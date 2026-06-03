技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 M10 INFINITY 電競滑鼠

台北2026年6月3日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）於 COMPUTEX 2026 發表新一代電競周邊產品陣容，由 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 AORUS M10 INFINITY 電競滑鼠領銜登場。以「速度」、「操控」與「沉浸感」為三大核心，技嘉將創新設計從電腦零組件及系統延伸至與玩家的操作互動體驗。技嘉同步推出獨家 GiMATE Web Edition，這是一套免安裝、以瀏覽器為基礎的操作平台，為使用者提供更直覺的 AORUS 周邊產品設定、操作表現觀測與客製化燈效功能。

本次發表的核心產品 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤，專為更精準且更靈活的操控體驗而設計。採用戰術級磁軸，支援 0.1 mm 觸發點調整、多段觸發設定、自訂巨集、8000 Hz 輪詢率，以及高達 1 億次的按鍵壽命。另搭載可變式傾角設計，提供 6、8 與 13 度三種角度選擇，進一步提升不同遊戲操作的舒適度，同時呼應高階電競鍵盤市場對更多客製化需求的趨勢。