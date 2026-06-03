ANUA 任命 KENDALL JENNER 為首位環球品牌大使

此時此刻，足見 Anua 在美國市場已闖出一片天地。 2024 年，此品牌榮登 TikTok Shop 美容品牌榜首，在美國 TikTok Shop 創下單一品牌最高收益，並於 2024 及 2025 年憑藉全平台銷售佳績，獲 Amazon 頒授頂級品牌殊榮。 2024 年 7 月美國 Amazon Prime Day 期間，Anua 在其產品類別中位列第一，銷售額較去年同期上升 537%。 到 2025 年，品牌全球收益已突破 5 億美元，美國是最大市場，並在全球 160 個國家累積售出逾 4,000 萬件產品。 如今，Anua 進駐全美逾 20,000 間零售門市，展現從數碼發現到全國零售版圖的驚人擴張速度。

洛杉磯2026年6月3日 /美通社/ -- 韓國護膚品牌 Anua 在美國美妝零售界掀起熱潮，今日宣佈委任 Kendall Jenner 為首位環球品牌大使。 與此同時，Anua 推出全球宣傳活動，圍繞旗下 PDRN 膠原蛋白光澤面部精華噴霧 (PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray) 展開，並由 Jenner 傾情演繹。

Jenner 向來坦誠分享她持之以恒的簡單護膚步驟。 此思維與 Anua 的護膚理念不謀而合：配方溫和，呵護皮膚屏障，重視成分，並以真實效果為目標。 宣傳活動透過她日常所用的 PDRN 噴霧，將這份共鳴活現眼前。

Kendall Jenner 說：「我首次使用這款雙重潔面產品，它就令我的肌膚脫胎換骨。 Azelaic 綠色精華和 PDRN 令我的肌膚散發水光感，同樣深得我心。 我是這些產品的忠實擁躉。」

PDRN 膠原蛋白光澤面部精華噴霧是一款膠囊噴霧，內有 2,000ppm PDRN（三文魚脫氧核糖核酸）及透明質酸。 此噴霧瞬間保濕，締造水光瑩潤的玻璃肌質感，毫不殘留，輕盈無負擔。 此乃超細緻油膠囊微霧，迅即滲透，妝前妝後皆宜，臨床證實可提升肌膚水分 30.754%，並使肌膚表面溫度暫時下降。 產品不會引致粉刺，適合所有膚質，專為每日在任何場合使用而設。