尚乘以3000萬美元完成霍恩西Dao by Dorsett酒店收購

巴黎、紐約和倫敦2026年6月3日 /美通社/ -- 尚乘集團(AMTD Group Inc.)、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）（以下統稱「尚乘」）聯合宣佈，尚乘國際以約3000萬美元（約合2300萬英鎊）完成對霍恩西Dao by Dorsett酒店的收購。本次收購全程未使用任何外部融資，包括此前公告中提及的尚乘國際為該交易準備的定期貸款額度。

霍恩西Dao by Dorsett酒店地處倫敦克勞奇恩德(Crouch End)核心區域，坐落於修繕完工的英國二級保護建築霍恩西市政廳(Hornsey Town Hall)綜合建築群內，共計68套兼具商住屬性的服務式公寓及客房，房型包含單間公寓與套房。收購完成後，酒店將更名為尚乘霍恩西Dao by Dorsett酒店(AMTD Dao by Dorsett Hornsey)，成為尚乘旗下第五家品牌酒店，其餘四家尚乘酒店分別位於香港、紐約、新加坡和馬來西亞。本次收購完成是尚乘擴充酒店板塊資產版圖的又一重要戰略里程碑。

在完成此次收購的同時，尚乘國際還簽署了一份最終協議，擬出資3300萬美元（約合2500萬英鎊）收購歷史建築——霍恩西市政廳。該建築始建於20世紀30年代，是倫敦標誌性市政地標，內設大會堂、議會大廳、委員會議室、屋頂酒吧、影院、市政廳廣場以及多用途會展與辦公空間，長期作為倫敦重要的藝術和文化中心。1971年2月，皇后樂隊在此舉辦倫敦首場演出，雷-戴維斯(Ray Davies)、滾石樂隊等知名藝人也曾登台演出。多年來，這座建築頻繁出現在影視劇與廣告拍攝中，包括《王冠》(The Crown)、《小熊魯伯特》(Rupert the Bear)、《司法正義》(Criminal Justice)、《軍情五處》(Spooks)、《演播時刻》(The Hour)、《白教堂血案》(Whitechapel)，經典影片《波西米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)亦在此取景。時至今日，市政廳常年承辦各類節慶活動，通過現場音樂會、美食市集、手作攤位、露天電影等活動凝聚周邊社區。完成收購後，尚乘將依托自身在時尚藝術傳媒領域的資源優勢，為霍恩西市政廳引入各類藝術節與文創項目，進一步夯實其作為倫敦文藝核心地標的地位。該交易的交割尚需滿足慣例條件，預計將在近期完成。