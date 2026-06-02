Generation C首秀湖南大獲成功：觀看量破億，現場觀眾達數萬人

足球傳奇球星裡瓦爾多與哈維爾-薩維奧拉首次在中國大陸參加比賽。球迷、傳奇球星與社區共同慶祝這一里程碑式足球盛事 香港2026年6月2日 /美通社/ -- CSTS Enterprises(CSTS)隆重宣佈，首個Generation C活動已於湖南省圓滿落幕，標誌著這一國際足球項目成功完成首次亮相。 活動分別在永州和湘潭舉辦，共吸引超過35,000名觀眾通過現場賽事及場外社區活動參與其中。該項目同時在足球領域引發熱烈反響，總觀看量突破1億次，並獲得球迷、合作夥伴及相關機構的廣泛讚譽。

由CSTS聯合湖南省政府及其他合作夥伴共同舉辦，Generation C將世界級足球賽事帶入中國中部地區，進一步強化其激勵青年人才、推動基層足球發展以及促進文化交流的使命。 活動的一大亮點是前巴塞羅那足球俱樂部傳奇球星裡瓦爾多-維托爾-博爾巴-費雷拉(Rivaldo Vitor Borba Ferreira)和哈維爾-薩維奧拉(Javier Saviola)的參與，他們領銜出戰表演賽。兩位球星的精彩表現點燃了數千名現場觀眾的熱情，為湖南廣大球迷創造了難忘的體育時刻。 本次活動同時創造了一個歷史性里程碑——這是兩位足球傳奇首次作為正式足球項目的一部分，在中國大陸參與實際比賽。

比賽吸引了規模龐大且熱情高漲的觀眾群體，眾多球迷到場見證傳奇球星的風采。除賽場上的精彩表現外，本次活動還通過社區互動、與當地學校合作開展少年足球訓練營，以及旅遊推廣活動，實現了更深層次的社會參與。這些活動進一步彰顯了足球作為世界通用語言的力量，以及其超越足球比賽本身的影響力。 1999年金球獎得主及國際足聯世界盃冠軍裡瓦爾多回顧此次經歷時表示： 「湖南對於足球的熱情實在令人驚歎。在如此熱情的球迷面前比賽，並看到如此多年輕人受到足球運動的激勵，這是一件非常特別的事情。像Generation C這樣的項目對於推動全球足球發展以及創造新的夢想至關重要。」

奧運會金牌得主、前巴塞羅那前鋒哈維爾-薩維奧拉補充道： 「無論我們走到哪裡，都受到了非常熱情的歡迎。球迷們展現出的熱情令人驚歎，能夠與當地社區以及年輕球員建立聯繫也是一種榮幸。這正是足球應有的意義——讓人們凝聚在一起。非常感謝CSTS促成這一切，使其成為如此愉快且意義非凡的項目。」 湖南省政府的一位代表強調了該項目帶來的更廣泛影響： 「Generation C為湖南帶來了重要的文化和社會價值，不僅提升了本地體育氛圍，也加強了國際交流，並激勵了我們的年輕一代。我們期待繼續與CSTS合作，共同構建充滿活力的體育生態系統。」

CSTS Enterprises集團首席執行官Abel Zhao強調了該項目的重要戰略意義： 「我們對Generation C首次亮相湖南取得的成功感到非常自豪。強勁的參與人數和極為積極的市場反饋進一步驗證了我們打造全球聯通、本地賦能體育體驗的願景。而這僅僅只是開始。我們致力於將Generation C打造成為一個持續發展的平台，用於推動青年發展、促進文化交流，以及提供高品質體育娛樂體驗。」 通過Generation C，CSTS及其合作夥伴成功展示了國際體育激勵社區、培養未來人才以及連接不同文化的力量。該項目未來將發展成為一個長期平台，把更多世界級運動員及發展機會帶到中國及其他新興市場。

關於CSTS Enterprises CSTS Enterprises是一家以內容和知識產權(IP)驅動的綜合媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團。公司以打造獨特且高影響力的內容為核心，並借助世界級知識產權資源連接全球機會與本地及區域受眾。CSTS與包括世界盃(FIFA World Cup)和一級方程式賽車(Formula 1)在內的全球領先IP及頂級體育、娛樂賽事合作，提供真實且引人入勝的體驗。 通過結合行業專業能力與智能數字化技術，公司幫助客戶簡化出行流程、提升運營效率並創造品牌價值。憑借協同創新和前瞻性的方式，CSTS協助客戶在不斷變化的全球商業環境中把握機會，將複雜挑戰轉化為無縫且可規模化的解決方案。

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