「澳門銀河」與UFC完美呈獻 2026《UFC格鬥之夜》澳門格鬥週 三晚賽事正式開啓戰略協議序章

延伸活動廣受格鬥迷喜愛 擦亮澳門「體育之城」名號
澳門特別行政區 - 2026年6月3日 - 「澳門銀河」於旗下澳門最大室內綜藝館——銀河綜藝館完滿呈獻《UFC格鬥之夜》澳門格鬥週，上演一連兩晩《UFC精英之路》第五季首輪賽事及《UFC格鬥之夜澳門：宋亞東 vs 費古希度》。三晚賽事共吸引近20,000名觀眾親身入場觀賽見證。連同多平台直播到世界各地，澳門「體育之城」的知名度進一步攀升，同時為澳門帶來更亮麗旅遊表現。
5月30日晚上舉行的《UFC格鬥之夜澳門》，主賽由中國選手宋亞東對陣巴西選手戴雲遜．費古希度，戰力精彩。著名華人影星吳彥祖、知名香港武打巨星伍允龍及一眾知名藝人，連同UFC特邀選手亦加入觀眾行列，一同見證選手於八角籠內全力以赴爭勝的高光時刻。最後，《UFC格鬥之夜澳門》的主賽由宋亞東於第二回合中段戰勝對手，宋亞東更贏得最佳表現獎。結果宣佈一刻，全場歡呼雷動，震撼整個銀河綜藝館。
聯合主賽的輕重量級對決由張明揚迎戰阿隆佐．梅尼菲爾德，雙方全程激戰不斷，最終榮膺最佳賽事獎。另一場焦點賽事中，日本前UFC冠軍挑戰者朝倉海升重至雛量級，於首回合擊倒備受矚目的新星卡梅倫．斯莫瑟曼，憑此精彩表現奪得最佳表現獎。
《UFC精英之路》第五季首輪賽事於5月28及29日舉行，來自中國、印度、印尼、日本、韓國、蒙古、尼泊爾、菲律賓、吉爾吉斯斯坦及澳洲的各位選手競逐晉級名額並成功躋身準決賽，充分展現區內深厚的人才實力。
每晚各呈獻一場特別主賽，極具吸引力。首晚戰事，來自四川的茸主在首回合僅僅用一分多鐘便擊倒維克多．馬丁內茲取得勝利；次日賽事則由「醫生」石銘以精彩的首回合降服擊敗普加．托馬。此外，聯合主賽上演RTU第4季蠅量級決賽，蒙古選手南斯萊．巴特巴亞以技術性擊倒戰勝尹帥，成功贏得UFC合約。
八角籠外，「澳門銀河」亦聯同UFC於格鬥週期間精心策劃一系列精彩延伸活動，包括於東翼廣場舉行的官方開幕儀式及公開訓練，以及多場專屬粉絲見面及問答環節，邀請中國首位UFC冠軍張偉麗、三屆UFC女子蠅量級冠軍華倫蒂娜．舒夫真高、前UFC臨時羽量級冠軍亞伊爾．羅德里格斯，以及深受粉絲喜愛的UFC次中量級李景亮（The Leech）親臨互動。此外，「銀河時尚匯」明珠大堂更設有沉浸式「UFC 嘉年華」，帶來多項互動活動，讓觀眾全方位感受UFC魅力。
進一步推動澳門經濟多元
今年不僅見證《UFC格鬥之夜澳門》載譽重返銀河綜藝館，亦迎來《UFC精英之路》首度登陸澳門。透過引入亞太區首屈一指的精英運動員培育盛事，「澳門銀河」持續拓展澳門對更廣泛及多元國際客群的吸引力，持續加強澳門作為體育盛事之都的地位。
過往經驗顯示，引入如UFC等高級別體育盛事能有效帶動訪澳人次、延長旅客停留時間，並為本地經濟注入強勁動力。與此同時，主辦UFC賽事亦為澳門活動統籌及相關產業創造與國際接軌的寶貴機遇，提升舉辦世界級盛事的專業水平。在多平台全球廣播的加持下，相關活動更顯著提升澳門於國際舞台的知名度與影響力。
2026《UFC格鬥之夜澳門》為「澳門銀河」與UFC組成的戰略合作夥伴關係的啓始活動。該四年合作夥伴關係將自2026年起最少為「澳門銀河」帶來三場《UFC格鬥之夜澳門》，未來將必定進一步為澳門帶來更強大且更多元的效益。
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