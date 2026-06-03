新華絲路：從「製造」到「時尚」----泉州鞋服產業加速打開內外貿新空間

北京2026年6月3日 /美通社/ -- 作為全國重要的紡織鞋服產業基地，泉州擁有完整的鞋服產業鏈條和成熟的產業生態，運動服產量約佔全國三分之一，是我國重要的鞋服產業中心。
在製造優勢基礎上，泉州正進一步向時尚產業生態延伸。2025年3月，泉州市印發《泉州市打造「世遺泉州時尚之都」三年行動方案（2025—2027年）》，明確將通過七大重點措施，提升時尚產業力、時尚設計力、時尚文化力、時尚商業力、時尚消費力、時尚生活力「六力」建設，構建泉州獨有的國際化時尚產業生態，從而將泉州打造成為代表中國對話世界、廣具影響力的「時尚之都」。
《方案》並列提出「時尚產業力」和「時尚文化力」，強調泉州鞋服產業升級不僅局限於製造端提質，而要以泉州深厚的海絲文化、非遺資源作為時尚產業發展的重要支撐，進一步向「文化賦能產業」和「品牌價值提升」方向邁進。
產業集群升級、全鏈條提質，推動泉州鞋服產業由規模優勢向價值優勢轉變。
一方面，龍頭企業不斷提升科技研發能力。安踏持續加碼運動面料研發和全球開放式創新網絡建設、特步推進跑步生態佈局，361°、匹克等企業圍繞專業運動、戶外消費等領域拓展產品矩陣，推動泉州鞋服產業從傳統代工模式逐步向品牌運營模式升級。另一方面，產業鏈協同能力持續增強。
目前泉州已形成覆蓋紡紗織造、鞋材、成型製造、包裝物流、營銷渠道等環節的完整鏈條，上下游企業協同優勢明顯，為產品快速迭代和時尚消費需求響應提供支撐。
在鞏固國內市場基礎上，泉州鞋服企業近年來持續加快海外產業鏈和銷售網絡佈局。除了每年定期舉辦的鞋服專業展會外，跨境電商、海外倉、本地化運營成為重要突破方向。
近年來，泉州綜保區持續推進「產業集群+跨境電商」模式建設，引入跨境平台資源，建設「泉州倉」等物流體系，拓展國際班輪、航空物流等出海鏈路，海關開展跨境貿易便利化專項行動，進一步提升鞋服產品國際配送能力、提升配送效率。
數據顯示，自2021年10月29日啟動泉州綜保區跨境電商零售「9610」一般出口業務以來，泉州海關共監管該類出口貨物達3192.43萬件（截至2026年1月底），連續4年實現大幅增長。出口貨物超過1500種，商品結構以鞋服、箱包、工藝品等輕工產品為主，其中鞋類、服裝合計約占80%，熱銷全球100多個國家和地區。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/350813.html
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302789433.html
SOURCE 新華絲路