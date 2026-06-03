BlockBooster 旗下 Digital Venture Fund I 投資 1,000 萬美元，作為基石投資人參與SignalPlus 5,000 萬美元 B1 輪融資

SignalPlus 營運業內領先的機構級數字資產期權及衍生品交易終端，備受全球大型造市商、交易所及交易機構信賴。公司正將其機構級基礎設施延伸至傳統金融領域，並籌備推出平台升級版本 SignalPlus 2.0，將代理式 AI（Agentic AI）引入交易工作流程。

「這筆投資反映了我們的堅定信念：機構資金將透過可信賴的機構級基礎設施流入數字資產領域，」BlockBooster 創辦人兼行政總裁 Samuel Gu 表示。「SignalPlus 是數字資產衍生品領域最成熟的團隊之一，我們很高興能支持他們邁向下一階段的增長。」

此次對 SignalPlus 的投資契合 BlockBooster 的策略，即聚焦 AI 與數字資產市場交匯點具開創性的基礎設施，並重點關注能夠在數字資產原生及傳統金融機構間規模化擴展的交易、資產管理與代幣化基礎組件。

「SignalPlus 已建立數字資產衍生品領域領先的機構級基礎設施，目前我們正邁向全球化並拓展至傳統金融市場。BlockBooster 是一家全方位另類資產管理機構，擁有深厚的機構網絡，並在代幣化與鏈上金融領域具備專業能力，我們很高興迎來這位夥伴，並期待在進入下一階段之際與其緊密合作，」SignalPlus 聯合創辦人兼行政總裁 Chris Yu 表示。