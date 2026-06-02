科大「獨角獸日」匯聚全球創新創業力量

推動科研成果轉化 構建蓬勃創科生態圈

香港 - 2026年6月2日 - 香港科技大學（科大）今日圓滿舉行年度本港創科創業旗艦活動之一的「獨角獸日」（Unicorn Day），活動匯聚逾1,800名師生及校友、國際與本地政界代表、業界夥伴、投資者、創科企業家及科研人員，共商創科生態圈協作策略，締造跨領域合作機遇，促進科研成果轉化與國際交流。



香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授，以及來自澳洲、智利、法國、匈牙利、印度、日本、馬來西亞、荷蘭、越南及阿聯酋等多國駐港總領事及高級官員蒞臨現場。科大校長葉玉如教授、科大（廣州）校長倪明選教授及科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授陪同嘉賓巡覽逾百家由科大培育的初創企業，深入了解其於醫療健康、電子及人工智能系統、新材料、綠色能源與可持續發展等領域的研究成果轉化及應用進展。



孫東教授表示：「支持創新科技發展一直是香港特區政府的重點工作，我們充分肯定本地大學所扮演的重要角色；大學不僅是主要合作夥伴，更是本地創科生態系統的基石。科大在短短三十五年間，已成為深科技、創業及創新領域的全球領軍力量，並成功培育多家獨角獸企業及深科技初創公司，充分印證了其卓越實力。香港正步入創科發展的黃金時代，我們正着力建立推動香港高質量發展的新引擎，聚焦重點領域的科研創新，並引領產業應用發展。我深信，香港將成為舉足輕重的國際創科中心，為國家高質量發展作出重要貢獻；而科大亦必將在這段非凡歷程中持續發揮其關鍵力量。」



葉玉如校長表示：「今年適逢科大創校35周年，創新與創業精神始終深植於科大的DNA之中。早在創校初期，科大便設立技術轉移中心及創業中心，致力協助師生實現創業夢想，並推動科研成果轉化為實用方案。經過三十五載砥礪前行，我們以創新為種子，在多個前沿領域結出纍纍碩果。大學持續拓展版圖，積極布局多個策略性科研領域，其中，正在籌建的科大醫學院將生命科學與前沿科技相結合，致力於培育新一代跨學科的醫學人才。同時，科大亦深度參與國家『嫦娥八號』探月工程及『天宮』太空站科研項目，並推展首個在『產學研1+計劃』框架下具商品化潛力的航天科技項目。這一系列成果，正是科大多年來秉持『凡事皆可為』精神的最佳印證，亦與今日活動主題 —『築夢卅五載 創新無止境』緊密相連。展望未來，科大將繼續播下敢想敢為的種子，與各界攜手共育創新之林，讓科研成果造福社會、惠及全球。」



為支援初創企業拓展國際市場，並促進跨地域合作，科大今年於活動設立「國際展區」（International Pavilion），吸引來自多個國家和地區的創科企業及機構參與，交流發展經驗並洽談合作。來自泰國、新加坡及韓國的團隊亦參與其中，促進香港與「一帶一路」沿線國家及地區在技術應用及產業發展方面的對接。



活動期間亦促成六項合作協議，當中包括：

