德林增資美國卡梅爾建房基金 再贈4000萬RWA予股東

香港2026年6月3日 /美通社/ -- 德林控股（1709.HK）於6月2日發布公告，宣布以五百萬美元認購一隻有限合夥基金的權益，全稱ONE Carmel Estate Residence Lot A LPF，是一隻專注於投資美國地產的私募信貸基金。這是德林在環球資產投資與數碼資產戰略中又一步落子，亦是香港首例將房地產信貸收益RWA化分紅予股東的上市公司。 此前香港證監會已正式批准德林控股主導的兩項RWA——商業地產（德林大廈）代幣化及私募股權（Animoca）代幣化，兩個項目均屬首例。此次批准充分彰顯了監管機構對德林在RWA領域探索的高度認可。德林將再次開創香港第一，打造首個豪華住宅RWA。

基金的運作邏輯並不複雜：將五百萬美元以貸款形式注入Carmel Reserve LLC，用於ONE Carmel項目一期的超豪華藝術宅邸建設，貸款期限兩年，年利率8%。藝術宅邸的建成，將實質性推動項目的銷售與市場推廣，是整個發展進程中的關鍵節點。 德林作為基金的投資方，享有雙重回報：其一是每年8%的固定收益；其二是超出固定收益部分，德林可分得其20%。投資期限兩年，可選擇延長一年。 ONE Carmel藝術宅邸是什麼？ ONE Carmel「壹號•卡梅爾」位於美國加州蒙特雷的卡梅爾谷，佔地3.6平方公里，規劃為六十六個獨立地塊的超豪華藝術宅邸社區，每幅地塊平均約佔地2萬平方米。它毗鄰一號公路及圓石灘高爾夫球場，身處北加州傳統富人區腹地，是這片土地上最新亦是最後一個大型住宅發展項目，並已取得加州不動產局（DRE）核發的地產銷售白皮書（FINAL SUBDIVISION PUBLIC REPORT）。

這並非形容詞的堆砌，而是要說清楚一件事：在不動產的世界裏，「稀缺」二字是有嚴格界限的。地段不可複製、審批極為困難、土地再無增量——三者同時成立，才構成真正的稀缺。ONE Carmel恰好三者皆備。德林認為，此項投資具備RWA——即真實世界資產代幣化——的潛力。本集團持有的有限合夥權益，可為數碼資產戰略提供額外途徑，並可能以RWA的方式向股東派發特別股息。 RWA是什麼？ RWA即「真實世界資產代幣化」。用一個簡單的比方：一幢寫字樓，價值可觀，但它不能像股票一樣被拆成小份流通。RWA要做的事情，就是在區塊鏈上發行一種數碼憑證，每一份憑證對應著這幢寫字樓的一部分權益。持有這份憑證，就是持有了一部分真實資產的權益。憑證的歸屬、流轉、權益分配，均由區塊鏈記錄，不可篡改，全程透明。由於目前香港尚未建立此類RWA代幣的二級交易市場，這個憑證代表的是對底層資產的權益主張，暫時仍未能在交易所買賣。這是目前監管框架下的限制，即便如此，德林對數碼金融的前景充滿信心。

2026年2月24日，德林控股有兩項RWA代幣化產品獲香港證監會批准：一項是持有香港中環德林大廈的有限合夥基金，估值六千萬港元；另一項是投資於Animoca Brands的有限合夥基金。這是香港首例獲批的商業地產及私募股權RWA項目，具有開創性意義。加上今次ONE Carmel的五百萬美元（約四千萬港元），德林今次分紅予股東的鏈上資產規模將達一億港元，並為香港開創了第一個豪華住宅RWA的可複製路徑。目前德林鏈上資產規模已超過五億港元。 德林控股在RWA領域的持續突破，與香港特區政府積極擁抱Web3.0、區塊鏈及數碼金融的發展方向高度契合。特區政府於2022年10月31日發布的《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》中明確表態，「Web3.0有潛力成為金融和商貿未來發展的趨勢……我們致力推動整個虛擬資產價值鏈上各項金融服務的可持續發展」。財政司司長陳茂波進一步提出，要推動代幣化資產的應用，提升金融基建體系。金融管理局亦透過「Ensemble」項目，聚焦代幣化資產交收的沙盒測試，實質性地探索分布式賬本技術在真實資產領域的落地。證監會相繼批准德林的商業地產及私募股權代幣化項目，可視為上述頂層政策框架下的具體監管實踐。德林以「先行先試」的姿態將真實世界資產上鏈，與香港打造全球數碼資產中心的官方願景形成清晰共鳴，充分彰顯出市場創新力量與監管開放姿態的同向而行。

特別股息——開創香港RWA新時代 傳統意義上的股息，是上市公司將利潤以現金形式分派予股東。股東收到款項，交易結束，與公司資產的後續表現再無直接關係。而RWA特別股息則截然不同——股東收到的是數碼代幣，代幣背後錨定著一份真實資產。資產的增值、收益分配、未來的處置方案，均與代幣持有人息息相關。換一種說法：現金分紅是「公司賺了錢分給你」；RWA分紅是「公司把一部分資產的權益直接交到你手上」，前者是一次性的，後者是一種持續的權利。

德林控股董事局主席兼首席執行官陳寧迪表示：「本次集團對ONE Carmel的投資和代幣化計劃具備獨特價值。德林在SFC的框架下作出了非常多的努力，才成功推進了德林大廈的RWA計劃，開創了香港首個合規、且可複製的RWA業務範式。本次對美國豪華住宅ONE Carmel代幣化是德林在RWA領域的又一次嘗試，反映了德林一貫的DNA：要做規則的先行者和探索者。」德林將提供豪宅RWA的實時建造進程，所有RWA持有者及潛在投資者均能追蹤項目進展，這種超高透明度的實物資產上鏈同樣是全球首創。

這段話的關鍵詞不是「豪華住宅」，而是「合規」和「可複製」——德林的目標不是做一單交易，而是在香港證監會的監管框架內走通一條路，讓後來的資產可以沿著同一條路持續進場。 德林數碼資產生態拼圖 ONE Carmel是德林數碼資產生態中的一塊重要拼圖。德林的數碼金融佈局不止於房地產RWA，還涵蓋比特幣算力、人工智能投資平台、算力基礎設施等領域。按照德林的規劃，這些資產未來同樣有可能進入RWA的軌道，最終形成一個協同運作、相互支撐的數碼金融體系。這是一家香港上市公司在現行監管框架內，對「傳統資產如何與區塊鏈技術接軌」這一命題的系統性回答。

對於股東而言，ONE Carmel這筆投資的真正含義，或許不在於五百萬美元的規模大小，而在於它驗證了一條規則：真實的高價值資產，可以在合規的前提下，被數碼化、被拆分、被交付到普通投資者手中——不需要中間商，不需要複雜的法律架構變更，只需要一個代幣，和一套經得起監管審視的制度設計。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-4000rwa-302789718.html SOURCE 德林控股