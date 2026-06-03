香港咖啡師Hasting Ng勇奪2025–26 DaVinci Gourmet咖啡師技藝大賽全球總冠軍

全球總決賽於「世界咖啡展曼谷2026」活動期間舉行 展現咖啡師精湛技術、獨特個性和極具創意的咖啡沖調方式

香港 - 2026年6月3日 - 在「世界咖啡曼谷2026」期間舉行的總決賽中，來自香港的 Hasting Ng 憑藉完美詮釋年度主題「Espresso Your Flavour」，力壓巴西選手 Yasmim Rodrigues Sarandy da Silva與土耳其選手Çetin Alpay Başkan，榮膺2025–26 DaVinci Gourmet咖啡師技藝大賽全球總冠軍。



Kerry亞太、中東及非洲區餐飲服務品牌總經理 Eloise Dubuisson， DaVinci Gourmet 咖啡師技藝大賽全球總冠軍Hasting Ng

本屆賽事不僅是技術的較量，更透過風味、故事與工藝的交織，充分展現每位咖啡師的個人風格與創作深度。決賽選手須以 DaVinci Gourmet 的風味產品為靈感，調製出能映照其成長歷程與文化底蘊的咖啡作品。



Kerry亞太、中東及非洲區餐飲服務品牌總經理Eloise Dubuisson表示：「我們今日所見的不僅是精湛技藝，更是融合身份認同與文化底蘊的動人故事。Hasting、Yasmim與Çetin的表現，印證了咖啡未來將邁向更個性化的發展方向；而在這場賽事中，他們亦為餐飲創新樹立了全新標準。」



Hasting Ng 憑兩款創意作品為評審留下深刻印象。首款「無酒精熱紅酒」（Non-alcoholic Mulled Wine）以 Colombian Las Flores 手沖滴濾咖啡為基底，巧妙融合 DaVinci Gourmet 香料柴茶及藍海糖漿，營造出層次分明、富有節日氛圍的風味體驗；另一款「芒果糯米飯」（Mango Sticky Rice）則以冷萃共同發酵濃縮咖啡為基礎，向東南亞經典甜品致敬，並加入 DaVinci Gourmet 斑蘭與荔枝糖漿，呈現清新而富地域特色的口感。



Hasting 表示：「能在曼谷奪得全球總冠軍，對我而言是一個重要里程碑。這項榮譽讓我更加堅信『簡單就是最好』的理念——只要擁有優質原料，配合 DaVinci Gourmet 多元而細緻的風味選擇，即使不依賴繁複的組合，也能創作出世界級作品。我亦希望透過『芒果糯米飯』這款飲品，將泰國的獨特風味帶上舞台，很高興最終能夠打動評審。」



亞軍與季軍同樣帶來了突破傳統咖啡的矚目表現：



來自巴西的 Yasmim Rodrigues Sarandy da Silva 以兩款作品向家鄉風味致敬。首款「La Cura」巧妙結合濃縮咖啡、薄荷茶，以及 DaVinci Gourmet 檸檬與生薑糖漿，呈現清新而富層次的口感；另一款「Abuela」則以紅蘿蔔汁與甜菜根汁為基底，加入 DaVinci Gourmet 血橙與杏仁糖漿，調製出一款清爽怡人的氣泡飲。



Yasmim 分享道：「這場比賽對我而言，是一段充滿文化碰撞與學習的珍貴旅程。我很榮幸能登上國際舞台，分享自己的調飲理念，同時探索前所未有的風味組合。這次經歷亦將激勵我在未來的職業生涯中，持續突破創新界限。」



土耳其選手 Çetin Alpay Başkan 則帶來兩款風味鮮明的創意作品：鹹味飲品「愛琴海微風」（Aegean Breeze）以紫羅勒茶為基底，融合 DaVinci Gourmet 森林莓果糖漿與芝士蛋糕醬，呈現層次獨特的地中海風味；另一款冷萃咖啡「粉紅豹」（Pink Panther）則加入 DaVinci Gourmet 粉紅番石榴糖漿與煉奶風味醬，口感柔和而富果香。



Çetin 表示：「能夠代表土耳其及我的家鄉站上世界舞台，並與一眾值得尊敬的同行與評審交流，是我人生中最難忘的經歷之一。這段與 DaVinci Gourmet 攜手同行的旅程，亦成為我職業生涯的重要里程碑，不僅提升了我的技藝，更激勵我不斷邁向更高目標。」



本屆決賽由尊貴評審團共同評分，成員包括：



Mikael Jasin（2024 年世界咖啡師大賽冠軍，感官評審）



Edward Choo（Toothless Coffee 創辦人，感官評審）



Sarawut Bank Manngan（三屆泰國全國拉花藝術冠軍，技術評審）



Shanya Kath Taratikundech（Promchim Coffee Academy 創辦人，感官評審）



Mikael Jasin 表示：「在本次全球總決賽中，『Espresso Your Flavour』這一主題被賦予了嶄新意義。我特別關注的是，咖啡師能否將家鄉的獨特風味，巧妙融入精緻且具全球視野的咖啡體驗與文化之中。每位選手都經歷了一段極具挑戰的旅程，而他們所展現的深厚洞察與專業技藝，亦在其創意作品中表露無遺。」



隨着 2025–26 DaVinci Gourmet 咖啡師技藝大賽圓滿落幕，品牌再次重申其對全球咖啡職人工藝的承諾，並將持續為新一代咖啡創作者提供多元風味、專業工具及國際舞台，助力他們在熱愛的咖啡領域中自信展現個人風格與創意。



