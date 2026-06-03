ANUA 任命 KENDALL JENNER 為首位環球品牌大使

此韓國護膚品牌首次推出環球宣傳活動，聚焦於 PDRN 膠原蛋白光澤面部精華噴霧
洛杉磯2026年6月3日 /美通社/ -- 韓國護膚品牌 Anua 在美國美妝零售界掀起熱潮，今日宣佈委任 Kendall Jenner 為首位環球品牌大使。 與此同時，Anua 推出全球宣傳活動，圍繞旗下 PDRN 膠原蛋白光澤面部精華噴霧 (PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray) 展開，並由 Jenner 傾情演繹。
此時此刻，足見 Anua 在美國市場已闖出一片天地。 2024 年，此品牌榮登 TikTok Shop 美容品牌榜首，在美國 TikTok Shop 創下單一品牌最高收益，並於 2024 及 2025 年憑藉全平台銷售佳績，獲 Amazon 頒授頂級品牌殊榮。 2024 年 7 月美國 Amazon Prime Day 期間，Anua 在其產品類別中位列第一，銷售額較去年同期上升 537%。 到 2025 年，品牌全球收益已突破 5 億美元，美國是最大市場，並在全球 160 個國家累積售出逾 4,000 萬件產品。 如今，Anua 進駐全美逾 20,000 間零售門市，展現從數碼發現到全國零售版圖的驚人擴張速度。
Jenner 向來坦誠分享她持之以恒的簡單護膚步驟。 此思維與 Anua 的護膚理念不謀而合：配方溫和，呵護皮膚屏障，重視成分，並以真實效果為目標。 宣傳活動透過她日常所用的 PDRN 噴霧，將這份共鳴活現眼前。
Kendall Jenner 說：「我首次使用這款雙重潔面產品，它就令我的肌膚脫胎換骨。 Azelaic 綠色精華和 PDRN 令我的肌膚散發水光感，同樣深得我心。 我是這些產品的忠實擁躉。」
PDRN 膠原蛋白光澤面部精華噴霧是一款膠囊噴霧，內有 2,000ppm PDRN（三文魚脫氧核糖核酸）及透明質酸。 此噴霧瞬間保濕，締造水光瑩潤的玻璃肌質感，毫不殘留，輕盈無負擔。 此乃超細緻油膠囊微霧，迅即滲透，妝前妝後皆宜，臨床證實可提升肌膚水分 30.754%，並使肌膚表面溫度暫時下降。 產品不會引致粉刺，適合所有膚質，專為每日在任何場合使用而設。
此宣傳活動於 2026 年 6 月 1 日登陸全球數碼及社交平台，帶觀眾走進 Jenner 的日常，看她如何從早上準備、旅途之中，以至片場補妝，隨時使用這款噴霧。 相關內容將於 Anua 頻道及 Jenner 平台登場，作為多年合作的重要一環，合作內容包括環球活動及新品發佈。
The Founders, Inc. 行政總裁 Yi Seonhyeong 說：「我們很高興能與 Kendall Jenner 合作，她堪稱真正的環球偶像。 她極簡約和直觀的生活方式，與 Anua「潮流與信任交匯」(Trend Meets Trust) 的理念完美配合，我們期盼與全球的廣大受眾分享這共同願景。」
為慶祝新品登場，Anua 將在紐約蘇豪區舉辦一場身歷其境的快閃活動，讓「隨行水光」(Dew On The Go) 主題活靈活現。 地點位於格林街 (Greene Street) 21 號，於 6 月 6 日至 7 日期間向公眾開放。 以歐式夏日度假的愜意與浪漫為靈感，這場快閃活動將引領賓客發掘 Kendall 締造水光肌所選用的產品及品牌。 賓客可透過一系列充滿感官刺激又適合打卡的體驗點來感受 Anua，包括噴霧迎賓區、產品探索環節、拍照亭、「水光噴泉」(Dew Fountain)、水光咖啡室 (Dew Café) 及禮品店體驗。
關於 Anua：
Anua 於 2019 年由 The Founders（聯席行政總裁 Seonhyeong Lee 及 Changju Lee）創立，這韓國護膚品牌致力以針對性方案解決多元肌膚問題。 每款產品都選用經精挑細選的天然及皮膚科學成分，為所有膚質締造顯而易見的蛻變。 品牌配方以積雪草、桃、PDRN 及大米神經酰胺為根基，研發過程貫徹對屏障健康、卓越功效及親和易享的追求。
自 2022 年進軍美國以來，Anua 每年增長逾 200%，並於 2025 年全球零售額超越 5 億美元。 品牌於全美 Ulta Beauty、Amazon 及 anua.com 銷售，同時正持續拓展至歐洲、中東及澳洲市場。
Instagram： @anua_global | TikTok： @anua_global | 網站： anua.com
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SOURCE Anua