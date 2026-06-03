彥德香港（ InCorp Hong Kong）完成品牌重塑至皋翊香港（Ascentium Hong Kong ），締造更卓越的客戶體驗

值得強調的是，現有客戶關係、合約及聯絡安排均維持不變。香港的管理層及服務團隊將繼續原班人馬運作，確保整個轉型以延續性為核心。 完成香港的品牌重塑，是皋翊全球發展的重要里程碑，進一步體現其致力建立緊密連結平台的承諾，專注為客戶帶來切實可行、以成果為導向的價值。 關於皋翊香港（Ascentium Hong Kong） 皋翊香港（Ascentium Hong Kong）是您值得信賴的本地合作夥伴，為企業及私人客戶於業務生命周期的每一階段提供全面的企業解決方案。我們協助客戶設立業務、合規營運、跨境擴展，並加速業務成長，穩步前行。

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