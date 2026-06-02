Thunes 研究揭示跨境支付互通性缺口：本地創新難以跨越邊境

Thunes 與 Juniper Research 首度合力編製互通性指數，結果揭示：本地網絡雖在進步，眾多跨境支付卻依深陷全球僵局。 阿姆斯特丹2026年6月2日 /美通社/ -- 即使有 50% 的收款人認為速度最重要，仍有超過十億人要等上好幾天才能收到跨境匯款。 Thunes 與 Juniper Research 最新報告揭示，消費者心中的期盼，與現實中跨境支付網絡的遲緩與零散，形成鮮明對比。 報告亦揭示金融業一大盲點：本地支付系統雖較往昔更快更先進，創新卻止步於邊境。 跨境互通性，即不受地域或底層系統限制、能夠順暢地跨境轉移資金的能力，至今仍未能實現。

為了呈現這些缺口，首份Thunes Cross-Border Payments Interoperability Index（Thunes 跨境支付互通性指數） 結合 Juniper Research 的洞察分析正式面世，並為 50 個國家訂定基準排名。 研究結果顯示，各地區雖存在顯著差異，但全球均面臨共同問題：互通性不足影響所有地區，證明本地發展即使再先進，亦不代表能自動實現無縫的國際連接。 地區概況：創新有餘，連接不足 歐洲（互通性領先全球）：前 20 名席位中，歐洲佔據 16 席。 歐洲地區高踞全球榜首，全賴整合的單一歐元支付區 (SEPA) 網絡，此網絡可在 10 秒內處理跨境歐元轉賬。 然而，這種流暢無阻的體驗基本上只局限於歐元區之內。

歐洲地區高踞全球榜首，全賴整合的單一歐元支付區 (SEPA) 網絡，此網絡可在 10 秒內處理跨境歐元轉賬。 然而，這種流暢無阻的體驗基本上只局限於歐元區之內。 美洲： 國（排名第 21 位），縱有很多跨境支付公司落戶當地，但卻反映出適應能力上的差距，其分散的銀行體系拖慢與全球實時支付系統的接軌。 另一邊廂，巴西 PIX 在本土雖大放異彩，但嚴格的貨幣管控，令 42% 的國際收款人仍要面對數天延誤。

國（排名第 21 位），縱有很多跨境支付公司落戶當地，但卻反映出適應能力上的差距，其分散的銀行體系拖慢與全球實時支付系統的接軌。 另一邊廂，巴西 PIX 在本土雖大放異彩，但嚴格的貨幣管控，令 42% 的國際收款人仍要面對數天延誤。 亞太區： 新加坡（排名第 2）擅長與他國建立直接雙邊聯繫，然而跨境互聯程度得分偏低。 印度及中國兩大國排名偏低，皆因其高效系統過於側重本土，致使 46% 的印度收款人及 30% 的中國收款人要苦候數日，方能收到海外資金。 此外，東亞、南亞及東南亞的流動錢包應用情況極為孤立，未能在全球層面實現原生互聯互通。

新加坡（排名第 2）擅長與他國建立直接雙邊聯繫，然而跨境互聯程度得分偏低。 印度及中國兩大國排名偏低，皆因其高效系統過於側重本土，致使 46% 的印度收款人及 30% 的中國收款人要苦候數日，方能收到海外資金。 此外，東亞、南亞及東南亞的流動錢包應用情況極為孤立，未能在全球層面實現原生互聯互通。 中東： 阿聯酋 (UAE) 及沙特阿拉伯等市場雖具備先進科技基建，惟日常生活依然深繫實體貨幣。 72% 的沙特公民每週至少使用一次現金，限制了數碼跨境網絡的即時拓展。

阿聯酋 (UAE) 及沙特阿拉伯等市場雖具備先進科技基建，惟日常生活依然深繫實體貨幣。 72% 的沙特公民每週至少使用一次現金，限制了數碼跨境網絡的即時拓展。 非洲：非洲地區在本地金融科技創新方面引領在前，特別是肯雅的流動貨幣和尼日利亞的數碼資產。但由於國際銀行陸續縮減在這些地區的代理行關係，非洲的整體排名較低，反映出更廣泛的全球阻力。

行動錢包普及率的增長 報告亦確認，人們收發國際付款的方式正經歷重大變革： 流動錢包和支付應用程式現已成為國際匯款的主要渠道，全球有 48% 的受訪者以此作為跨境匯款的主要方式。

在某些市場，流動錢包對促進金融普惠發揮更重要的角色。 在印度、南非和菲律賓，分別有 30%、26% 和 25% 的用戶選擇流動錢包作為其人生中首個正式的金融賬戶。 其中 26% 用戶之所以如此選擇，乃因註冊簡易。 儘管出現這項轉變，銀行仍然是結算基礎設施的核心環節，顯示金融生態系統之間需要進一步整合。

穩定幣：信任與監管成為終極難關 全球僅 11% 人口慣用加密貨幣平台跨境匯款，惟部分特定市場對數碼資產展現出極大渴求： 以尼日利亞為例，有 40% 的受訪者表示會使用加密貨幣平台進行跨境匯款，僅 19% 表示從未聽過穩定幣，相比之下全球平均比例為 38%。 對數碼資產產品越認識、越理解，金融活動應用就自然越廣泛。

歐洲方面，59% 受訪者從未聽聞穩定幣，僅 8% 報稱曾經使用。 即使歐洲在監管上引領全球，包括推出《歐盟加密資產市場法案》(MiCA) 以釐清數碼資產規則並保障消費者，但上述情況仍然存在。

放眼全球非使用者，最大障礙在於詐騙風險 (25%)，其次為對現有支付方式的滿意 (23%)，可見阻力並非純粹需求匱乏，而是市場需要更穩固的信任、更完善的監管，以及與正規金融體系更佳的互通性。

Thunes 營銷總監 Mathieu Limousi 表示：「我們正在目睹全球金融一大矛盾現象：本地支付已經做到即時到賬，但資金一旦跨越邊境，創新往往便戛然而止。 我們的互通性指數印證，全球金融普惠的決勝之地，不在於鋪設更多基建，而在於串聯現有的一切。 流動錢包、數碼資產與傳統銀行，皆在急速擴張，卻如同孤島般各自運作。 唯有強迫這些互不相連的網絡彼此對話，確保科技不止步於邊境，真正的金融流動方能實現。」 Juniper Research 研究副總裁 Nick Maynard 補充道：「數據清楚顯示，我們正面對結構性僵局。 跨境阻力，已非局部支付軌道問題，而是全球互通性危機。 本地基建雖已達實時速度，連接各國的跨境渠道卻依舊支離破碎。 即使在科技領先的市場，全球支付仍然在『最後一里』出現問題，皆因不同金融生態系統未能無縫互動。」

下載完整報告：《The Thunes Cross-border Payments Interoperability Index》。 研究方法 此報告源自 Juniper Research 於 2026 年 4 月進行的網上消費者調查，受訪者達 6,763 人，遍及 10 個國家：美國、巴西、沙特阿拉伯王國、中國、印度、菲律賓、英國、德國、南非及尼日利亞。 該互通性指數評估了 50 個市場，其採用專有的調查數據以及多個既定基準，包括世界銀行 2025 年全球金融包容性指數資料庫 (World Bank Global Findex Database 2025) 和世界銀行匯款成本數據 (World Bank remittance cost data)。 關於 Thunes 如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.thunes.com/ 關於 Juniper Research 如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.juniperresearch.com

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