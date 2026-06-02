Mahindra 與 Manulife Insurance 合資企業取得新進展；獲印度企業事務部批准

該實體將命名為 Mahindra Manulife Insurance Limited；屬於50:50合資企業 孟買和香港2026年6月2日 /美通社/ -- Mahindra 與 Manulife 於2025年11月12日宣布建立合作夥伴關係，共同成立壽險業務。 雙方公司已確認成立名為 Mahindra Manulife Insurance Limited (MMIL) 的合資公司，並已獲印度企業事務部批准。 MMIL 的成立，標誌着該合作旅程進入下一個階段。 該合資企業結合 Mahindra 在印度的強大市場佔有率，以及 Manulife 的全球專業能力，致力打造一家以客戶為先、簡單易用、以人工智能為核心、並以數碼化為主導的壽險公司。 透過結合 Mahindra 龐大的市場覆蓋能力，以及 Manulife 在產品創新、核保及以代理人主導的分銷方面的優勢，MMIL 將專注保障保單持有人利益，並提供全面、以需求為本的財務解決方案。

MMIL 旨在透過一系列長期儲蓄及保障產品，應對印度龐大的保障缺口，並重點拓展鄉郊及半城市市場，同時於城市客戶的保障方案領域建立領先地位。 雙方合作夥伴致力將 MMIL 打造為一家值得信賴、以數碼科技驅動、並以人工智能為核心的壽險公司，配合印度長遠發展方向，以及「全民有保險 (Insurance for All) 」的願景。 關於 Mahindra Mahindra 成立於1945年，是全球規模最大、最受推崇的跨國企業聯盟之一，業務遍及超過100個國家，員工總數達324,000人。 Mahindra 在印度的農業機械、多用途車、資訊科技及金融服務等領域均佔據領先地位，並按銷量計為全球最大拖拉機製造商。 該集團亦在可再生能源、農業、物流、酒店及地產等領域擁有穩固業務佈局。

Mahindra 一直以引領全球環境、社會及管治 (ESG) 標準為明確目標，致力推動鄉郊繁榮及提升城市生活質素，並以改善社區及持份者生活為願景，帶動正面改變，實現其 "Rise"（崛起/攀升）的企業理念。 如需了解更多 Mahindra 的資訊，可瀏覽 www.mahindra.com / Twitter 及 Facebook：@MahindraRise／訂閱最新消息請到 https://www.mahindra.com/news-room 關於 Manulife Manulife Financial Corporation 是一家領先的國際金融服務供應商，致力協助客戶更輕鬆作出理財決策，令生活更美好。 總部設於加拿大多倫多，Manulife 業務遍及加拿大、亞洲及歐洲，並於美國主要以 John Hancock 品牌營運，為個人、團體及企業客戶提供財務諮詢及保險方案。

透過 Manulife Wealth & Asset Management，公司為全球個人、機構及退休計劃成員提供環球投資、財務顧問及退休計劃服務。 截至2025年底，我們擁有超過37,000名員工、逾106,000名代理，以及數以千計的分銷合作夥伴，於全球25個市場營運，服務超過3,700萬名客戶。 我們於多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以「MFC」作為股份代號交易，並於香港交易所以「945」作為股份代號交易。 並非所有產品及服務均於所有司法管轄區提供。 如需更多資訊，請瀏覽 manulife.com。 媒體聯絡人 Mahindra Group 集團傳訊部高級副總裁兼主管Swati Khandelwal。

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Manulife 亞洲對外傳訊主管

Carl Wong



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