騰訊雲攜手 UXSoft 助力鴻福堂推動智能零售轉型

香港2026年6月3日 /美通社/ -- 騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲於「Tencent Cloud Day Hong Kong」上宣佈，攜手專注於零售數碼轉型的解決方案供應商優軟國際有限公司 （UXSoft），協助本港領先的中式草本產品零售商之一鴻福堂，推行大規模的智能零售轉型。目前，鴻福堂全港逾百家零售分店的銷售點（POS）核心系統已成功遷移至騰訊雲。是次遷移結合了 UXSoft 的先進 POS 方案，成功構建出安全、具高可用性的雲端基礎設施，為品牌推行智能營運及部署未來 AI 創新奠定堅實基礎。

鴻福堂成立於 1986 年，由傳統涼茶鋪發展成為在本港上市的現代健康飲食企業。時至今日，品牌在香港經營逾百間自營分店，批發及分銷網絡更遍佈全球。為維持業務增長，並配合旗下多元化的草本飲品、湯品及健康產品發展，鴻福堂銳意構建更具彈性的技術架構，以鞏固本港業務，同時加快國際擴張步伐。 以雲端基建提升智能零售營運

鴻福堂是次轉型主要聚焦三大核心：精準掌握實時庫存、部署靈活的推廣引擎，以及強化會員生態系統。騰訊雲為此提供了安全且具擴展性的基礎，涵蓋基礎設施即服務（IaaS）、短訊服務（SMS）、網絡及安全服務。配合 UXSoft 的先進 POS 系統與零售行業經驗，雙方成功為鴻福堂打造統一的管理中心，在簡化日常營運的同時，亦為引入 AI 創新技術鋪路。

透過騰訊雲與 UXSoft 的技術，鴻福堂現能全面提升草本飲品及湯品等新鮮產品的庫存周轉，確保供應充足的同時，亦能保持品質一致。此外，全新引入的 AI 會員系統有助鞏固顧客忠誠度；騰訊雲靈活的擴展彈性，亦為品牌在本港、內地及海外市場的批發業務擴張提供強大後盾。 騰訊雲港澳總經理蔡毅海表示：「騰訊雲非常榮幸與 UXSoft合作，全面支持鴻福堂推動數碼轉型。雙方攜手構建安全、具彈性的雲端基礎，並引入先進的零售解決方案，不僅能實現智能營運，更協助品牌迎接下一波 AI 創新浪潮。是次合作充分體現了騰訊雲的承諾 —— 透過提供高效工具，協助零售商提升營運效率，並深化顧客聯繫。」

優軟國際有限公司首席營運總監盧紹基表示：「這次合作充分展示雲端基建與專業零售方案如何相輔相成。UXSoft 除了以騰訊雲為基礎，更主動為鴻福堂集團升級 UXRetail 系統並注入 AI 功能。這套整合式零售管理系統不僅能構建靈活、高效的商業生態圈，更可協助品牌輕鬆應對繁複的零售營運，維持始終如一的優質客戶服務體驗。」 鴻福堂集團控股有限公司主席兼執行董事謝寶達表示：「是次與騰訊雲及 UXSoft 合作，是鴻福堂實踐智能零售的重大里程碑。我們將先進科技融入『真心製造，自然流露』的品牌宗旨，在提升營運效率的同時，更讓我們能專注守護顧客健康。隨着品牌在健康零售市場不斷擴展與創新，這套數碼基建將成為我們長遠發展的關鍵推動力。」

關於騰訊雲

騰訊雲乃全球發展最快的雲服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業難題，並賦能智慧產業實現數碼化轉型。騰訊雲一直秉承滿足各行各業需求的使命，運用其雲計算、大數據分析、人工智能、物聯網和網絡保安等先進科技，以及其遍佈全球的基礎架構，為教育、金融、醫療保健、遊戲、媒體及娛樂、房地產、零售、旅遊和交通等多個行業領域提供穩定、安全及領先業界的雲產品和服務。 關於優軟國際有限公司

UXSoft 是領先的零售數位化解決方案提供商，服務網絡遍及全球 10 多個國家和地區，客戶包括眾多知名的零售企業。秉持著「以科技驅動零售演進」的使命，公司致力於透過創新產品幫助零售商轉型效率並提升客戶體驗。

關於鴻福堂集團控股有限公司

鴻福堂創立於 1986 年，於2014年7月在香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：1446)，為一間推廣健康飲食概念的現代化企業，40年來提供多元化的無添加健康產品。目前，集團於香港共有超過100家自營零售店，按零售網絡計算，鴻福堂為全港最大中式草本產品零售商。為把握中國內地龐大消費市場的增長潛力，集團向協力廠商零售商及分銷商銷售保鮮及鮮製飲品，覆蓋多個中國內地及國際城市。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-uxsoft--302789783.html SOURCE 騰訊雲