DXC 推出極致強勁的增長引擎：DXC Engineering

DXC 正式將其工程部門提升為諮詢與工程服務 (CES) 組織內的一項獨立服務，此服務融合深入的特定領域解決方案、強大的策略技術合作夥伴生態系統，以及人工智能驅動的解決方案
- 諮詢與工程服務團隊在全球 29 個國家擁有超過 11,000 名工程師，直屬於 DXC 規模達 40,000 人的諮詢與工程服務組織
- 在這個高速增長的工程市場，DXC 將領域底蘊、專屬平台與精心籌劃的合作夥伴生態融為一體，締造出結構上別具一格的價值宣言
- 軟件推動全球逾 5,000 萬輛汽車的動力，贏得全球前 20 大銀行中 17 間的信賴，並守護關鍵任務基礎設施——凡此種種，皆印證其工程實力早已遍及全球
維珍尼亞州阿什本2026年6月3日 /美通社/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) 為頂尖的企業科技與創新合作夥伴，今天宣佈成立 DXC Engineering，作為一項獨立服務及其諮詢與工程服務 (CES) 業務的基石。 DXC Engineering 建基於 Luxoft（DXC 在 2019 年收購）長達 20 年的數碼工程底蘊，旗下擁有超過 11,000 名極為專業的工程師，為金融服務、汽車、製造、電訊、能源及其他行業交付關鍵任務解決方案。
此新實體結合三種獨特能力：深厚的領域專業知識、行業特定 / 人工智能 (AI) 合作夥伴生態系統，以及由物理人工智能驅動的智能產品設計。 DXC Engineering 從不把行業知識與技術執行分開，讓客戶只需一個夥伴，便可將關鍵挑戰迎刃而解。 DXC 為客戶建立的解決方案包括：可駕馭真實市場波動的交易風險引擎、符合功能安全標準的自動駕駛技術堆棧，以及可擴展規模的實時電訊網絡平台。 DXC Engineering 在此基石之上，憑藉聚焦投資，發揮人工智能所激發的潛能。
「藉著 DXC Engineering，我們正審慎下注，並加倍彰顯 DXC 獨一無二的工程精髓。 我們正處於軟件定義時代的早期階段，現在客戶正是時候把研發成果轉化為軟件定義的智能系統，助其在市場上穩操勝券。 DXC Engineering 是向市場及客戶傳遞訊號：我們正提升自身知識產權 (IP)（包括人力及數碼方面）的重要性。 客戶期望 DXC 大規模設計、建構和營運智能系統，尤其是在不容有失的環境中，而 DXC Engineering 將在市場最需要之際，加速提升這項能力。」
— Ramnath Venkataraman，DXC Technology 諮詢與工程服務總裁
DXC ENGINEERING 貢獻給市場的能力
特定領域解決方案：
DXC Engineering 在工程領域的兩端並行馳騁：一方面整合客戶所依賴的行業特定軟件方案，另一方面建構讓客戶脫穎而出的專屬系統，包括交易引擎、風險平台、數碼銀行基礎設施。 在金融服務業，DXC Engineering 為全球頂尖機構提供交易、風險、資金管理、支付、數碼銀行及監管平台等方面的支援。 在汽車行業，這種雙重模式為 DXC 的專屬軟件架構 AMBER 提供動力，能夠縮短汽車軟件開發週期高達 50%，並降低資訊娛樂成本高達 30%。 在其他行業中，DXC Engineering 提供電訊網絡現代化、人工智能驅動的營運平台、智能製造，以及支援關鍵流程與基礎設施的工業工程解決方案。 憑藉深厚整合經驗與定製工程能力的完美結合，DXC 能高效精準而充滿信心地推動大規模的複雜業務轉型。
穩健的合作夥伴生態系統
DXC Engineering 精心構建出合作夥伴生態系統，全面覆蓋客戶所需，從實現硬件與軟件融合的晶片及人工智能運算領導先驅，到確立金融市場、交易業務及核心銀行系統運作的行業平台專家（包括 Murex、Temenos 等），再到越漸將前沿技術引入生產環境的特定領域技術初創公司。 貫穿每個層面，DXC Engineering 均注入其獨有的定製工程與企業級整合，其成效遠非任何單一能力的合作夥伴所能企及。
物理人工智能及人工智能驅動的智能系統
DXC Engineering 將人工智能應用於企業及物理環境，從而提升自動化、穩健能力、生產力及營運智能。 當中包括銀行及營運平台、智能電訊與基礎設施系統，以及跨行業的先進營運分析。
在 DXC Engineering 智能產品能力的核心——物理環境中，物理人工智能是指一門工程學科，專門在真實環境中融合軟件、硬件與人工智能，以建構智能系統
從讓自動駕駛汽車達到上路標準，到以前所未有的速度提高生產線的生產力，DXC 與 NVIDIA 等晶片及人工智能運算領域的領導先驅攜手，整合嵌入式運算力解決方案，以重新定義一切可能，為客戶實現物理人工智能。
如今蔚然成勢
- 金融服務：已為全球頂尖 20 大銀行的其中 17 家提供服務；客戶遍佈 70 個國家，涵蓋 350 多間銀行及資本市場客戶；擁有全球規模最大的 Murex 實施業務
- 汽車：軟件搭載於超過 5,000 萬輛汽車之中；並透過 AMBER 平台，與領先的歐洲及全球代工生產商 (OEM) 和一級供應商共同推行多個活躍項目
- 其他重點行業涵蓋 150 多個客戶，並已完成超過 3,000 個項目
DXC Engineering 的業務遍及超過 29 個國家及 51 個交付地點，並在北美、歐洲大陸，以及亞太區日本、中東和非洲地區 (APJMEA) 設有專門服務客戶的團隊，這些團隊均屬於 DXC 全球諮詢與工程服務組織的一部分。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 dxc.com/engineering。
媒體聯絡人：Ashley Houk-Temple，媒體關係部，[email protected]
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SOURCE DXC Technology Company