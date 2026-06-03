Silvio Napoli 在完成領導層交接後出任 Lucid 行政總裁

加州紐瓦克2026年6月3日 /美通社/ -- 全球最先進的軟件定義汽車及技術製造商 Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) 今日公佈 Silvio Napoli 已接任行政總裁 (CEO)，即時生效。 Napoli 在 4 月 14 日已獲公佈為候任行政總裁。 Lucid 董事會主席 Turqi Alnowaiser 表示：「我謹代表董事會發言，在 Lucid 發展的關鍵時期，我們很高興由 Silvio 擔任行政總裁。 董事會將繼續全心投入，專注於 Lucid 的長遠發展，我們對 Silvio 的領導充滿信心。」 Napoli 表示：「我花時間與團隊交流，並進一步親身體驗我們的產品及技術後，對我們保持一貫的執行力並創造長期價值的能力越來越有信心。 未來焦點在於加強客戶互動，秉持貫徹營運，堅守問責精神，追求成本競爭優勢，並精簡組織架構及流程，以盡展團隊所長。」

Napoli 累積數十載環球工業領袖資歷，此前曾任迅達集團 (Schindler Group) 董事會主席兼行政總裁。 他的履歷遍及大型環球營運、財務管理及科技驅動的業務。 曾任臨時行政總裁的 Marc Winterhoff 已重返首席營運總裁崗位，並將向 Napoli 匯報。 關於 Lucid Group Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) 是致力透過創新打造卓越出行體驗的科技公司，以推動世界前進。 建基於 Lucid 的專有技術及軟件定義汽車平台，公司旗下屢獲殊榮的車款，將 Lucid 的 Compromise Nothing™ 精神，貫徹於全球汽車市場的各個高級別細分領域。 Lucid 所有產品均由內部設計及工程團隊研發，並於美國亞利桑那州及沙特阿拉伯的垂直整合生產設施組裝，確保在車輛、軟件、先進駕駛輔助系統及預備自動駕駛功能等領域，能夠持續創新。

前瞻性聲明 本通訊載有根據 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》(United States Private Securities Litigation Reform Act)「安全港」條款定義的「前瞻性陳述」。 前瞻性陳述可透過使用「估計」、「計劃」、「項目」、「預測」、「打算」、「將」、「應」、「預期」、「預計」、「相信」、「尋求」、「目標」、「繼續」、「可能」、「或會」、「或許」、「有可能」、「潛在」、「預測」等詞彙或其他類似表達方式來識別，該等詞彙預測或指示未來事件或趨勢，或並非歷史事實的表述。 此等前瞻性陳述包括但不限於有關管理層重點範疇及優先事項的陳述。 此等前瞻性陳述並非意在提供保證，投資者亦不應將其視為事實或可能性的確切表述而加以依賴。 實際事件和情況難以或無法預測，並可能與該等前瞻性陳述有所不同。 許多實際事件和情況均非本公司所能控制。 此等前瞻性陳述涉及多項風險及不明朗因素，當中包括本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年報、8-K 表格當前報告，以及本公司已向或將向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交的其他文件內，於警示說明及風險因素一節中所論述的各項因素。 若上述任何風險不幸發生，或本公司的假設有誤，實際結果或與此等前瞻性陳述所隱含的結果存在重大落差。 另亦可能存在本公司目前未知或視為微不足道，但亦可能導致實際結果與前瞻性陳述所載者不同的額外風險。 此外，前瞻性陳述反映本公司截至本通訊日期為止，對未來事件的預期、計劃或預測，以及其觀點。 本公司預計往後的事件及發展，或會令本公司的評估有變。 然而，即使本公司日後或會選擇更新此等前瞻性陳述，但本公司表明並無任何義務必須如此而行。 切勿依賴該等前瞻性陳述作為本公司於本通訊日期之後任何時間點的評估。 有見及此，投資者不應過分依賴該等前瞻性陳述。