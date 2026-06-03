田中系統推出企業電話 AI 服務 協助企業降低漏接與商機流失

讓電話從客服成本，轉變為企業可累積的數位資產 台北2026年6月3日 /美通社/ -- 一通沒接到的電話，可能只是客戶改訂別家餐廳、換了另一間診所，或直接轉去找競爭對手。單看一通損失不大，但對許多高度依賴電話的產業來說，漏接其實每天都在發生，而且往往很難被量化。 TS Cloud 田中系統日前正式推出企業電話 AI 服務，使用 Google Gemini 技術開發，讓 AI 能全天候接聽、應答並整理每一通來電內容，希望協助企業降低漏接、減少重複性客服負擔，同時提升電話資料的管理效率。

不再只是按鍵選單，而是真正能對話的 AI 傳統 IVR（互動式語音系統）多半仰賴按鍵操作，「按 1 接客服、按 2 查詢訂單」的流程，對許多使用者而言早已不陌生。 田中系統此次推出的電話 AI，則改以自然語音互動為核心。來電者撥入後，可直接與 AI 對話，由 AI 判斷需求、回答問題，必要時安排預約或轉接真人，不需要再操作按鍵選單。 系統採用 Google Gemini 技術建構，支援多種語言應答情境，來電者可直接以自然語言與 AI 互動。田中系統表示，公司本身也是第一批實際導入使用的客戶之一，目前已由 AI 協助處理大部分來電接待流程。

接完電話之後，資料才真正開始累積 除了接聽電話本身，田中系統認為，更重要的是通話後續能否轉化為可用資料。 每通通話結束後，系統會自動整理對話內容，包括來電原因、客戶需求、摘要重點與後續追蹤事項，並可串接 CRM 或內部管理系統，減少人工回聽錄音與建檔的時間。 田中系統將這項能力定位為「讓電話成為企業的數位資產」。過去電話內容多半停留在錄音檔或個人經驗中，如今則能進一步被查詢、分析，甚至作為未來客戶分群與業務判斷的依據。

不需更換電話號碼 最快七天完成導入 在導入方式上，企業現有市話號碼不需更換，可直接透過轉接方式使用；若已具備 SIP Trunk 或 IP PBX 架構，也能快速整合，降低額外硬體需求。 田中系統表示，基礎版本最快可於七天內完成部署。 目前基礎版包含一次性建置費 NT$66,000、月維護費 NT$5,000，以及每通來電 NT$10 的 AI 處理費。官網也提供 ROI 試算工具，企業可依據既有通話量與人力成本，自行評估導入效益。 此外，田中系統亦提供 PoC 驗證機制，若測試失敗，將退還開發費用，希望降低企業初期導入 AI 的風險。

深耕 Google 雲端生態超過 18 年 田中系統成立於 2007 年，2016 年成為 Google Premier Partner 菁英合作夥伴，並曾連續兩年獲得 Google Cloud Partner All-Star。公司目前於台灣、新加坡、馬來西亞、日本與香港均設有據點，累計服務超過 3,000 家企業客戶。 此次推出的企業電話 AI 建構於 Google Cloud 基礎架構之上，資料存放於台灣 Google 資料中心，並使用 Google Kubernetes Engine 自動擴展架構，以因應多通同時來電需求。 官網已開放企業電話 AI 體驗專線 目前田中系統已於官網開放企業電話 AI 體驗專線，企業可直接透過電話實際測試 AI 接聽流程，包括客服問答、預約安排與多語言互動等情境。

服務官網：TS Cloud 企業電話 AI 體驗專線：02-7751-5103 分機 106 關於 TS Cloud 田中系統 TS Cloud 田中系統成立於 2007 年，為 Google Premier Partner 菁英合作夥伴，長期提供 Google Workspace、企業 AI 導入與雲端整合服務，服務據點涵蓋台灣、新加坡、馬來西亞、日本與香港，累計服務超過 3,000 家企業客戶。 [公司網站] https://ai-automation.tscloud.com.tw/voice-ai View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-ai---302787775.html SOURCE 田中系統