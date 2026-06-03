尚乘宣佈以1700萬美元的價格收購倫敦一座寫字樓

巴黎、紐約和倫敦2026年6月3日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）（以下統稱「尚乘」）聯合宣佈，尚乘國際已經達成最終協議，收購位於倫敦弗尼沃爾街 (Furnival Street) 40號（郵編：EC4A 1JQ）的寫字樓，總實際對價約為1700萬美元（約合1200萬英鎊）。此次收購預計無需使用任何外部融資，包括此前已宣佈的與本交易相關的尚乘國際定期貸款額度也不會動用。

該物業位於戰略要地，地處倫敦最具活力、最受追捧的一個商業區 —— Midtown（中城）—— 的核心位置，距法院巷（Chancery Lane）地鐵站不到100米，步行即可到達倫敦最繁忙的交通樞紐之一法靈頓（Farringdon）站的伊麗莎白線換乘點。周邊區域擁有豐富多樣的高品質零售和休閒配套設施，吸引越來越多的國際知名企業入駐。

該建築總面積約9,646平方英尺（約合896.1平方米），為甲級寫字樓及配套空間，分佈在地下一層、地面層及地上五層，並設有五樓屋頂露台。收購完成後，該物業預計將作為尚乘、《The Art Newspaper》和《L'Officiel》全球總部之一，進一步強化尚乘在英國及全球的業務佈局和生態體系。本次交易的交割須滿足慣例交割條件，預計將在近期完成。