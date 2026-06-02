科大「獨角獸日」匯聚全球創新創業力量

推動科研成果轉化 構建蓬勃創科生態圈
香港 - 2026年6月2日 - 香港科技大學（科大）今日圓滿舉行年度本港創科創業旗艦活動之一的「獨角獸日」（Unicorn Day），活動匯聚逾1,800名師生及校友、國際與本地政界代表、業界夥伴、投資者、創科企業家及科研人員，共商創科生態圈協作策略，締造跨領域合作機遇，促進科研成果轉化與國際交流。
香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授，以及來自澳洲、智利、法國、匈牙利、印度、日本、馬來西亞、荷蘭、越南及阿聯酋等多國駐港總領事及高級官員蒞臨現場。科大校長葉玉如教授、科大（廣州）校長倪明選教授及科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授陪同嘉賓巡覽逾百家由科大培育的初創企業，深入了解其於醫療健康、電子及人工智能系統、新材料、綠色能源與可持續發展等領域的研究成果轉化及應用進展。
孫東教授表示：「支持創新科技發展一直是香港特區政府的重點工作，我們充分肯定本地大學所扮演的重要角色；大學不僅是主要合作夥伴，更是本地創科生態系統的基石。科大在短短三十五年間，已成為深科技、創業及創新領域的全球領軍力量，並成功培育多家獨角獸企業及深科技初創公司，充分印證了其卓越實力。香港正步入創科發展的黃金時代，我們正着力建立推動香港高質量發展的新引擎，聚焦重點領域的科研創新，並引領產業應用發展。我深信，香港將成為舉足輕重的國際創科中心，為國家高質量發展作出重要貢獻；而科大亦必將在這段非凡歷程中持續發揮其關鍵力量。」
葉玉如校長表示：「今年適逢科大創校35周年，創新與創業精神始終深植於科大的DNA之中。早在創校初期，科大便設立技術轉移中心及創業中心，致力協助師生實現創業夢想，並推動科研成果轉化為實用方案。經過三十五載砥礪前行，我們以創新為種子，在多個前沿領域結出纍纍碩果。大學持續拓展版圖，積極布局多個策略性科研領域，其中，正在籌建的科大醫學院將生命科學與前沿科技相結合，致力於培育新一代跨學科的醫學人才。同時，科大亦深度參與國家『嫦娥八號』探月工程及『天宮』太空站科研項目，並推展首個在『產學研1+計劃』框架下具商品化潛力的航天科技項目。這一系列成果，正是科大多年來秉持『凡事皆可為』精神的最佳印證，亦與今日活動主題 —『築夢卅五載 創新無止境』緊密相連。展望未來，科大將繼續播下敢想敢為的種子，與各界攜手共育創新之林，讓科研成果造福社會、惠及全球。」
為支援初創企業拓展國際市場，並促進跨地域合作，科大今年於活動設立「國際展區」（International Pavilion），吸引來自多個國家和地區的創科企業及機構參與，交流發展經驗並洽談合作。來自泰國、新加坡及韓國的團隊亦參與其中，促進香港與「一帶一路」沿線國家及地區在技術應用及產業發展方面的對接。
活動期間亦促成六項合作協議，當中包括：
- GPTX簡坤投資
- 中國光大水務有限公司
- 江蘇道同環境科技有限公司
- 廣州三星通信技術研究有限公司
- 天瞳威視
- 英諾天使基金
科大創科力量 推動經濟發展
活動同日亦公布由科大委託國際科研資訊分析機構愛思唯爾（Elsevier）撰寫的《Driving Socioeconomic Impact Through Research and Innovation: Insights from HKUST》報告。報告顯示，科大在創新創業方面表現卓越。過去五年，研究論文產出年均增長達10%，較本港其他院校高出約9%；其中逾六成研究集中於工程及計算機科學領域。在產學合作研究方面佔比達到6.2%，顯著高於全球平均的2.7%。部分合作研究項目更成功轉化為具影響力的專利成果，累計錄得約1,670項專利申請及700項授權，其專利使用率高於30%。
鄭光廷教授表示，結果反映科大在推動科研成果轉化及產學合作方面的能力穩步提升。科大論文於領域權重引用影響力指數達到4.40，顯示其研究的引用影響力為全球平均水平的4.4倍。這充分彰顯科大在促進香港整體社會經濟發展及提升創科競爭力方面所作出的重要貢獻。
活動期間，校園內亦設有「Marketplace」市集，展出多項已投入市場的產品，包括人工智能分析工具、醫療科技設備及智慧城市解決方案，展示初創企業將科研成果落實應用的進展。