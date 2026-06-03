技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠

台北2026年6月3日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）於 COMPUTEX 2026 發表新一代電競周邊產品陣容，由 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 AORUS M10 INFINITY 電競滑鼠領銜登場。以「速度」、「操控」與「沉浸感」為三大核心，技嘉將創新設計從電腦零組件及系統延伸至與玩家的操作互動體驗。技嘉同步推出獨家 GiMATE Web Edition，這是一套免安裝、以瀏覽器為基礎的操作平台，為使用者提供更直覺的 AORUS 周邊產品設定、操作表現觀測與客製化燈效功能。
本次發表的核心產品 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤，專為更精準且更靈活的操控體驗而設計。採用戰術級磁軸，支援 0.1 mm 觸發點調整、多段觸發設定、自訂巨集、8000 Hz 輪詢率，以及高達 1 億次的按鍵壽命。另搭載可變式傾角設計，提供 6、8 與 13 度三種角度選擇，進一步提升不同遊戲操作的舒適度，同時呼應高階電競鍵盤市場對更多客製化需求的趨勢。
AORUS K10 INFINITY 亦透過內建 3.1 吋全彩、311 PPI 視網膜等級的 OLED 觸控螢幕，進一步擴展鍵盤使用體驗，讓使用者可即時存取設定檔、觸發設定、燈效、音訊等。此外，內建的 Combat Power 功能亦可即時監測每分鐘操作次數（APM）、按鍵里程、精準度與錯誤次數，讓鍵盤不再只是輸入裝置，更成為協助玩家調整與分析遊戲操作的互動介面。
與鍵盤相輔相成的 AORUS M10 INFINITY 電競滑鼠，採用光學微動開關與最高 8000 Hz 輪詢率，可根據滑鼠即時的輸入訊號提供更低延遲且靈敏的遊戲操作體驗。其機身亦採用複合式結構設計，包含特殊準分子塗層的外殼，帶來更親膚細緻的觸感，以及鋁鎂合金底座，兼顧出色手感、耐用性與穩定性。
為完整串聯使用體驗，AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠亦可透過技嘉獨家 GiMATE Web Edition 進行設定。作為免安裝、以瀏覽器為基礎的一站式操作中心，GiMATE Web Edition 可提供控制、操作表現觀測與燈效自訂功能，打造更流暢且更具彈性的使用體驗。此外，技嘉也將同步推出 ICE 白色版本，為玩家提供更多選擇。
歡迎蒞臨 COMPUTEX 2026 技嘉消費性產品展區（南港展覽館 1 館 4 樓，攤位號碼 M0520），親身體驗完整 AORUS 電競周邊產品陣容。更多資訊請造訪：https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_tw_peripherals
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-computex-2026--aorus-k10-infinity--m10-infinity--302786998.html
SOURCE GIGABYTE