得核心資產。」

自2025年獲得Rava投資以來，Dash的管理資產規模增長3倍，達到11億美元，在管床位超過2,000張，並在睿星資本（Greystar）、貝萊德（BlackRock）、施羅德（Schroders）、TE Capital Partners等資本合作夥伴支持下，在香港特別行政區及日本持續拓展房源布局。

關於Dash Living

Dash Living是亞太區領先的居住類資產管理與營運服務商，活躍投資組合遍布香港特別行政區、新加坡及日本。2025年，Dash Living被高瓴旗下房地產私募股權部門Rava Partners收購，進一步鞏固企業增長基礎，強化區域擴張策略。Dash Living目前在管客房超過2,000間，對應資產價值超過11億美元；依託業主－營運－管理一體化模式、數碼技術支援及全業態合規管控，提供機構級居住體驗。該公司代表多家國際知名房地產投資管理機構管理資產，包括貝萊德、睿星資本、施羅德、PGIM Real Estate、Hines等。更多資訊，請瀏覽www.dash.co